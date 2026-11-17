Die ATOSS Software Aktie hat sich auch am Abend nicht erholt. Auf Tradegate notierte das Papier des Münchner Softwarehauses um 21:03 Uhr bei 82,70 Euro, ein Minus von 4,60 Euro oder 5,27 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit liegt ATOSS im Späthandel auf Rang drei der TecDAX Verlierer, hinter Evotec und IONOS. Der Kurs liegt sogar noch leicht unter dem Xetra-Schluss von 82,90 Euro. Der TecDAX notierte laut UBS-Indikation um 21 Uhr bei 3.991,40 Punkten, 1,54 Prozent im Minus.
ATOSS Software Aktie: TecDAX Verlierer im Späthandel – kein Halt nach dem Xetra-Schluss, wird die 80-Euro-Marke zur Nagelprobe?
Die ATOSS Software Aktie bleibt im Späthandel unter den größten TecDAX Verlierern: Auf Tradegate kostet sie um 21:03 Uhr 82,70 Euro, 5,27 Prozent weniger als am Vortag. Der Spezialist für Personaleinsatzplanung hat keine eigene Nachricht, gerät aber mit dem Ausverkauf bei Softwarewerten in New York weiter unter Druck. Was die Anleger umtreibt und welche Marken zählen.
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Der Abend
ATOSS Software Aktie als TecDAX Verlierer: New York verschärft den Druck
Eine eigene Nachricht von ATOSS gab es am Dienstag nicht. Am Abend kam der Gegenwind aus den USA.
Der Ausverkauf bei Softwarewerten, der am Nachmittag in Europa begonnen hatte, setzte sich an der Wall Street fort. Salesforce verlor zeitweise mehr als 9 Prozent, ServiceNow und Intuit jeweils fast 7 Prozent. Anleger fürchten, dass KI-Anwendungen Aufgaben übernehmen, für die Unternehmen bisher Software pro Nutzer bezahlen. Der Börsengang von Anthropic am Donnerstag macht diese Sorge greifbar. Eine Unternehmensmeldung oder neue Studie zu ATOSS haben wir für Dienstag nicht gefunden.
ATOSS verkauft Lösungen für Personaleinsatzplanung und Zeitwirtschaft, ein Feld, in dem KI-Werkzeuge an Bedeutung gewinnen. Nach Einschätzung der Redaktion wird die Aktie deshalb an Tagen wie diesem mit der gesamten Branche verkauft, unabhängig von der Qualität der eigenen Zahlen. Hinzu kommt die hohe Bewertung: Wachstumswerte mit hohem Kurs-Gewinn-Verhältnis reagieren empfindlich, wenn Anleger Risiko abbauen.
Software unter Generalverdacht
Vier der fünf größten TecDAX Verlierer kommen auch am Abend aus der Softwarebranche.
Hohe Bewertung
Wachstumswerte trifft der Risikoabbau besonders.
Umsatz an der unteren Zielgrenze
Beim Umsatz erwartet das Management für 2026 nur noch das untere Ende der Spanne.
Die Zahlen
Rekordmarge, aber verhaltener Umsatz
Operativ steht ATOSS Software (Kürzel AOF, ISIN DE0005104400) solide da. Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf 52,6 Millionen Euro, die EBIT-Marge erreichte 40 Prozent. Nach neun Monaten lag der Umsatz bei 155,8 Millionen Euro, ein Plus von 12 Prozent, das EBIT wuchs um 19 Prozent auf 57,3 Millionen Euro. Der Cloud-Umsatz legte um 26 Prozent auf 85,2 Millionen Euro zu. Ende Oktober hob ATOSS das Ziel für die EBIT-Marge 2026 auf rund 37 Prozent an. Beim Umsatz rechnet das Management mit dem unteren Ende der Spanne von 210 bis 215 Millionen Euro.
Die Marken
ATOSS Software Aktie: 80 Euro als nächste Haltelinie
Charttechnisch rückt für die ATOSS Software Aktie die runde Marke von 80 Euro näher, sie liegt gut 3 Prozent unter dem Abendkurs. Aus Sicht der Redaktion ist das die nächste Haltelinie. Nach oben müsste die Aktie zunächst den Bereich um 87 bis 88 Euro zurückerobern, auf dem sie am Vortag geschlossen hatte. Vom 52-Wochen-Hoch bei 124,40 Euro aus dem Januar ist sie rund ein Drittel entfernt, das Jahrestief vom Juni bei 65,15 Euro liegt gut 21 Prozent tiefer. Diese Marken sind eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.
Die Analysten
Wenig neue Stimmen: NuWays bleibt bei Kaufen
Eine neue Analystenstudie gab es am Dienstag nicht. Nach den Quartalszahlen bestätigte das Researchhaus NuWays Ende Oktober seine Kaufempfehlung. Weitere aktuelle Urteile mit belegtem Kursziel lagen uns nicht vor. Analystenurteile sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur ATOSS Software Aktie
Warum ist die ATOSS Software Aktie heute TecDAX Verlierer?
Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Die Aktie fiel mit dem Softwaresektor, der in Europa und den USA aus Sorge vor KI-Disruption verkauft wurde. Im Späthandel lag sie um 21:03 Uhr 5,27 Prozent im Minus bei 82,70 Euro.
Was macht ATOSS?
ATOSS entwickelt Software für Personaleinsatzplanung und Zeitwirtschaft, zunehmend als Cloud-Abonnement.
Wie lauten Kürzel und ISIN der ATOSS Software Aktie?
Das Kürzel ist AOF, die ISIN lautet DE0005104400.
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