Die ATOSS Software Aktie zählt zum Handelsschluss zu den größten TecDAX Verlierern. Auf Xetra ging das Papier des Münchner Softwarehauses mit 82,90 Euro aus dem Handel, ein Minus von 4,70 Euro oder 5,37 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss von 87,60 Euro (Kurs 17:35 Uhr). Das ist Rang vier am Ende des Technologieindex, der 1,82 Prozent auf 3.993,85 Punkte verlor. Schon am Mittag hatte die Aktie gut 2 Prozent im Minus gelegen, am Nachmittag hat sich der Abschlag mehr als verdoppelt. Vier der fünf größten TecDAX Verlierer des Tages sind Softwarewerte.
ATOSS Software Aktie: TecDAX Verlierer zum Handelsschluss – Rekordmarge schützt nicht vor dem Software-Ausverkauf, rückt jetzt die 80-Euro-Marke in den Fokus?
Die ATOSS Software Aktie verliert zum Xetra-Schluss 5,37 Prozent auf 82,90 Euro und zählt damit zu den größten TecDAX Verlierern. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht: Der Spezialist für Personaleinsatzplanung gerät in den Sog des weltweiten Ausverkaufs bei Softwarewerten. Was die Anleger umtreibt, was die Zahlen sagen und welche Marken jetzt zählen.
AOFAOF
Die Tagesbilanz
ATOSS Software Aktie als TecDAX Verlierer: im Sog der Software-Skepsis
Eine eigene Nachricht von ATOSS gab es am Dienstag nicht. Das Minus ist Teil einer Branchenbewegung, die von New York bis Walldorf reichte.
Laut Dow Jones zogen sich Anleger am Dienstag breit aus Technologiewerten zurück. Sorgen vor den Nvidia-Zahlen am Abend, steigende Anleiherenditen nach Reden von US-Notenbankern und der Börsengang von Anthropic am Donnerstag bestimmten das Bild. Im TecDAX verloren neben ATOSS auch SAP (minus 5,58 Prozent), IONOS (minus 5,60 Prozent) und Nemetschek (minus 5,06 Prozent) kräftig. In den USA standen Softwarekonzerne wie Salesforce und Workday ebenfalls deutlich unter Druck. Eine Unternehmensmeldung oder neue Analystenstudie zu ATOSS haben wir für Dienstag nicht gefunden.
Hinter dem Ausverkauf steht eine Sorge, die die Branche seit Monaten begleitet: KI-Agenten könnten Aufgaben übernehmen, für die Unternehmen bislang Software pro Nutzer bezahlen. ATOSS verkauft Lösungen für Personaleinsatzplanung und Zeitwirtschaft, ein Feld, in dem KI-Werkzeuge an Bedeutung gewinnen. Nach Einschätzung der Redaktion wird die Aktie deshalb an Tagen wie diesem mit der gesamten Branche verkauft, unabhängig davon, wie gut die eigenen Zahlen sind. Hinzu kommt die hohe Bewertung: Wachstumswerte mit hohem Kurs-Gewinn-Verhältnis reagieren besonders empfindlich auf steigende Zinsen.
Branchenweiter Ausverkauf
Vier der fünf größten TecDAX Verlierer kommen aus der Softwarebranche.
Zinsanstieg trifft hohe Bewertungen
Steigende Anleiherenditen belasten Aktien, deren Wert stark von künftigen Gewinnen abhängt.
Umsatz an der unteren Zielgrenze
Beim Umsatz erwartet das Management für 2026 nur noch das untere Ende der Spanne.
Die Zahlen
Rekordmarge, aber verhaltener Umsatz
Operativ steht ATOSS solide da. Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf 52,6 Millionen Euro, das operative Ergebnis (EBIT) auf 21,1 Millionen Euro, die EBIT-Marge erreichte 40 Prozent nach 36 Prozent im Vorjahr. Nach neun Monaten lag der Umsatz bei 155,8 Millionen Euro, ein Plus von 12 Prozent, das EBIT wuchs um 19 Prozent auf 57,3 Millionen Euro. Der Cloud-Umsatz legte um 26 Prozent auf 85,2 Millionen Euro zu, wiederkehrende Erlöse machen inzwischen 73 Prozent des Umsatzes aus. Lizenzverkäufe brachen dagegen um 39 Prozent ein, ein gewollter Effekt des Wechsels in die Cloud.
Am 23. Oktober hob ATOSS die Prognose für die EBIT-Marge 2026 auf rund 37 Prozent an, nach zuvor mindestens 34 Prozent. Beim Umsatz bleibt es bei 210 bis 215 Millionen Euro, das Management rechnet aber nur noch mit dem unteren Ende. Die wiederkehrenden Cloud-Umsätze auf Jahresbasis stiegen um 25 Prozent auf 119,4 Millionen Euro. Am 23. November präsentiert sich ATOSS auf dem Deutschen Eigenkapitalforum.
Die Marken
ATOSS Software Aktie: 80 Euro als nächste Haltelinie
Charttechnisch hat die ATOSS Software Aktie mit dem Rutsch unter 85 Euro an Boden verloren. Aus Sicht der Redaktion rückt nun die runde Marke von 80 Euro als nächste Haltelinie in den Blick, sie liegt rund 3,5 Prozent unter dem Schlusskurs. Nach oben müsste die Aktie zunächst den Bereich um 87 bis 88 Euro zurückerobern, auf dem sie am Vortag noch schloss. Vom 52-Wochen-Hoch bei 124,40 Euro aus dem Januar ist sie inzwischen rund ein Drittel entfernt, das Jahrestief vom Juni bei 65,15 Euro liegt gut 21 Prozent tiefer. Diese Marken sind eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.
Die Analysten
Wenig neue Stimmen: NuWays bleibt bei Kaufen
Eine neue Analystenstudie gab es am Dienstag nicht. Nach den Quartalszahlen bestätigte das Researchhaus NuWays Ende Oktober seine Kaufempfehlung. Weitere aktuelle Urteile mit belegtem Kursziel lagen uns nicht vor. Analystenurteile sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur ATOSS Software Aktie
Warum ist die ATOSS Software Aktie heute TecDAX Verlierer?
Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Die Aktie fiel mit dem gesamten Softwaresektor, der in Europa und den USA aus Sorge vor KI-Disruption und vor den Nvidia-Zahlen verkauft wurde. Zum Xetra-Schluss verlor sie 5,37 Prozent auf 82,90 Euro.
Was macht ATOSS?
ATOSS entwickelt Software für Personaleinsatzplanung und Zeitwirtschaft, zunehmend als Cloud-Abonnement.
Wie lauten Kürzel und ISIN der ATOSS Software Aktie?
Das Kürzel ist AOF, die ISIN lautet DE0005104400.
Welche Prognose hat ATOSS für 2026?
Umsatz am unteren Ende von 210 bis 215 Millionen Euro und eine EBIT-Marge von rund 37 Prozent.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.