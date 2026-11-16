Assurant-Aktie: Seit den Zahlen deutlich gestiegen – Morgan Stanley sieht noch Luft nach oben

Assurant sichert Smartphones, Haushaltsgeräte, Autos und Wohnungen ab, oft gemeinsam mit großen Handels- und Telekomkonzernen. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 8,9 Prozent auf 3,53 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Markterwartungen.

Unmittelbar nach den Zahlen notierte die Aktie bei 293,82 US-Dollar.