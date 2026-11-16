Die Astera Labs Aktie ist am Montagabend der größte Nasdaq100 Verlierer: Die Papiere des Spezialisten für Datenverbindungen in KI-Rechenzentren (Ticker: ALAB, Nasdaq; ISIN: US04626A1034) schlossen mit einem Minus von 8,79 Prozent bei 202,34 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht gab es nicht – Astera Labs wurde zum Spielball des Ausverkaufs bei KI-Hardware vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag. Der Nasdaq 100 fiel um 2,67 Prozent auf 27.197,15 Punkte.
Astera Labs Aktie Nasdaq100 Verlierer: Mit minus 8,79 Prozent Schlusslicht des Tages – wird Nvidias Finanzierungsbremse zum Problem für die Zulieferer?
Die Astera Labs Aktie ist zum Handelsschluss größter Nasdaq100 Verlierer: Minus 8,79 Prozent auf 202,34 US-Dollar (16:00 Uhr Ortszeit, 22:00 Uhr MEZ). Ohne eigene Nachricht trifft der Ausverkauf bei KI-Infrastrukturwerten vor den Nvidia-Zahlen den Konnektivitätsspezialisten mit voller Wucht.
ALABALAB
Tagesverlauf
Warum fällt die Astera Labs Aktie heute so stark?
Der Abschlag zog sich durch den gesamten Handelstag. Schon zur Eröffnung lag Astera Labs gut acht Prozent im Minus – der größte Eröffnungsverlust unter den von TokenPost beobachteten KI-Werten. Gegen 11:04 Uhr Ortszeit (17:04 Uhr MEZ) betrug das Minus 6,95 Prozent bei 206,41 US-Dollar, bis zum Schluss weitete es sich wieder aus.
Nvidia-Bericht über weniger Finanzierung
Laut einem Bericht des Wall Street Journal will Nvidias Interimschefin Colette Kress die Finanzierung von KI-Kunden zurückfahren. Das trifft Zulieferer, deren Wachstum am Ausbau der Rechenzentren hängt.
Chipregeln aus Washington
Das US-Handelsministerium schließt per Übergangsregel ein Schlupfloch, über das chinesische Firmen Rechenleistung in Rechenzentren in Drittstaaten anmieten konnten.
Nervosität vor Nvidia
Am Dienstag legt Nvidia nach US-Börsenschluss Quartalszahlen vor – die ersten nach dem Rücktritt von Jensen Huang als Konzernchef.
Eine Analystenaktion oder Firmenmeldung zu Astera Labs fand sich am Montag nicht. Die Aktie gilt als besonders schwankungsfreudiger Wert im KI-Infrastruktursegment und reagiert entsprechend heftig auf Stimmungswechsel.
Fundament
Passt der Absturz der Astera Labs Aktie zu den Zahlen?
Operativ ist von einer Schwäche wenig zu sehen. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 154 Prozent auf 584,9 Millionen US-Dollar, die bereinigte Bruttomarge lag bei 72,4 Prozent, das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 1,32 US-Dollar. Für das vierte Quartal stellt das Management 730 bis 750 Millionen US-Dollar Umsatz in Aussicht – rund 26 Prozent mehr als im Vorquartal – und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,62 bis 1,66 US-Dollar. Die Produktfamilie Scorpio ist inzwischen die größte des Unternehmens.
|Rang
|Verlierer
|Veränderung
|Gewinner
|Veränderung
|1
|Astera Labs (202,34 $)
|-8,79 %
|Kraft Heinz (25,07 $)
|+2,41 %
|2
|Sandisk (809,11 $)
|-8,58 %
|Starbucks (108,72 $)
|+2,14 %
|3
|Lumentum (546,00 $)
|-8,48 %
|Paychex (117,77 $)
|+1,81 %
|4
|Arm (175,05 $)
|-8,12 %
|Comcast (25,60 $)
|+1,75 %
|5
|Strategy (103,03 $)
|-7,70 %
|AppLovin (415,22 $)
|+1,50 %
Quelle: finanzen.ch, Schlussbericht 16.11.2026; Kurse in US-Dollar, Stand 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ)
Chartbild
Wo liegt die nächste Unterstützung für die Astera Labs Aktie?
Die 52-Wochen-Spanne reicht von 97,89 bis 499,48 US-Dollar; der aktuelle Kurs liegt damit rund 60 Prozent unter dem Hoch. Bereits zwischen dem 30. Oktober und dem 6. November war die Aktie um 26 Prozent von 259 auf 191 US-Dollar gefallen. Die Zone um 190 US-Dollar ist damit die nächste markante Marke nach unten.
Ausblick
Was entscheidet jetzt über die Richtung der Astera Labs Aktie?
Der wichtigste Termin ist nicht der eigene: Die Nvidia-Zahlen am Dienstag nach US-Börsenschluss (in der Nacht zu Mittwoch deutscher Zeit) werden zeigen, wie robust die Nachfrage nach KI-Rechenzentren ist. Ab Mittwoch folgt der Börsengang von Anthropic, der als Gradmesser für den KI-Handel gilt. Eigene Zahlen legt Astera Labs erst Anfang 2027 vor.
FAQ zur Astera Labs Aktie
Warum fällt die Astera Labs Aktie heute? Ohne eigene Nachricht litt Astera Labs unter dem Ausverkauf bei KI-Infrastrukturwerten vor den Nvidia-Zahlen, einem Bericht über gedrosselte Nvidia-Finanzierungen und neuen US-Chipregeln. Schluss: 202,34 US-Dollar, minus 8,79 Prozent.
Wie lauten Ticker und ISIN? Ticker ALAB an der Nasdaq, ISIN US04626A1034.
Wie hoch ist die Umsatzprognose für das vierte Quartal? 730 bis 750 Millionen US-Dollar.
Was macht Astera Labs? Das Unternehmen entwickelt Chips und Module für schnelle Datenverbindungen in KI-Rechenzentren.
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