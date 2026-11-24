Astera Labs hat am Dienstag nichts gemeldet. Der Kurssturz ist die Kehrseite des Vortages. Am Montag hatte die Nachricht, dass Jensen Huang an die Spitze von Nvidia zurückkehrt, eine Erleichterungsrally bei allen Aktien rund um künstliche Intelligenz ausgelöst. Am Dienstag kippte die Stimmung. Nvidia selbst gab deutlich nach, und mit dem Branchenführer fielen die Werte, die am stärksten an Investitionen in KI-Rechenzentren hängen.

Astera Labs gehört genau in diese Gruppe. Das Unternehmen liefert Chips und Software, die in KI-Servern Prozessoren, Speicher und Netzwerk miteinander verbinden. Wächst der Ausbau der Rechenzentren, wächst Astera. Zweifelt der Markt daran, trifft es die Aktie überproportional.