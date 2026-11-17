Charttechnisch hat die ATOSS Software Aktie mit dem Rutsch unter 85 Euro an Boden verloren. Aus Sicht der Redaktion rückt nun die runde Marke von 80 Euro als nächste Haltelinie in den Blick, sie liegt rund 3,5 Prozent unter dem Schlusskurs. Nach oben müsste die Aktie zunächst den Bereich um 87 bis 88 Euro zurückerobern, auf dem sie am Vortag noch schloss. Vom 52-Wochen-Hoch bei 124,40 Euro aus dem Januar ist sie inzwischen rund ein Drittel entfernt, das Jahrestief vom Juni bei 65,15 Euro liegt gut 21 Prozent tiefer. Diese Marken sind eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.