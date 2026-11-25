Eine Nachricht von Astera Labs gibt es nicht. Die Aktie wird von drei Entwicklungen getroffen, die am Mittwoch gleichzeitig auf den Markt drücken. Erstens fiel der wichtigste Preisindex der US-Notenbank höher aus: Die Inflation nach dem PCE-Maß stieg im Oktober auf 3,8 Prozent. Zweitens schlug der US-Handelsbeauftragte neue Zölle gegen 14 Handelspartner vor, darunter China, die EU und Japan. Drittens setzt sich die Flucht aus KI-Werten fort, die am Dienstag begonnen hatte.

Der Nasdaq Composite verlor zur Eröffnung mehr als 3 Prozent. Astera Labs fällt mehr als dreimal so stark.