Ein höheres Ziel, aber noch kein Kaufsignal: Morgan-Stanley-Analyst Matthew Harrison hebt das Kursziel für die Atea-Aktie von 7 auf 8 US-Dollar und bleibt bei „Equal-weight“. Zum Schlusskurs von 4,30 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 86 Prozent. Der Antiviren-Spezialist hat mit seiner Hepatitis-C-Kombination einen wichtigen Studienerfolg vorzuweisen.
Atea-Aktie: Morgan-Stanley-Analyst Matthew Harrison hebt das Kursziel auf 8 Dollar – „Equal-weight“ nach Hepatitis-C-Erfolg
Morgan-Stanley-Analyst Matthew Harrison hebt das Kursziel für die Atea-Aktie von 7 auf 8 US-Dollar und bleibt bei „Equal-weight“. Zum Schlusskurs von 4,30 US-Dollar sind das rund 86 Prozent Potenzial. Atea hat mit seiner Hepatitis-C-Kombination die erste Phase-III-Studie gewonnen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Atea Pharmaceuticals, Inc.
- Handelssymbol
- AVIR (Nasdaq)
- Analyst
- Matthew Harrison
- Bank
- Morgan Stanley
- Rating
- Equal-weight (bestätigt)
- Kursziel
- 8 US-Dollar (zuvor 7 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Morgan Stanley zur Atea-Aktie
Erste Phase-III-Studie gewonnen – Harrison bleibt neutral
Matthew Harrison begleitet die Atea-Aktie seit Jahren kritisch. Im August 2024 hatte er sie von „Underweight“ auf „Equal-weight“ hochgestuft.
Seitdem hat Atea das Hepatitis-C-Programm aus Bemnifosbuvir und Ruzasvir weit vorangebracht. Im Sommer meldete das Unternehmen positive Ergebnisse der Phase-III-Studie C-BEYOND in Nordamerika.
Die Aktienanalyse von Morgan Stanley honoriert den Fortschritt mit einem höheren Kursziel, sieht aber offenbar noch nicht genug Sicherheit für eine Kaufempfehlung. Die zweite Zulassungsstudie steht noch aus.
Die Argumente von Matthew Harrison
Diese Punkte prägen die Einschätzung von Morgan-Stanley-Analyst Matthew Harrison:
Studienerfolg
In C-BEYOND war die Kombination dem Standardmittel Epclusa statistisch nicht unterlegen und erreichte die primären und sekundären Endpunkte.
Kurze Therapie
Patienten ohne Leberzirrhose sollen schon nach acht Wochen behandelt sein, dazu kommen wenig Wechselwirkungen und keine Essensvorgaben.
Zweite Studie offen
Die Daten der Studie C-FORWARD außerhalb Nordamerikas erwartet Atea erst Anfang 2027.
Solide Kasse
Atea verfügte Ende September über 191,2 Millionen US-Dollar und sicherte sich Zugang zu bis zu 200 Millionen US-Dollar weiterer Mittel.
Hepatitis C als Kern, Hepatitis E als Option
C-BEYOND schloss an rund 120 Zentren in den USA und Kanada 905 Patienten in die Auswertung ein. Atea spricht vom ersten erfolgreichen direkten Vergleich mit dem Standardmedikament in einem globalen Phase-III-Programm.
Im dritten Quartal sanken die Ausgaben, weil die großen Hepatitis-C-Studien abgeschlossen sind. Parallel testet Atea mit AT-587 einen Wirkstoffkandidaten gegen chronische Hepatitis E in einer Phase-I-Studie.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Morgan Stanley & Co. LLC, Analyst Matthew Harrison. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Equal-weight“ und das Kursziel von 8 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.morganstanley.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Atea Pharmaceuticals, Inc. (AVIR): Halten, Kursziel 8,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Morgan Stanley (Analyst Matthew Harrison). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:38 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:38 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Morgan Stanley (Analyst Matthew Harrison).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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