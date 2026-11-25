Kein Wert im Nasdaq 100 fällt am Mittwoch zum Handelsstart tiefer. Die Astera Labs Aktie (ISIN: US04626A1034, WKN: A404AF, Handelssymbol: 64B, US-Handelssymbol: ALAB) verliert kurz nach der Eröffnung 11,18 Prozent auf 169,92 Dollar und führt damit die Liste der Nasdaq100 Verlierer an. Am Montag hatte das Papier noch bei 222,12 Dollar geschlossen. In drei Handelstagen summiert sich das Minus auf gut 23 Prozent.
Astera Labs Aktie: Größter Nasdaq100 Verlierer zum Handelsstart – minus 23 Prozent in drei Tagen
Die Astera Labs Aktie ist zum US-Handelsstart der größte Nasdaq100 Verlierer: Der KI-Zulieferer bricht um 11,18 Prozent auf 169,92 Dollar ein. Heiße Inflationsdaten, neue Zollpläne und die Flucht aus KI-Werten treffen zusammen. Die Analyse zeigt, warum es Astera Labs am härtesten erwischt.
Die Gründe für den Kursverlust
Drei Schläge vor dem Feiertag
Eine Nachricht von Astera Labs gibt es nicht. Die Aktie wird von drei Entwicklungen getroffen, die am Mittwoch gleichzeitig auf den Markt drücken. Erstens fiel der wichtigste Preisindex der US-Notenbank höher aus: Die Inflation nach dem PCE-Maß stieg im Oktober auf 3,8 Prozent. Zweitens schlug der US-Handelsbeauftragte neue Zölle gegen 14 Handelspartner vor, darunter China, die EU und Japan. Drittens setzt sich die Flucht aus KI-Werten fort, die am Dienstag begonnen hatte.
Der Nasdaq Composite verlor zur Eröffnung mehr als 3 Prozent. Astera Labs fällt mehr als dreimal so stark.
Inflation und Zinsen
Steigende Preise machen eine Zinserhöhung im Dezember wahrscheinlicher. Das trifft hoch bewertete Wachstumswerte zuerst.
Zölle
Halbleiter und ihre Bauteile überqueren mehrfach Grenzen. Neue Abgaben verteuern die gesamte Lieferkette.
Abkehr von KI-Aktien
Nvidia verliert zum Handelsstart mehr als 8 Prozent. Zulieferer wie Astera Labs schwanken noch stärker als der Branchenführer.
Einordnung
Gute Zahlen, falscher Zeitpunkt
Astera Labs baut Chips und Software, die in KI-Servern Prozessoren, Speicher und Netzwerk verbinden. Das Geschäft wächst kräftig: Im dritten Quartal hat sich der Nettogewinn auf 182,9 Millionen Dollar verdoppelt. An der Börse hilft das derzeit nicht. Der Nasdaq100 Verlierer zählt zu den Titeln mit den größten Ausschlägen im Index. Vom Hoch der vergangenen zwölf Monate bei 499,48 Dollar hat die Astera Labs Aktie rund zwei Drittel verloren.
Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen. Viele Anleger verringern vor einem Feiertag ihre Risiken, was den Verkaufsdruck verstärken kann.
Häufige Fragen zur Astera Labs Aktie
Warum ist die Astera Labs Aktie der größte Nasdaq100 Verlierer?
Höhere Inflation, neue Zollpläne und die anhaltende Flucht aus KI-Aktien drücken am 25. November 2026 den gesamten Chipsektor. Astera Labs fällt zum Handelsstart um 11,18 Prozent. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Wie viel hat die Astera Labs Aktie seit Montag verloren?
Vom Montagsschluss bei 222,12 Dollar auf 169,92 Dollar sind es gut 23 Prozent.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Astera Labs Aktie?
Die ISIN lautet US04626A1034, die WKN A404AF. An der Nasdaq wird die Aktie unter ALAB gehandelt, in Deutschland unter 64B.
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