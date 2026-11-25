Astellas Pharma ist einer der großen forschenden Arzneimittelhersteller Japans mit Schwerpunkten in der Krebsmedizin und der Urologie. Anders als bei manch anderem defensiven Wert kommt bei Astellas operative Dynamik hinzu: Ein Umsatzplus von mehr als einem Fünftel im Halbjahr ist für einen Konzern dieser Größe bemerkenswert. An einem Tag, an dem Anleger Sicherheit suchen, fällt eine solche Kombination besonders auf. Das neue Jahreshoch zeigt, dass der Nikkei 225 Gewinner nicht nur als Notlösung gekauft wird.