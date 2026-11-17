AstraZeneca strebt bis 2030 einen Jahresumsatz von 80 Milliarden US-Dollar an, nach 54 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Dieses Ziel erscheint Leuchten zunehmend glaubwürdig.

In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz zu konstanten Wechselkursen um 7 Prozent, der Kerngewinn je Aktie um 14 Prozent. Der britische Pharmakonzern meldete im laufenden Jahr bislang zwölf positive Phase-3-Studien und Zulassungen für vier neue Medikamente.