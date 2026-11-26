Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der AEX Gewinner ASR Nederland steigt mit dem Gesamtmarkt und mit dem Finanzsektor, in dem auch Aegon, NN Group, ING und ABN AMRO zulegen. Dazu kommt ein Polster aus den vergangenen Wochen: Mehrere große Banken haben sich positiv zur ASR-Nederland-Aktie geäußert.