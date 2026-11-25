Wie profitabel ist ATOSS?

Im dritten Quartal lag die EBIT-Marge bei 40 Prozent, für 2026 erwartet ATOSS rund 37 Prozent.

Was hat es mit den Insidergeschäften auf sich?

Im November wurden Aktienpakete innerhalb der Gründerfamilie und ihrer Gesellschaften umgeschichtet.

Wer führt ATOSS künftig?

Gründer Andreas Obereder soll zum Jahreswechsel 2026/2027 in den Aufsichtsrat wechseln.