Der aktuelle Druck hat drei Ursachen. Erstens hat die US-Exportbehörde BIS laut Investing.com per Übergangsregel eine Lizenzpflicht für den Export moderner KI-Chips an Rechenzentren in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und Brasilien eingeführt. Ziel ist es, das „Cloud-Schlupfloch“ zu schließen, über das chinesische Unternehmen Rechenleistung anmieten. ASML ist zwar kein Chiphersteller, aber Anleger fürchten, dass strengere Regeln die Investitionen der Chipproduzenten bremsen.

Zweitens stehen am Dienstagabend die Quartalszahlen von Nvidia an – erstmals ohne Gründer Jensen Huang an der Spitze. Laut Investing.com achtet der Markt dabei besonders darauf, ob die Pläne zum Ausbau der Fertigungskapazitäten halten; diese sind ein wichtiger Treiber für ASML-Aufträge. Drittens hat sich die Stimmung gegenüber KI-Werten insgesamt gedreht: Am Montag verlor der Nasdaq laut XTB 2,5 Prozent, Nvidia lag zuletzt rund 35 Prozent unter dem Oktoberhoch. Die ASML-Aktie hatte schon am 2. November die 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen.