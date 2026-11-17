Charttechnisch rückt für die ATOSS Software Aktie die runde Marke von 80 Euro näher, sie liegt gut 3 Prozent unter dem Abendkurs. Aus Sicht der Redaktion ist das die nächste Haltelinie. Nach oben müsste die Aktie zunächst den Bereich um 87 bis 88 Euro zurückerobern, auf dem sie am Vortag geschlossen hatte. Vom 52-Wochen-Hoch bei 124,40 Euro aus dem Januar ist sie rund ein Drittel entfernt, das Jahrestief vom Juni bei 65,15 Euro liegt gut 21 Prozent tiefer. Diese Marken sind eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.