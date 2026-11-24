Warum steigt die ATOSS Software Aktie heute?

Eine neue Meldung gibt es nicht. Softwarewerte sind am Dienstag gefragt, weil Anleger aus Chipaktien umschichten.

Ist die ATOSS Software Aktie SDAX Gewinner?

Ja. Mit plus 2,95 Prozent gehört sie am Abend zu den fünf größten Gewinnern im SDAX. Die Aktie ist zugleich im TecDAX notiert.

Wer hat zuletzt ATOSS-Aktien gekauft?

Christopher Obereder kaufte am 4. November Aktien für rund 17,3 Millionen Euro zu 90,50 Euro je Stück.