Die AstraZeneca Aktie gehört zu den verlässlichsten Wachstumswerten der Pharmabranche. In den ersten neun Monaten 2026 steigerte der britisch-schwedische Konzern den Umsatz währungsbereinigt um 7 Prozent auf 46,9 Milliarden Dollar, der Kerngewinn je Aktie kletterte um 14 Prozent auf 8,00 Dollar. Noch beeindruckender ist die Forschung: Seit Jahresbeginn meldete AstraZeneca zwölf positive Ergebnisse aus späten Studienphasen.
AstraZeneca Aktie: Gewinn plus 14 Prozent, zwölf Studienerfolge in einem Jahr – ist der Pharma-Riese der neue Krebs-Champion?
AstraZeneca wächst trotz auslaufender Patente zweistellig und meldet einen Studienerfolg nach dem anderen. Was die AstraZeneca Aktie antreibt und wo die Risiken liegen.
Die Stärke
Krebs, Immunologie und seltene Krankheiten
Getragen wird das Wachstum von drei Bereichen: Krebsmedikamente, Mittel gegen Atemwegs- und Immunerkrankungen sowie Therapien für seltene Krankheiten wuchsen jeweils zweistellig. Ohne die Präparate Farxiga und Brilinta, deren Patentschutz ausläuft, lag das Wachstum sogar bei 12 Prozent. Nach den Zahlen legte die AstraZeneca Aktie um gut 6 Prozent zu.
Der Gegenwind
Patentabläufe und China
Der Gegenwind kommt von auslaufenden Patenten bei älteren Medikamenten und von Preisdruck durch staatliche Sammeleinkäufe in China. Strategisch hat AstraZeneca zudem seine Börsenstruktur verändert und ist seit Februar 2026 neben London und Stockholm direkt an der New York Stock Exchange notiert.
Die AstraZeneca Aktie lebt von ihrer Forschungspipeline. Solange neue Medikamente die Patentlücken schneller schließen als sie entstehen, bleibt die Wachstumsgeschichte intakt.
Häufige Fragen zur AstraZeneca Aktie
Wie stark wuchs AstraZeneca in neun Monaten?
Der Umsatz stieg um 7 Prozent, der Kerngewinn je Aktie um 14 Prozent.
Welche Bereiche treiben das Wachstum?
Krebsmedizin, Atemwegs- und Immunerkrankungen sowie seltene Krankheiten.
Wo ist AstraZeneca notiert?
In London, Stockholm und New York.
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