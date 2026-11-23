Astera Labs ist eines der am schnellsten wachsenden Chipunternehmen der Welt, und trotzdem haben Anleger die Aktie wochenlang verkauft. Am Montag dreht das Bild. Die Astera Labs Aktie steht um 16:09 Uhr deutscher Zeit bei 206,42 Dollar, 14,45 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag bei rund 180 Dollar (eigene Rechnung). Das ist Platz sechs im Nasdaq 100. Vor den Quartalszahlen Anfang November kostete die Aktie knapp 230 Dollar, im August sogar fast 350 Dollar.
Astera Labs Aktie: Plus 14,5 Prozent – neun Quartale in Folge über den Erwartungen und trotzdem abgestraft
Die Astera Labs Aktie springt am Montag um 14,5 Prozent auf gut 206 Dollar und gehört zu den zehn stärksten Werten im Nasdaq 100. Das junge Chipunternehmen hat seinen Umsatz zuletzt um 154 Prozent gesteigert und die Prognose erneut angehoben. Im KI-Ausverkauf half das nichts. Jetzt kehren die Käufer zurück. Die Analyse.
Das Geschäft
Die Verkehrspolizei im KI-Rechenzentrum
In einem KI-Rechenzentrum müssen Prozessoren, Speicher und Netzwerk in Bruchteilen von Sekunden Daten austauschen. Astera Labs baut die Chips, die diesen Verkehr regeln. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 154 Prozent auf den Rekordwert von 585 Millionen Dollar und übertraf damit die eigene Prognose deutlich. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,32 Dollar zum neunten Mal in Folge über den Erwartungen. Die wichtigste Produktfamilie, Schaltchips mit dem Namen Scorpio, erreicht inzwischen mehr als eine Milliarde Dollar Jahresumsatz.
Der Ausblick
Noch einmal 27 Prozent mehr
Für das laufende Quartal stellt das Management 730 bis 750 Millionen Dollar Umsatz in Aussicht, rund 27 Prozent mehr als im Vorquartal. Auf das Gesamtjahr gerechnet käme Astera auf etwa 2 Milliarden Dollar, das 2,4-Fache des Vorjahres. Einen Punkt sahen Anleger kritisch: Das Wachstum von Quartal zu Quartal hat im Sommer seinen Höhepunkt erreicht, und die ersten Großaufträge für die Scorpio-Chips sind weitgehend hochgefahren. Neue optische Produkte sollen erst ab der zweiten Jahreshälfte 2027 Umsatz bringen. Auch nach dem heutigen Sprung liegt die Astera Labs Aktie rund 10 Prozent unter dem Kurs vor den Zahlen (eigene Rechnung).
Einordnung der Redaktion: Die Astera Labs Aktie zeigt, wie hoch die Messlatte für KI-Werte liegt. Ein Unternehmen verdoppelt seinen Umsatz, hebt die Prognose an, und die Aktie fällt, weil das Wachstum etwas weniger schnell beschleunigt. Der heutige Kurssprung ändert an dieser Logik nichts, er spiegelt die Erleichterung nach Nvidias Führungskrise. Entscheidend für die kommenden Monate ist, ob Astera nach dem Scorpio-Erfolg ein zweites Produkt in ähnlicher Größe aufbauen kann. Die optischen Chips sind dafür der Kandidat.
FAQ
Häufige Fragen zur Astera Labs Aktie
Warum steigt die Astera Labs Aktie heute?
Nach der Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia erholen sich die Halbleiterwerte. Astera Labs liefert Verbindungschips für KI-Rechenzentren.
Wie stark wächst Astera Labs?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 154 Prozent auf 584,9 Millionen Dollar.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Astera Labs Aktie?
US-Handelssymbol ALAB (Nasdaq). ISIN, WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.
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