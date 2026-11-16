Astera Labs Aktie Nasdaq100 Verlierer: Der Hochbeta-Wert der KI-Rechenzentren rutscht ab – zählt das Rekordquartal nicht mehr?

Paradox: Operativ meldete Astera Labs zuletzt Rekordwerte. Im dritten Quartal, vorgelegt am 3. November, erzielte Astera Labs einen Rekordumsatz von 584,9 Millionen Dollar – 49 Prozent mehr als im Vorquartal und 154 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,32 Dollar klar über der Markterwartung von 1,19 Dollar, die bereinigte Bruttomarge bei 72,4 Prozent. Für das vierte Quartal stellt das Management 730 bis 750 Millionen Dollar Umsatz in Aussicht, Analysten hatten im Vorfeld mit rund 656 Millionen Dollar gerechnet.

Treiber sind die Scorpio-Fabric-Switches, inzwischen die größte Produktfamilie. Im vierten Quartal sollen erste Muster der Aries-7-Chips für den Standard PCIe 7 ausgeliefert werden, die Rack-Referenzarchitektur Orion folgt im ersten Quartal 2027. Dennoch fiel die Aktie in den Tagen nach den Zahlen deutlich, am 5. November allein um rund zwölf Prozent.