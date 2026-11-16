Kaum ein Wert reagiert so heftig auf Stimmungswechsel im KI-Handel wie dieser: Die Astera Labs Aktie ist am Montagmorgen einer der größten Nasdaq100 Verlierer. Gegen 9:45 Uhr Ortszeit (15:45 Uhr MEZ) notiert das Papier bei 209,56 US-Dollar und damit 5,53 Prozent unter dem Freitagsschluss von 221,83 Dollar; die Top/Flop-Liste zeigte kurz darauf ein Minus von 5,91 Prozent. Astera Labs wird an der Nasdaq unter dem Kürzel ALAB gehandelt, die ISIN lautet US04626A1034.
Astera Labs Aktie Nasdaq100 Verlierer: Der Hochbeta-Wert der KI-Rechenzentren rutscht ab – zählt das Rekordquartal nicht mehr?
Die Astera Labs Aktie gehört am Montagmorgen zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Gegen 9:45 Uhr Ortszeit fällt sie um 5,53 Prozent auf 209,56 US-Dollar, zur Eröffnung lag das Minus zeitweise bei rund acht Prozent. Die Führungskrise bei Nvidia trifft den Konnektivitätsspezialisten mit voller Wucht.
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Der Wochenstart verlief für Astera Labs turbulent. Schon vorbörslich lag die Aktie gut sechs Prozent im Minus, kurz nach der Eröffnung um 9:31 Uhr Ortszeit betrug der Abschlag 8,02 Prozent – der größte Verlust unter den beobachteten KI-Werten. Der Nasdaq 100 fiel bis 10:02 Uhr New Yorker Zeit (16:02 Uhr MEZ) um 1,92 Prozent auf 27.407,62 Punkte.
Die Frage des Tages
Warum fällt die Astera Labs Aktie heute so deutlich?
Eine Unternehmensmeldung von Astera Labs gibt es an diesem Montag nicht. Die Aktie wird im Sog des gesamten KI-Hardware-Sektors verkauft – und das mit Hebelwirkung.
Nvidia als Taktgeber
Die Turbulenzen nach dem Abgang von Jensen Huang belasten den gesamten Sektor. Bereits am 12. November, als Berichte über seine Ablösung die Runde machten, verlor Astera Labs rund sechs Prozent. Am Dienstag legt Nvidia Quartalszahlen vor.
Breiter Abverkauf der Netzwerkwerte
Zur Eröffnung fielen auch Marvell um 7,07 Prozent, CoreWeave um 7 Prozent, Arm um 6,83 Prozent und Teradyne um 6,46 Prozent. Astera Labs liefert Verbindungs- und Switch-Chips für KI-Server und hängt damit direkt am Investitionszyklus der Rechenzentren.
Hohe Schwankungsbreite
Mit einem Beta von 3,86 bewegt sich die Aktie im Schnitt fast viermal so stark wie der Gesamtmarkt. Fällt der Nasdaq 100 um knapp zwei Prozent, sind Verluste von mehr als fünf Prozent bei Astera Labs keine Ausnahme.
Fundamentaldaten
Wie stark ist das Geschäft hinter der Astera Labs Aktie?
Paradox: Operativ meldete Astera Labs zuletzt Rekordwerte. Im dritten Quartal, vorgelegt am 3. November, erzielte Astera Labs einen Rekordumsatz von 584,9 Millionen Dollar – 49 Prozent mehr als im Vorquartal und 154 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,32 Dollar klar über der Markterwartung von 1,19 Dollar, die bereinigte Bruttomarge bei 72,4 Prozent. Für das vierte Quartal stellt das Management 730 bis 750 Millionen Dollar Umsatz in Aussicht, Analysten hatten im Vorfeld mit rund 656 Millionen Dollar gerechnet.
Treiber sind die Scorpio-Fabric-Switches, inzwischen die größte Produktfamilie. Im vierten Quartal sollen erste Muster der Aries-7-Chips für den Standard PCIe 7 ausgeliefert werden, die Rack-Referenzarchitektur Orion folgt im ersten Quartal 2027. Dennoch fiel die Aktie in den Tagen nach den Zahlen deutlich, am 5. November allein um rund zwölf Prozent.
|Kennzahl
|Wert
|Kurs (9:45 Uhr ET)
|209,56 USD
|50-Tage-Linie
|294,27 USD
|200-Tage-Linie
|257,09 USD
|52-Wochen-Spanne
|97,89–499,48 USD
|Umsatzprognose Q4 2026
|730–750 Mio. USD
Quelle: finanzen.at, Astera Labs (Q3-Bericht, SEC), MarketBeat-Syndikat (dailypolitical.com)
Charttechnisch hat sich das Bild eingetrübt: Die Aktie notiert deutlich unter der 50-Tage-Linie und auch unter der 200-Tage-Linie. Vom 52-Wochen-Hoch bei 499,48 Dollar ist sie um rund 58 Prozent entfernt.
Ausblick
Was sollten Anleger bei der Astera Labs Aktie beachten?
Der wichtigste Termin der Woche sind die Nvidia-Zahlen am Dienstag nach US-Börsenschluss: Sie dürften darüber entscheiden, ob sich die KI-Zulieferer stabilisieren. Für Astera Labs selbst stehen die Musterauslieferungen von Aries 7 im vierten Quartal und die Jahreszahlen an, deren Termin noch nicht bestätigt ist.
Häufige Fragen zur Astera Labs Aktie
Warum fällt die Astera Labs Aktie heute? Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Gegen 9:45 Uhr ET lag die Aktie 5,53 Prozent im Minus, weil die Führungskrise bei Nvidia einen breiten Ausverkauf bei KI-Hardware auslöst und die Aktie mit einem Beta von 3,86 besonders stark reagiert.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Astera Labs Aktie gehandelt? An der Nasdaq unter dem Ticker ALAB, die ISIN lautet US04626A1034.
Was stellt Astera Labs her? Konnektivitätschips für KI-Rechenzentren, darunter Fabric-Switches der Scorpio-Serie und Aries-Chips für schnelle PCIe-Verbindungen zwischen Prozessoren und Beschleunigern.
Welchen Umsatz erwartet Astera Labs im vierten Quartal? Das Management rechnet mit 730 bis 750 Millionen Dollar nach 584,9 Millionen Dollar im dritten Quartal.
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