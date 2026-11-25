Die ATOSS Software Aktie steht für eine der profitabelsten Softwarefirmen Deutschlands. Im dritten Quartal steigerte der Münchner Spezialist für Zeiterfassung und Personaleinsatzplanung den Umsatz um gut 11 Prozent auf 52,6 Millionen Euro. Das operative Ergebnis wuchs um 23 Prozent auf 21,1 Millionen Euro – die Marge erreichte 40 Prozent.
ATOSS Software Aktie: Marge 40 Prozent im Quartal, Gründerfamilie ordnet Millionenpakete neu – was steckt hinter dem Insider-Karussell?
ATOSS verdient dank KI in der Entwicklung so viel wie nie, der Gründer zieht sich zum Jahreswechsel zurück. Gleichzeitig wechseln Aktienpakete über zweistellige Millionenbeträge innerhalb der Familie. Was die ATOSS Software Aktie jetzt bewegt.
Der Hebel
KI macht die Entwicklung effizienter
ATOSS hob das Margenziel für 2026 bereits zum zweiten Mal an und rechnet nun mit rund 37 Prozent. Als Grund nennt das Unternehmen konsequentes Kostenmanagement und Produktivitätsgewinne durch künstliche Intelligenz in der Entwicklung. Beim Umsatz peilt ATOSS jedoch nur noch das untere Ende der Spanne von 210 bis 215 Millionen Euro an, weil das Lizenz- und Beratungsgeschäft schwächelt.
Die Familie
Millionenpakete wechseln die Hände
Anfang November meldete ATOSS eine Reihe von Insidergeschäften: Eine dem Vorstandschef Andreas Obereder nahestehende Gesellschaft kaufte Aktien für rund 12,4 Millionen Euro. Am Folgetag wechselten außerbörslich Pakete im zweistelligen Millionenbereich zwischen Familiengesellschaften und Familienmitgliedern. Hintergrund ist auch der geplante Führungswechsel: Der Gründer soll zum Jahreswechsel 2026/2027 in den Aufsichtsrat wechseln, die Nachfolge ist geregelt.
Die ATOSS Software Aktie verbindet Spitzenmargen mit einem Generationswechsel. Die Umschichtungen in der Familie wirken eher wie eine Neuordnung als ein Ausstieg – Anleger sollten sie dennoch im Blick behalten.
Häufige Fragen zur ATOSS Software Aktie
Wie profitabel ist ATOSS?
Im dritten Quartal lag die EBIT-Marge bei 40 Prozent, für 2026 erwartet ATOSS rund 37 Prozent.
Was hat es mit den Insidergeschäften auf sich?
Im November wurden Aktienpakete innerhalb der Gründerfamilie und ihrer Gesellschaften umgeschichtet.
Wer führt ATOSS künftig?
Gründer Andreas Obereder soll zum Jahreswechsel 2026/2027 in den Aufsichtsrat wechseln.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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