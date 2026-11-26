Genau hier hakt es. Ein Satellit ging im Frühjahr bei einem Fehlstart verloren. Mit den Zahlen zum dritten Quartal verschob das Management das Ziel, rund 45 Satelliten im Orbit zu haben, auf Mitte 2027. Um unabhängiger von Startanbietern zu werden, will AST SpaceMobile sogar eine eigene Rakete entwickeln. Analysten sehen das skeptisch.

Die Zahlen zeigen den Spagat. Der Umsatz hat sich im dritten Quartal fast verdreifacht, in den vergangenen vier Quartalen kamen aber nur 143 Millionen Dollar zusammen. Dem steht ein operativer Verlust von 562 Millionen Dollar gegenüber. Gleichzeitig baut SpaceX sein eigenes Angebot für Satellitenmobilfunk aus.

Die Aktie hat das hart getroffen. In den sechs Monaten bis Dienstag verlor sie rund 82 Prozent. Am Mittwoch drehte sie bei 22,50 Dollar nach oben, während der Nasdaq im Minus schloss. Zuletzt hatte auch ein Mitglied des Verwaltungsrats für rund 1 Million Dollar Aktien gekauft.