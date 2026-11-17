Rückenwind von der Branchenkonferenz: Jefferies-Analyst Michael Leuchten bestätigt für die AstraZeneca-Aktie das Rating „Buy“ und ein Kursziel von 17.500 Pence (175 Pfund). Zum Zeitpunkt der Analyse notierte die Aktie in Euro bei 165,55 Euro.
AstraZeneca-Aktie: Jefferies bleibt beim Kauf – 80-Milliarden-Ziel wird glaubwürdiger
Jefferies-Analyst Michael Leuchten bestätigt „Buy“ für die AstraZeneca-Aktie mit einem Kursziel von 17.500 Pence. Das Umsatzziel für 2030 hält er für zunehmend glaubwürdig.
Steckbrief
- Unternehmen
- AstraZeneca PLC
- Handelssymbol
- AZN (London Stock Exchange)
- Analyst
- Michael Leuchten
- Bank
- Jefferies
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 17.500 Pence (175 Pfund)
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net), Euro-Notierung
Jefferies zur AstraZeneca-Aktie
Großes Ziel für 2030 – Leuchten bleibt beim Kauf
Michael Leuchten äußerte sich nach einer hauseigenen Branchenkonferenz von Jefferies.
AstraZeneca strebt bis 2030 einen Jahresumsatz von 80 Milliarden US-Dollar an, nach 54 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Dieses Ziel erscheint Leuchten zunehmend glaubwürdig.
In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz zu konstanten Wechselkursen um 7 Prozent, der Kerngewinn je Aktie um 14 Prozent. Der britische Pharmakonzern meldete im laufenden Jahr bislang zwölf positive Phase-3-Studien und Zulassungen für vier neue Medikamente.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Jefferies-Analyst Michael Leuchten zu lesen ist:
Zielpfad 2030
Das Umsatzziel von 80 Milliarden US-Dollar wirkt laut Leuchten zunehmend erreichbar.
Breites Wachstum
Krebsmedikamente, seltene Krankheiten sowie Atemwegs- und Immunmittel tragen das Wachstum.
Volle Pipeline
Zwölf positive Phase-3-Ergebnisse 2026 bergen laut Unternehmen ein Spitzenumsatzpotenzial von deutlich über 10 Milliarden US-Dollar.
Kursziel bestätigt
Jefferies bleibt bei 17.500 Pence.
US-Preisdruck bleibt ein Thema
AstraZeneca hat mit der US-Regierung eine Vereinbarung zu Arzneimittelpreisen geschlossen. Konzernchef Pascal Soriot betonte, das Ziel für 2030 sei davon nicht berührt.
Weitere Gründe für die Einschätzung nennt die Zusammenfassung des dpa-AFX Analyser nicht.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Jefferies International Limited, Analyst Michael Leuchten. Die Einstufung ist laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 17.500 Pence (175 Pfund) wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: jefferies.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
AstraZeneca PLC (AZN): Kaufen, Kursziel 175,00 GBP.
- Quelle
- Empfehlung von Michael Leuchten, Aktienanalyst, Jefferies International Limited vom 17.11.2026, 12:54 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 22:00 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 22:00 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Michael Leuchten, Aktienanalyst, Jefferies International Limited.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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