Astera Labs Aktie Prognose: Nasdaq100 Gewinner mit plus 16,3 Prozent – beginnt jetzt die große Aufholjagd?

Die Astera Labs Chartanalyse zeigt eine Aktie in einem steilen Abwärtstrend seit dem Sommerhoch bei 499,48 Dollar. Die Erholung dieser Woche ist ein erster Hinweis auf eine Bodenbildung. Wichtigste Unterstützung ist das Tief der Vorwoche um 191 Dollar. Hält diese Zone, wäre ein doppelter Boden denkbar. Nach oben liegt die erste große Hürde bei 259 Dollar, dem Niveau, von dem der Crash Anfang November ausging. Darüber würde sich das Chartbild deutlich aufhellen. Für die kurzfristige Astera-Labs-Aktie Prognose sind Schwankungen von mehreren Prozent pro Tag zu erwarten.