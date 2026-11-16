Atea-Aktie: Morgan-Stanley-Analyst Matthew Harrison hebt das Kursziel auf 8 Dollar – „Equal-weight“ nach Hepatitis-C-Erfolg

Seitdem hat Atea das Hepatitis-C-Programm aus Bemnifosbuvir und Ruzasvir weit vorangebracht. Im Sommer meldete das Unternehmen positive Ergebnisse der Phase-III-Studie C-BEYOND in Nordamerika.

Die Aktienanalyse von Morgan Stanley honoriert den Fortschritt mit einem höheren Kursziel, sieht aber offenbar noch nicht genug Sicherheit für eine Kaufempfehlung. Die zweite Zulassungsstudie steht noch aus.