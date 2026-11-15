In der Vorwoche war die Astera-Labs-Aktie binnen fünf Handelstagen um rund 26 Prozent von 259 auf 191 Dollar eingebrochen – trotz Rekordzahlen. Nun folgte die Gegenbewegung: Mit einem Plus von 16,32 Prozent auf rechnerisch rund 222 Dollar gehört der Spezialist für Verbindungschips in KI-Rechenzentren zu den größten Nasdaq100 Gewinnern der Woche. Ist das der Beginn einer Aufholjagd? Unsere Astera Labs Aktie Prognose liefert die Antworten.
Astera Labs Aktie Prognose: Nasdaq100 Gewinner mit plus 16,3 Prozent – beginnt jetzt die große Aufholjagd?
Die Astera-Labs-Aktie springt um 16,32 Prozent und ist einer der größten Nasdaq100 Gewinner der Woche. Nach dem Absturz der Vorwoche kehren die Käufer zum Spezialisten für KI-Verbindungschips zurück. Vom Rekordhoch ist die Aktie aber noch mehr als die Hälfte entfernt. Unsere Astera Labs Aktie Prognose zeigt, was die Astera Labs Chartanalyse jetzt signalisiert und warum die Astera Labs Aktienprognose auf 26 Prozent Wachstum in einem einzigen Quartal setzt.
Die Woche
Vom Ausverkauf zur Erholung: die Woche der Astera-Labs-Aktie
Astera Labs hatte am 3. November Zahlen vorgelegt, die Erwartungen und eigene Prognose klar übertrafen. Trotzdem rauschte die Aktie im KI-Crash nach den US-Zwischenwahlen ab. Mit der Rückkehr der Käufer am Montag und dem Schub durch die CoreWeave-Zahlen am Mittwoch kehrte das Vertrauen in die Wachstumsstory zurück. Astera Labs liefert die Verbindungschips, über die in KI-Racks Grafikprozessoren, Speicher und Netzwerk Daten austauschen. Je größer die KI-Cluster, desto mehr dieser Chips werden gebraucht.
Die Designaktivitäten haben sich beschleunigt, mit Gewinnen bei zahlreichen Programmen und Kunden.
Kurzfristige Prognose
Astera Labs Chartanalyse: Bodenbildung nach dem Absturz?
Die Astera Labs Chartanalyse zeigt eine Aktie in einem steilen Abwärtstrend seit dem Sommerhoch bei 499,48 Dollar. Die Erholung dieser Woche ist ein erster Hinweis auf eine Bodenbildung. Wichtigste Unterstützung ist das Tief der Vorwoche um 191 Dollar. Hält diese Zone, wäre ein doppelter Boden denkbar. Nach oben liegt die erste große Hürde bei 259 Dollar, dem Niveau, von dem der Crash Anfang November ausging. Darüber würde sich das Chartbild deutlich aufhellen. Für die kurzfristige Astera-Labs-Aktie Prognose sind Schwankungen von mehreren Prozent pro Tag zu erwarten.
Szenario 1: Aufholjagd Richtung 259 Dollar
Starke Nvidia-Zahlen und anhaltende KI-Investitionen könnten den Kurssturz der Vorwoche vollständig ausbügeln.
Szenario 2: Bodenbildung zwischen 191 und 259 Dollar
Die Aktie pendelt in einer breiten Spanne, bis neue Aufträge oder die nächsten Zahlen Klarheit bringen.
Szenario 3: Neues Tief unter 191 Dollar
Ein erneuter Ausverkauf bei KI-Werten würde den Abwärtstrend bestätigen.
Mittel- bis langfristige Prognose
Astera Labs Aktienprognose: Wachstum im Turbomodus
Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 154 Prozent auf 584,9 Millionen Dollar, gegenüber dem Vorquartal um 49 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,32 Dollar deutlich über den erwarteten 1,19 Dollar – das neunte Quartal in Folge mit einer positiven Überraschung. Die Bruttomarge liegt bei hohen 72 Prozent. Die Switch-Familie Scorpio ist zur größten Produktlinie aufgestiegen. Für das vierte Quartal erwartet Astera Labs 730 bis 750 Millionen Dollar Umsatz, Analysten hatten nur rund 656 Millionen Dollar auf dem Zettel. Risiken sind die Abhängigkeit von wenigen Großkunden und eine Aktienvergütung von gut 14 Prozent des Umsatzes.
Die Analysten bleiben zuversichtlich: Morgan Stanley erhöhte das Kursziel nach den Zahlen auf 389 Dollar, J.P. Morgan bestätigte 465 Dollar. Der Durchschnitt lag zuletzt bei rund 383 Dollar – Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion. Für die mittel- bis langfristige Astera Labs Aktienprognose gilt: Das Unternehmen wächst schneller als fast jeder andere Chipwert, die Aktie bleibt aber extrem schwankungsanfällig.
Häufige Fragen zur Astera Labs Aktie Prognose
Warum ist Astera Labs Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Nach einem Absturz von rund 26 Prozent in der Vorwoche kehrten die Käufer zu KI-Werten zurück. Die Aktie stieg um 16,32 Prozent.
Was zeigt die Astera Labs Chartanalyse?
Eine mögliche Bodenbildung. Unterstützung liegt um 191 Dollar, die erste große Hürde bei 259 Dollar.
Wie fielen die letzten Quartalszahlen aus?
Der Umsatz stieg um 154 Prozent auf 584,9 Millionen Dollar, für das vierte Quartal erwartet Astera Labs 730 bis 750 Millionen Dollar.
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