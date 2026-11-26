Die AST SpaceMobile Aktie (ISIN: US00217D1000, WKN: A3CL8X, Nasdaq-Symbol: ASTS) hat am Mittwoch gleich zweimal zugelegt. Im regulären Handel gewann sie 10,25 Prozent auf 26,02 Dollar. Nachbörslich kamen weitere 3,70 Prozent auf 26,98 Dollar hinzu. Damit zählt AST SpaceMobile zu den nachbörslichen Gewinnern des Abends in den USA. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Marktbeobachter sprechen von Käufern, die nach dem langen Kursverfall auf eine Erholung setzen.
AST SpaceMobile Aktie: Nachbörslicher Gewinner nach zweistelligem Tagesplus – Schnäppchenjäger wagen sich zurück
Die AST SpaceMobile Aktie legt nach einem Tagesgewinn von mehr als 10 Prozent nachbörslich weitere 3,70 Prozent auf 26,98 Dollar zu. Nach einem Absturz von rund 80 Prozent in sechs Monaten kaufen Anleger wieder. Was hinter der Erholung steckt, warum der Satellitenbetreiber so viel Geld verbrennt und woran sich die Wette entscheidet.
ASTSASTS
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Die Idee
Mobilfunk aus dem All, direkt aufs Handy
AST SpaceMobile will Funklöcher schließen, und zwar ohne Spezialgerät. Normale Smartphones sollen sich direkt mit Satelliten verbinden.
Dafür baut das texanische Unternehmen riesige Satelliten namens BlueBird, deren Antennen sich im All entfalten. Partner sind Mobilfunkkonzerne wie AT&T, Verizon und Vodafone. Im April erhielt AST SpaceMobile von der US-Behörde FCC die Genehmigung, bis zu 248 Satelliten zu betreiben und den Dienst in den USA kommerziell anzubieten.
Die Technik funktioniert in Tests. Die Frage ist, wie schnell daraus ein Netz wird.
Das Problem
Verzögerte Starts, hoher Geldverbrauch
Genau hier hakt es. Ein Satellit ging im Frühjahr bei einem Fehlstart verloren. Mit den Zahlen zum dritten Quartal verschob das Management das Ziel, rund 45 Satelliten im Orbit zu haben, auf Mitte 2027. Um unabhängiger von Startanbietern zu werden, will AST SpaceMobile sogar eine eigene Rakete entwickeln. Analysten sehen das skeptisch.
Die Zahlen zeigen den Spagat. Der Umsatz hat sich im dritten Quartal fast verdreifacht, in den vergangenen vier Quartalen kamen aber nur 143 Millionen Dollar zusammen. Dem steht ein operativer Verlust von 562 Millionen Dollar gegenüber. Gleichzeitig baut SpaceX sein eigenes Angebot für Satellitenmobilfunk aus.
Die Aktie hat das hart getroffen. In den sechs Monaten bis Dienstag verlor sie rund 82 Prozent. Am Mittwoch drehte sie bei 22,50 Dollar nach oben, während der Nasdaq im Minus schloss. Zuletzt hatte auch ein Mitglied des Verwaltungsrats für rund 1 Million Dollar Aktien gekauft.
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