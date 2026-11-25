Wie stark wuchs AstraZeneca in neun Monaten?

Der Umsatz stieg um 7 Prozent, der Kerngewinn je Aktie um 14 Prozent.

Welche Bereiche treiben das Wachstum?

Krebsmedizin, Atemwegs- und Immunerkrankungen sowie seltene Krankheiten.

Wo ist AstraZeneca notiert?

In London, Stockholm und New York.