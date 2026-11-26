Der Versicherer aus Utrecht gehört am Donnerstagmorgen zu den gefragten Finanzwerten. Die ASR-Nederland-Aktie (ISIN: NL0011872643, WKN: A2AKBT, Handelssymbol Amsterdam: ASRNL, US-Handelssymbol: ARNNY) gewinnt 1,73 Prozent auf 77,78 Euro. ASR Nederland ist damit einer der AEX Gewinner des Morgens.
ASR-Nederland-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,7 Prozent – Rückenwind durch die Rentenreform
Die ASR-Nederland-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,73 Prozent auf 77,78 Euro und zählt zu den AEX Gewinnern. Analysten sehen den Versicherer im Vorteil.
Die Gründe
Markterholung trifft auf freundliche Analysten
Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der AEX Gewinner ASR Nederland steigt mit dem Gesamtmarkt und mit dem Finanzsektor, in dem auch Aegon, NN Group, ING und ABN AMRO zulegen. Dazu kommt ein Polster aus den vergangenen Wochen: Mehrere große Banken haben sich positiv zur ASR-Nederland-Aktie geäußert.
Bank of America empfiehlt den Kauf
Die US-Bank nahm ASR Nederland am 17. November mit einer Kaufempfehlung in ihre Bewertung auf.
JPMorgan stufte hoch
Am 22. Oktober hob JPMorgan die Einstufung von Neutral auf Übergewichten an.
Rentenreform als Treiber
Die niederländische Reform erzwingt den Wechsel zu beitragsbezogenen Renten. ASR und NN Group teilen sich laut JPMorgan 75 bis 80 Prozent des Markts für versicherte Beitragsrenten.
Häufige Fragen zur ASR-Nederland-Aktie
Warum ist die ASR-Nederland-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie steigt um 1,73 Prozent auf 77,78 Euro. Sie folgt der Erholung der Finanzwerte, eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor.
Wie lauten ISIN und WKN der ASR-Nederland-Aktie?
ISIN NL0011872643, WKN A2AKBT, Symbol in Amsterdam ASRNL.
Warum ist die Rentenreform wichtig?
Pensionsfonds und Arbeitgeber müssen ihre Altersvorsorge umstellen. Viele wenden sich dafür an Versicherer wie ASR Nederland.
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