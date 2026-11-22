AstraZeneca Aktienanalyse: Kerngewinn +14 Prozent, zwölf positive Phase-III-Studien, Ziel 80 Milliarden Dollar – warum tritt die Aktie trotzdem auf der Stelle?

aktiencheck.de Redaktion 22.11.2026, 13:37 2 Min.

AstraZeneca steigerte den Umsatz nach neun Monaten um 7 Prozent auf 46,9 Milliarden Dollar und bestätigte die Jahresziele. Die AstraZeneca Aktie schloss am 20. November in London bei 134,12 Pfund und liegt auf Jahressicht leicht im Minus. Die Aktienanalyse.

Schlusskurs der AstraZeneca Aktie am 20.11.2026 (London) 134,12 £ Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 25,35 Dividendenrendite 1,78 % Marktkapitalisierung 248,8 Mrd. € Umsatz nach neun Monaten (+7 % zu konstanten Kursen) 46,9 Mrd. $ Kerngewinn je Aktie nach neun Monaten (+14 %) 8,00 $ Steckbrief Unternehmen AstraZeneca PLC ISIN GB0009895292 WKN 886455 Handelssymbol ZEG (Xetra, in Euro) US-Handelssymbol AZN (USA) Branche Pharma Sitz Cambridge, Großbritannien Stand: 20.11.2026, Schlusskurs London Stock Exchange Krebsmedikamente im Höhenflug, eine volle Pipeline und ein ehrgeiziges Umsatzziel für 2030: AstraZeneca liefert Quartal für Quartal. Dennoch liegt die AstraZeneca Aktie auf zwölf Monate 1,7 Prozent im Minus und schloss am 20. November bei 134,12 Pfund. Diese AstraZeneca Aktienanalyse zeigt, was der Konzern leistet und warum die AstraZeneca Aktie nicht vom Fleck kommt. Die Zahlen AstraZeneca Aktienanalyse: Neun Monate 2026 Der Gesamtumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 7 Prozent zu konstanten Wechselkursen auf 46,9 Milliarden Dollar. Der Kerngewinn je Aktie wuchs um 14 Prozent auf 8,00 Dollar, das operative Kernergebnis ebenfalls um 14 Prozent auf 16,4 Milliarden Dollar. Im dritten Quartal allein erreichte der Umsatz 16,2 Milliarden Dollar (+7 Prozent), der Kerngewinn je Aktie 2,79 Dollar (+19 Prozent). 01 Onkologie Krebsmedikamente brachten 21,9 Milliarden Dollar und wuchsen um 16 Prozent. Sie stehen für 47 Prozent des Umsatzes. 02 Pipeline Seit Jahresbeginn meldete AstraZeneca zwölf positive Phase-III-Studien und Zulassungen für vier neue Medikamente. 03 Gegenwind Patentabläufe bei Farxiga und Brilinta sowie staatliche Preisverfahren in China bremsen das Wachstum. AstraZeneca: Kerngewinn je Aktie nach neun Monaten $ 0 2 4 6 8 7,02 8,00 9M 2025 9M 2026 Quelle : AstraZeneca, Mitteilung vom 30.10.2026; Vorjahr eigene Rechnung Daten als Tabelle Zeitraum Kerngewinn je Aktie 9M 2025 7,02 9M 2026 8,00 AstraZeneca bestätigte die Ziele für 2026: Der Umsatz soll im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich wachsen, der Kerngewinn je Aktie im niedrigen zweistelligen Bereich. Bis 2030 strebt der Konzern 80 Milliarden Dollar Umsatz an. Bewertung Was die AstraZeneca Aktie einpreist Mit einem KGV von 25,35 und einer Dividendenrendite von 1,78 Prozent ist die AstraZeneca Aktie kein Schnäppchen. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 249 Milliarden Euro. Der Markt preist das Wachstum bereits ein und wartet auf weitere Studienerfolge, die AstraZeneca für 2027 in Aussicht stellt. Was gegen die Aktie sprechen kann Patentabläufe wichtiger Medikamente drücken auf den Umsatz.

Staatliche Preisverfahren in China belasten das Geschäft.

US-Arzneimittelpreise stehen unter politischem Druck.

Studienabbrüche können die Pipeline-Fantasie schmälern. 30.10.2026 Zahlen neun Monate Ziele bestätigt 20.11.2026Jetzt Schlusskurs 134,12 £ Februar 2027 Jahreszahlen 2026 Termin prüfen Fazit der AstraZeneca Aktienanalyse AstraZeneca wächst zweistellig beim Gewinn und hat eine der vollsten Pipelines der Branche. Die AstraZeneca Aktie braucht neue Impulse aus Studien und Zulassungen, um aus der Seitwärtsbewegung auszubrechen. Dies ist eine redaktionelle Einordnung und keine Anlageempfehlung.

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