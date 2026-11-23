Für das laufende Quartal stellt das Management 730 bis 750 Millionen Dollar Umsatz in Aussicht, rund 27 Prozent mehr als im Vorquartal. Auf das Gesamtjahr gerechnet käme Astera auf etwa 2 Milliarden Dollar, das 2,4-Fache des Vorjahres. Einen Punkt sahen Anleger kritisch: Das Wachstum von Quartal zu Quartal hat im Sommer seinen Höhepunkt erreicht, und die ersten Großaufträge für die Scorpio-Chips sind weitgehend hochgefahren. Neue optische Produkte sollen erst ab der zweiten Jahreshälfte 2027 Umsatz bringen. Auch nach dem heutigen Sprung liegt die Astera Labs Aktie rund 10 Prozent unter dem Kurs vor den Zahlen (eigene Rechnung).