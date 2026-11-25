Während die Chipwerte in Tokio zweistellig einbrachen, lief es für die Astellas Pharma Aktie (ISIN: JP3942400007, WKN: 856273, Tokio-Kürzel: 4503, deutsches Handelssymbol: YPH, US-Handelssymbol: ALPMF) in die andere Richtung. Astellas ist einer der größten Nikkei 225 Gewinner des Tages: Den Vormittag beendete der Pharmakonzern mit einem Plus von 6,6 Prozent bei 2.948 Yen, kurz nach der Mittagspause waren es 2.959,5 Yen und damit 194 Yen oder 7,02 Prozent mehr als am Vortag – ein neues Jahreshoch. Im deutschen Handel notierte die Astellas Pharma Aktie am Morgen bei 16,60 Euro, ein Plus von 5,06 Prozent.
Astellas Pharma Aktie Nikkei 225 Gewinner: Jahreshoch mit 7 Prozent Plus – Pharma glänzt, während Tech stürzt
Die Astellas Pharma Aktie gehört zu den größten Nikkei 225 Gewinnern des Tages. Der Pharmakonzern steigt in Tokio zeitweise um 7 Prozent auf ein neues Jahreshoch. Anleger schichten aus KI-Aktien in defensive Werte um – und Astellas bringt mit zuletzt stark gestiegenen Umsätzen ein eigenes Argument mit.
Die Gründe für den Kursgewinn
Rotation trifft gute Zahlen
Mittelzufluss aus KI-Aktien
Japanische Marktberichte führen den Anstieg von Astellas auf die Risikoscheu der Anleger zurück, die Geld aus KI-Werten abziehen. Auslöser war der Einbruch des US-Halbleiterindex um 7,88 Prozent.
Pharma an der Spitze
Arzneimittelhersteller waren die stärkste Branche der Tokioter Börse. Otsuka, Chugai, Ono und Eisai stiegen ebenfalls deutlich.
Rückenwind aus dem Halbjahresbericht
Am 4. November hatte Astellas für das erste Halbjahr einen Umsatzanstieg von 23,4 Prozent auf 1,27 Billionen Yen gemeldet, getragen von den strategisch wichtigsten Produkten. Die Erlöse wuchsen in allen Regionen.
Stütze für den Index
Astellas gehörte zu den Aktien mit positivem Beitrag zum Nikkei 225 und dämpfte so den Indexverlust.
Einordnung
Defensiv – und trotzdem im Wachstum
Astellas Pharma ist einer der großen forschenden Arzneimittelhersteller Japans mit Schwerpunkten in der Krebsmedizin und der Urologie. Anders als bei manch anderem defensiven Wert kommt bei Astellas operative Dynamik hinzu: Ein Umsatzplus von mehr als einem Fünftel im Halbjahr ist für einen Konzern dieser Größe bemerkenswert. An einem Tag, an dem Anleger Sicherheit suchen, fällt eine solche Kombination besonders auf. Das neue Jahreshoch zeigt, dass der Nikkei 225 Gewinner nicht nur als Notlösung gekauft wird.
Häufige Fragen zur Astellas Pharma Aktie
Warum ist die Astellas Pharma Aktie heute Nikkei 225 Gewinner?
Anleger schichteten aus KI- und Chipaktien in Pharmawerte um. Astellas profitierte zusätzlich von einem starken Halbjahresbericht und stieg auf ein Jahreshoch.
Wie stark wächst Astellas?
Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um 23,4 Prozent auf 1,27 Billionen Yen.
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