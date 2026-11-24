Astera Labs Aktie: 154 Prozent Wachstum und trotzdem der nächste Rücksetzer

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 10:30 2 Min.

Die Astera Labs Aktie fällt vorbörslich um 4,11 Prozent auf 213,00 Dollar und zählt zu den größten Verlierern im Nasdaq 100. Der Spezialist für Verbindungschips wächst rasant und hat die Prognose angehoben. Die Aktie schwankt dennoch stärker als fast jeder andere Wert im Index.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Kaum ein Unternehmen im Nasdaq 100 wächst schneller, kaum eine Aktie schwankt stärker. Die Astera Labs Aktie notiert vorbörslich bei 213,00 Dollar, ein Minus von 9,12 Dollar oder 4,11 Prozent. Der Chipentwickler aus Kalifornien gehört damit am Dienstagmorgen zu den drei größten Verlierern im Index. vorbörslicher Kurs der Astera Labs Aktie 213,00 USD Abschlag im Nasdaq 100 −4,11 % Umsatzwachstum im dritten Quartal +154 % durchschnittliches Kursziel der Analysten 269,73 USD Quelle : Investing.com Vorbörse 24.11.2026; Unternehmensmitteilung vom 3.11.2026; Benzinga Die Zahlen Rekordquartal mit 585 Millionen Dollar Am 3. November meldete Astera Labs für das dritte Quartal einen Rekordumsatz von 584,9 Millionen Dollar. Das sind 49 Prozent mehr als im Vorquartal und 154 Prozent mehr als vor einem Jahr. Größte Produktfamilie sind inzwischen die Scorpio-Switches, die Rechner in KI-Rechenzentren verbinden. Für das vierte Quartal erwartet das Management 730 bis 750 Millionen Dollar. Allein die Scorpio-X-Serie soll das Jahr mit einer Jahresrate von mehr als einer Milliarde Dollar beenden. Der Kurs Minus 20, plus 16, minus 9: ein Monat im Zeitraffer Zwei Tage nach den Zahlen brach die Aktie am 5. November um 19,6 Prozent ein, als KI-Werte nach den US-Zwischenwahlen abverkauft wurden. In der Woche darauf holte sie 16,3 Prozent auf. Am 16. November folgte ein Minus von 8,8 Prozent, obwohl das Unternehmen eine Partnerschaft mit Hyve Solutions meldete. Das durchschnittliche Kursziel von 269,73 Dollar liegt knapp 27 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Am Dienstag gibt die Aktie mit dem Chipsektor nach. Was für die Astera Labs Aktie spricht Umsatz plus 154 Prozent im Jahresvergleich

Prognose für das vierte Quartal über dem dritten

Scorpio-Switches als Wachstumstreiber

Durchschnittsziel klar über dem Kurs Was Anleger bedenken sollten Extreme Tagesschwankungen

Abhängigkeit von wenigen Großkunden

Fällt in Abverkäufen stärker als der Sektor

Neue Plattform Orion kommt erst 2027 Einordnung der Redaktion: Die Astera Labs Aktie ist ein Hebel auf die Stimmung für KI-Infrastruktur. An guten Tagen steigt sie stärker als der Sektor, an schlechten fällt sie stärker. Das Geschäft liefert bisher, die Kundenkonzentration bleibt das Risiko, das Anleger kennen sollten. Vorbörsliche Kurse können sich bis zur Eröffnung ändern. FAQ Häufige Fragen zur Astera Labs Aktie Warum fällt die Astera Labs Aktie heute vorbörslich?

Eine neue Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Chipaktien geben nach der Rally vom Montag breit nach. Was macht Astera Labs?

Das Unternehmen entwickelt Halbleiter, die Rechner, Speicher und Netzwerke in KI-Rechenzentren verbinden. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Astera Labs Aktie?

US-Handelssymbol: ALAB (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: 64B. ISIN und WKN werden nachgetragen.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.