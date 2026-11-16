Operativ ist von einer Schwäche wenig zu sehen. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 154 Prozent auf 584,9 Millionen US-Dollar, die bereinigte Bruttomarge lag bei 72,4 Prozent, das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 1,32 US-Dollar. Für das vierte Quartal stellt das Management 730 bis 750 Millionen US-Dollar Umsatz in Aussicht – rund 26 Prozent mehr als im Vorquartal – und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,62 bis 1,66 US-Dollar. Die Produktfamilie Scorpio ist inzwischen die größte des Unternehmens.