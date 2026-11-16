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Atea-Aktie: Morgan-Stanley-Analyst Matthew Harrison hebt das Kursziel auf 8 Dollar – „Equal-weight“ nach Hepatitis-C-Erfolg

aktiencheck.de Redaktion3 Min.

Morgan-Stanley-Analyst Matthew Harrison hebt das Kursziel für die Atea-Aktie von 7 auf 8 US-Dollar und bleibt bei „Equal-weight“. Zum Schlusskurs von 4,30 US-Dollar sind das rund 86 Prozent Potenzial. Atea hat mit seiner Hepatitis-C-Kombination die erste Phase-III-Studie gewonnen.

Tabletten in Blisterpackungen, darüber Aktiencheck-Logo, Titel zur Morgan-Stanley-Einstufung und Kennzahlen Equal-weight, 8 Dollar, 4,30 Dollar
Bild: Foto: Melany @ tuinfosalud.com / Unsplash (Medium 2320); Grafik: aktiencheck.de
Rating Morgan Stanley (bestätigt)
Equal-weight
Kursziel (zuvor 7 $)
8 $
Schlusskurs 13.11.2026
4,30 $
Barmittel Ende September
191,2 Mio. $

Steckbrief

Unternehmen
Atea Pharmaceuticals, Inc.
Handelssymbol
AVIR (Nasdaq)
Analyst
Matthew Harrison
Bank
Morgan Stanley
Rating
Equal-weight (bestätigt)
Kursziel
8 US-Dollar (zuvor 7 US-Dollar)

Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Ein höheres Ziel, aber noch kein Kaufsignal: Morgan-Stanley-Analyst Matthew Harrison hebt das Kursziel für die Atea-Aktie von 7 auf 8 US-Dollar und bleibt bei „Equal-weight“. Zum Schlusskurs von 4,30 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 86 Prozent. Der Antiviren-Spezialist hat mit seiner Hepatitis-C-Kombination einen wichtigen Studienerfolg vorzuweisen.

Morgan Stanley zur Atea-Aktie

Erste Phase-III-Studie gewonnen – Harrison bleibt neutral

Matthew Harrison begleitet die Atea-Aktie seit Jahren kritisch. Im August 2024 hatte er sie von „Underweight“ auf „Equal-weight“ hochgestuft.

Seitdem hat Atea das Hepatitis-C-Programm aus Bemnifosbuvir und Ruzasvir weit vorangebracht. Im Sommer meldete das Unternehmen positive Ergebnisse der Phase-III-Studie C-BEYOND in Nordamerika.

Die Aktienanalyse von Morgan Stanley honoriert den Fortschritt mit einem höheren Kursziel, sieht aber offenbar noch nicht genug Sicherheit für eine Kaufempfehlung. Die zweite Zulassungsstudie steht noch aus.

Die Argumente von Matthew Harrison

Diese Punkte prägen die Einschätzung von Morgan-Stanley-Analyst Matthew Harrison:

  1. Studienerfolg

    In C-BEYOND war die Kombination dem Standardmittel Epclusa statistisch nicht unterlegen und erreichte die primären und sekundären Endpunkte.

  2. Kurze Therapie

    Patienten ohne Leberzirrhose sollen schon nach acht Wochen behandelt sein, dazu kommen wenig Wechselwirkungen und keine Essensvorgaben.

  3. Zweite Studie offen

    Die Daten der Studie C-FORWARD außerhalb Nordamerikas erwartet Atea erst Anfang 2027.

  4. Solide Kasse

    Atea verfügte Ende September über 191,2 Millionen US-Dollar und sicherte sich Zugang zu bis zu 200 Millionen US-Dollar weiterer Mittel.

Hepatitis C als Kern, Hepatitis E als Option

C-BEYOND schloss an rund 120 Zentren in den USA und Kanada 905 Patienten in die Auswertung ein. Atea spricht vom ersten erfolgreichen direkten Vergleich mit dem Standardmedikament in einem globalen Phase-III-Programm.

Im dritten Quartal sanken die Ausgaben, weil die großen Hepatitis-C-Studien abgeschlossen sind. Parallel testet Atea mit AT-587 einen Wirkstoffkandidaten gegen chronische Hepatitis E in einer Phase-I-Studie.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Morgan Stanley & Co. LLC, Analyst Matthew Harrison. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Equal-weight“ und das Kursziel von 8 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.morganstanley.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Atea Pharmaceuticals, Inc. (AVIR): Halten, Kursziel 8,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Morgan Stanley (Analyst Matthew Harrison). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 14:38 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 14:38 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Morgan Stanley (Analyst Matthew Harrison).

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.