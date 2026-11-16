Rund 30 Dollar Kursgewinn seit den Zahlen – und das Ziel steigt mit: Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang bleibt für die Assurant-Aktie bei „Buy“ und hebt das Kursziel von 330 auf 360 US-Dollar. Zum Kurs von 324,41 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 11 Prozent.
Assurant-Aktie: Seit den Zahlen deutlich gestiegen – Morgan Stanley sieht noch Luft nach oben
Der Spezialversicherer Assurant hat die Erwartungen im dritten Quartal übertroffen. Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang bleibt bei „Buy“ und hebt das Kursziel für die Assurant-Aktie an.
Steckbrief
- Unternehmen
- Assurant, Inc.
- Handelssymbol
- AIZ (NYSE)
- Analyst
- Bob Huang
- Bank
- Morgan Stanley
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 360 US-Dollar (zuvor 330 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Morgan Stanley zur Assurant-Aktie
Geräteschutz und Hausversicherung – das Modell trägt
Bob Huang setzt weiter auf Assurant. Der Versicherer überzeugte im dritten Quartal bei Umsatz und Gewinn.
Assurant sichert Smartphones, Haushaltsgeräte, Autos und Wohnungen ab, oft gemeinsam mit großen Handels- und Telekomkonzernen. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 8,9 Prozent auf 3,53 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Markterwartungen.
Unmittelbar nach den Zahlen notierte die Aktie bei 293,82 US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang zu lesen ist:
Prämien wachsen
Die verdienten Nettoprämien stiegen um 7,6 Prozent auf 2,83 Milliarden US-Dollar.
Erwartungen übertroffen
Sowohl der Gewinn je Aktie als auch die Prämien lagen über dem Konsens.
Kursdynamik
Seit den Zahlen hat die Aktie um rund 10 Prozent zugelegt.
Breite Partnerbasis
Das Geschäft mit Geräteschutz ist eng an große Vertriebspartner gebunden.
Abhängig von Partnern und Wetter
Das Hausversicherungsgeschäft reagiert empfindlich auf Unwetterschäden. Im Geräteschutz hängt Assurant zudem stark von wenigen großen Partnern ab.
Nach dem Kursanstieg ist ein Teil der guten Nachrichten bereits eingepreist.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Morgan Stanley & Co. LLC, Analyst Bob Huang. Die Bestätigung mit Kurszielanhebung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 360 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.morganstanley.com – Research-Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Assurant, Inc. (AIZ): Kaufen, Kursziel 360,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Bob Huang, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 20:10 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 20:10 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bob Huang, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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