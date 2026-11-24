Die ATOSS Software Aktie gehört am Dienstag zu den Gewinnern eines schwachen Börsentages. Das Papier des Münchner Spezialisten für Personaleinsatzplanung steigt um 2,95 Prozent auf 83,70 Euro und steht auf Platz vier der SDAX Gewinner. Im Blick bleibt eine Zahl aus dem November: 90,50 Euro. So viel zahlte ein Mitglied der Gründerfamilie für ein großes Aktienpaket.
ATOSS Software Aktie: SDAX Gewinner am Abend – plus 3 Prozent, der Gründersohn kaufte für 17 Millionen Euro deutlich teurer
Die ATOSS Software Aktie gewinnt am Dienstag 2,95 Prozent auf 83,70 Euro und ist SDAX Gewinner. Softwarewerte sind gefragt, während Chipaktien fallen. Der Kurs liegt klar unter den 90,50 Euro, die ein Mitglied der Gründerfamilie Anfang November zahlte.
Der Auslöser
Warum die ATOSS Software Aktie als SDAX Gewinner zulegt
Eine neue Meldung von ATOSS liegt am Dienstag nicht vor. Die Erklärung liefert der Markt. Nach einer Verkaufsempfehlung der UBS für den Chipausrüster AIXTRON geraten Halbleiterwerte unter Druck, und Anleger schichten in Software um. Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Symbol: NEM) gewinnt gut 3 Prozent, TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Symbol: TMV) ebenfalls rund 3 Prozent. Die ATOSS Software Aktie hatte am Freitag bei 80,70 Euro geschlossen und holt nun auf.
Am Montag hatte sich das Unternehmen zudem auf dem Deutschen Eigenkapitalforum Investoren vorgestellt. Ob der Auftritt neue Käufer angelockt hat, lässt sich nicht belegen. Der Termin fällt aber in eine Phase, in der die Aktie nach einem schwachen November wieder Boden sucht.
Der Hintergrund
Die Cloud wächst, die Marge steigt, nur der Kurs hat nicht mitgezogen
Operativ gehört ATOSS zu den verlässlichsten Softwarehäusern im Land. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 12 Prozent auf 155,8 Millionen Euro, die EBIT-Marge kletterte von 35 auf 37 Prozent. Der Vorstand hob das Margenziel für 2026 auf rund 37 Prozent an. Der Haken: Das klassische Lizenzgeschäft schwächelt, weil Kunden in die Cloud wechseln. Der Jahresumsatz dürfte deshalb nur am unteren Rand der Zielspanne landen.
Für Gesprächsstoff sorgte Anfang November ein Geschäft in der Gründerfamilie. Christopher Obereder, eine dem Vorstandschef und Gründer Andreas F.J. Obereder nahestehende Person, kaufte am 4. November ATOSS-Aktien für 17.299.980 Euro. Der Preis lag bei 90,50 Euro je Aktie, das Geschäft fand außerhalb der Börse statt. Auf Jahressicht liegt die ATOSS Software Aktie dagegen im Minus: Wer vor einem Jahr 10.000 Euro investierte, hatte am Freitag noch rund 7.600 Euro.
Die Analysten sehen mehr Wert, als der Kurs zeigt. Jefferies nennt mit „Buy“ ein Kursziel von 115 Euro, Berenberg 135 Euro. UBS bleibt mit „Neutral“ und 100 Euro zurückhaltender. Alle drei Ziele liegen über dem Kurs des SDAX Gewinners.
FAQ
Häufige Fragen zur ATOSS Software Aktie
Warum steigt die ATOSS Software Aktie heute?
Eine neue Meldung gibt es nicht. Softwarewerte sind am Dienstag gefragt, weil Anleger aus Chipaktien umschichten.
Ist die ATOSS Software Aktie SDAX Gewinner?
Ja. Mit plus 2,95 Prozent gehört sie am Abend zu den fünf größten Gewinnern im SDAX. Die Aktie ist zugleich im TecDAX notiert.
Wer hat zuletzt ATOSS-Aktien gekauft?
Christopher Obereder kaufte am 4. November Aktien für rund 17,3 Millionen Euro zu 90,50 Euro je Stück.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der ATOSS Software Aktie?
ISIN DE0005104400, WKN 510440, Handelssymbol AOF (Xetra). Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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