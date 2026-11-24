Am Montag gefeiert, am Dienstag fallen gelassen: Die Astera Labs Aktie (ISIN: US04626A1034, WKN: A404AF, Handelssymbol: 64B, US-Handelssymbol: ALAB) verlor am Dienstag 13,88 Prozent auf 191,30 Dollar und landete damit auf Platz zwei der Nasdaq100 Verlierer. Erst am Vortag war das Papier um gut 23 Prozent auf 222,12 Dollar gesprungen. Mehr als die Hälfte dieses Gewinns ist schon wieder weg.
Astera Labs Aktie: Nasdaq100 Verlierer mit minus 14 Prozent – ein Tag Jubel, ein Tag Absturz
Die Astera Labs Aktie gehört zu den größten Nasdaq100 Verlierern des Tages: Nach plus 23 Prozent am Montag folgt am Dienstag ein Minus von 13,88 Prozent auf 191,30 Dollar. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Die Analyse zeigt, warum der Chipwert so heftig schwankt und was das über die Lage bei KI-Aktien sagt.
Die Gründe für den Kursverlust
Die Nvidia-Erleichterung hielt nur einen Tag
Astera Labs hat am Dienstag nichts gemeldet. Der Kurssturz ist die Kehrseite des Vortages. Am Montag hatte die Nachricht, dass Jensen Huang an die Spitze von Nvidia zurückkehrt, eine Erleichterungsrally bei allen Aktien rund um künstliche Intelligenz ausgelöst. Am Dienstag kippte die Stimmung. Nvidia selbst gab deutlich nach, und mit dem Branchenführer fielen die Werte, die am stärksten an Investitionen in KI-Rechenzentren hängen.
Astera Labs gehört genau in diese Gruppe. Das Unternehmen liefert Chips und Software, die in KI-Servern Prozessoren, Speicher und Netzwerk miteinander verbinden. Wächst der Ausbau der Rechenzentren, wächst Astera. Zweifelt der Markt daran, trifft es die Aktie überproportional.
Gewinnmitnahmen nach dem Kurssprung
Wer am Montag 23 Prozent gewonnen hatte, sicherte am Dienstag Gewinne.
Sektor im Rückwärtsgang
Auch Analog Devices, CoreWeave und Sandisk verloren zweistellig. Die Verkäufe trafen KI-Werte ungewöhnlich einheitlich.
Extreme Schwankungsfreude
Die Aktie bewegt sich deutlich stärker als der Markt. Das Jahreshoch lag bei 499,48 Dollar, das Jahrestief bei 97,89 Dollar.
Einordnung
Starkes Geschäft, nervöse Aktie
Operativ läuft es für den Nasdaq100 Verlierer weiter rund. Im dritten Quartal verdoppelte Astera Labs den Nettogewinn auf 182,9 Millionen Dollar, die Prognose wurde angehoben. Trotzdem notiert die Astera Labs Aktie mehr als 60 Prozent unter ihrem Jahreshoch. Der Grund ist weniger das Unternehmen als die Bewertung: Für junge, schnell wachsende KI-Zulieferer zahlten Anleger im Sommer sehr hohe Preise. Seit Zweifel an der Finanzierung des KI-Ausbaus aufgekommen sind, werden diese Preise Tag für Tag neu verhandelt.
Häufige Fragen zur Astera Labs Aktie
Warum ist die Astera Labs Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Die Erleichterungsrally vom Montag verpuffte. Nvidia und andere KI-Aktien gaben am 24. November 2026 nach, Astera Labs verlor 13,88 Prozent. Eine Unternehmensnachricht gab es nicht.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Astera Labs Aktie?
Die ISIN lautet US04626A1034, die WKN A404AF. An der Nasdaq wird die Aktie unter ALAB gehandelt, in Deutschland unter 64B.
Wo schloss die Astera Labs Aktie?
Bei 191,30 Dollar nach 222,12 Dollar am Vortag.
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