Warum ist die Astera Labs Aktie Nasdaq100 Verlierer?

Die Astera Labs Aktie fällt am 24. November 2026 um fast 8 Prozent. Es gibt keine eigene Unternehmensnachricht; das Papier folgt der Schwäche im Chipsektor.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Astera Labs Aktie?

Die ISIN lautet US04626A1034, die WKN A404AF. Die Aktie wird an der Nasdaq unter dem Kürzel ALAB gehandelt.

Wie tief ist die Astera Labs Aktie gefallen?

Am Nachmittag notiert die Aktie laut Indikation bei rund 204,48 US-Dollar, ein Minus von 7,94 Prozent. Der Stand kann sich bis Handelsschluss ändern.