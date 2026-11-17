Die ASML Aktie (Ticker ASML, ISIN NL0010273215) bleibt im Sog des Tech-Ausverkaufs. Am Dienstagmorgen fiel das Papier an der Euronext Amsterdam bis 9:48 Uhr um 2,71 Prozent auf 1.271,20 Euro. Auslöser sind eine neue US-Exportregel für KI-Chips und die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen am Abend. Bereits am Montag war der Philadelphia-Halbleiterindex um 5,3 Prozent eingebrochen. Damit liegt Europas wertvollster Technologiekonzern rund 27 Prozent unter seinem Rekordhoch vom Juni – obwohl ASML im dritten Quartal so viel umsetzte wie nie zuvor. Diese ASML Aktienanalyse fragt, ob die Börse ein Risiko einpreist oder eine Gelegenheit schafft.
ASML Aktienanalyse: Rekordquartal, volle Auftragsbücher – und trotzdem 27 Prozent unter dem Hoch – wird die Chip-Angst zur Chance oder zur Falle?
Die ASML Aktie gerät vor den Nvidia-Zahlen erneut unter Druck: neue US-Exportregeln, Tech-Ausverkauf, Sorgen um die KI-Investitionen. Dabei meldet der Lithografie-Monopolist Rekordumsätze und mehr Nachfrage, als er liefern kann. Die ASML Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung und die Szenarien der ASML Aktienprognose ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- ASML Holding N.V.
- Ticker
- ASML (Euronext, Nasdaq)
- ISIN
- NL0010273215
- Börsenwert
- rund 500 Mrd. EUR
- Dividende
- Rendite rund 0,7 % (2026e)
- Nächste Zahlen
- 27.01.2027 (vorläufig)
Stand: 17.11.2026, Kurs Euronext Amsterdam, 09:48 Uhr, verzögert
Neue Exportregel
Die USA verlangen Lizenzen für KI-Chips an Rechenzentren in Südostasien und Brasilien, um den chinesischen Zugriff zu stoppen.
Rekordquartal
11,66 Mrd. Euro Umsatz, Bruttomarge 57,5 Prozent, Jahresprognose angehoben.
Nachfrage über Kapazität
CEO Fouquet: Geplante Kapazität für 2027 und 2028 reicht nicht für die gesamte Kundennachfrage.
Bewertung gesunken
KGV für 2027 laut MarketScreener bei rund 23 – nach deutlich höheren Werten im Sommer.
Der Auslöser
Warum fällt die ASML Aktie heute?
Der aktuelle Druck hat drei Ursachen. Erstens hat die US-Exportbehörde BIS laut Investing.com per Übergangsregel eine Lizenzpflicht für den Export moderner KI-Chips an Rechenzentren in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und Brasilien eingeführt. Ziel ist es, das „Cloud-Schlupfloch“ zu schließen, über das chinesische Unternehmen Rechenleistung anmieten. ASML ist zwar kein Chiphersteller, aber Anleger fürchten, dass strengere Regeln die Investitionen der Chipproduzenten bremsen.
Zweitens stehen am Dienstagabend die Quartalszahlen von Nvidia an – erstmals ohne Gründer Jensen Huang an der Spitze. Laut Investing.com achtet der Markt dabei besonders darauf, ob die Pläne zum Ausbau der Fertigungskapazitäten halten; diese sind ein wichtiger Treiber für ASML-Aufträge. Drittens hat sich die Stimmung gegenüber KI-Werten insgesamt gedreht: Am Montag verlor der Nasdaq laut XTB 2,5 Prozent, Nvidia lag zuletzt rund 35 Prozent unter dem Oktoberhoch. Die ASML-Aktie hatte schon am 2. November die 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen.
Das Geschäftsmodell
Warum ist ASML so einzigartig?
ASML aus Veldhoven in den Niederlanden baut Lithografiemaschinen, die Schaltkreise mit Licht auf Siliziumwafer übertragen. Bei der extremen Ultraviolett-Lithografie (EUV), ohne die modernste KI-Chips nicht herstellbar sind, ist ASML weltweit einziger Anbieter. Eine einzelne High-NA-EUV-Anlage kostet einen dreistelligen Millionenbetrag. Zu den Kunden zählen TSMC, Samsung, Intel und die Speicherhersteller. Neben dem Neugeschäft wächst das Servicegeschäft („Installed Base Management“) mit der stetig größeren Zahl installierter Maschinen – im dritten Quartal 3,3 Milliarden Euro. Seit September 2025 ist ASML zudem mit 1,3 Milliarden Euro am französischen KI-Entwickler Mistral AI beteiligt.
Zahlen und Bewertung
Was zeigen die Zahlen der ASML Aktie?
|Kennzahl
|Q2 2026
|Q3 2026
|Q4 2026 (Prognose)
|Umsatz
|9,33 Mrd. EUR
|11,66 Mrd. EUR
|14,2–15,2 Mrd. EUR
|Bruttomarge
|54,0 %
|57,5 %
|ca. 57 %
|Gewinn je Aktie
|7,59 EUR
|12,95 EUR
|–
Quelle: ASML, Quartalsmitteilung vom 14.10.2026
Im dritten Quartal steigerte ASML den Umsatz gegenüber dem Vorquartal um 25 Prozent auf 11,66 Milliarden Euro, die Bruttomarge kletterte auf 57,5 Prozent. Der Nettogewinn lag bei 4,96 Milliarden Euro, der Gewinn je Aktie bei 12,95 Euro. Für das vierte Quartal stellt ASML 14,2 bis 15,2 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht, für das Gesamtjahr 44 bis 45 Milliarden Euro bei rund 56 Prozent Bruttomarge. Der China-Anteil an den Systemumsätzen stieg laut AI Weekly im dritten Quartal auf 23 Prozent, für das Gesamtjahr erwartet ASML rund 20 Prozent.
Am wichtigsten ist der Ausblick auf die kommenden Jahre. CEO Christophe Fouquet sagte bei der Vorlage: „our supply as currently planned for both 2027 and 2028 will not fully meet the demand of our customers“ – die geplante Kapazität reiche also nicht. ASML prüft eine Ausweitung für 2028 über die bisher geplanten 30 Prozent hinaus. Im dritten Quartal kaufte der Konzern zudem eigene Aktien für rund 4,1 Milliarden Euro zurück.
|Unternehmen
|KGV 2026e
|KGV 2027e
|Abstand zum Hoch
|ASML
|31,3
|22,9
|rund −27 %
|ASM International
|29,1
|19,8
|–
|Lam Research
|–
|–
|rund −54 % (06.11.)
|KLA
|–
|–
|rund −54 % (06.11.)
Quelle: MarketScreener, 17.11.2026; 24/7 Wall St., 16.11.2026
Mit einem KGV von gut 31 für 2026 und knapp 23 für 2027 ist die ASML Aktie nicht billig, aber deutlich günstiger als im Sommer. Die Nettoliquidität soll laut MarketScreener Ende 2026 rund 14 Milliarden Euro erreichen. Die Dividendenrendite ist mit rund 0,7 Prozent gering; ASML schüttet über Rückkäufe deutlich mehr aus. Auffällig: Die US-Konkurrenten Lam Research und KLA haben laut Simianx noch stärker verloren als ASML.
Die Sicht der Analysten
Was sagen Analysten zur ASML Aktie?
Die Analysten bleiben ganz überwiegend positiv. Laut onvista (Abruf 17.11.2026) raten 86 Prozent von elf erfassten Einstufungen zum Kauf, 9 Prozent zum Halten und 5 Prozent zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2.112,78 Euro, die Spanne reicht von 1.590 bis 2.500 Euro. Für die an der Nasdaq gehandelten Aktien nennt 24/7 Wall St. 41 Analysten mit 38 Kaufempfehlungen. Seit den Quartalszahlen haben einzelne Häuser ihre Ziele leicht gesenkt, Rating-Änderungen im November waren bis Redaktionsschluss nicht bekannt. Bemerkenswert ist der Abstand: Selbst das niedrigste Ziel liegt über dem aktuellen Kurs.
|Quelle
|Analysten
|Kaufen
|Halten
|Verkaufen
|Ø Kursziel
|onvista (Euronext)
|11
|86 %
|9 %
|5 %
|2.112,78 EUR
|24/7 Wall St. (Nasdaq)
|41
|38
|2
|1
|2.115,10 USD
Quelle: onvista, 17.11.2026; 24/7 Wall St., 16.11.2026
Charttechnik
Wo liegen die entscheidenden Marken im Chart?
Charttechnisch ist die ASML Aktie angeschlagen. Laut boerse.de liegt der Kurs unter der 50-Tage-Linie (rund 1.472 Euro) und der 200-Tage-Linie (rund 1.399 Euro). Der RSI lag laut TradingKey am Montag bei knapp 39 und damit im schwachen, aber noch nicht überverkauften Bereich. Die wichtigste Unterstützung ist das Sechsmonatstief vom 5. November bei 1.220 Euro. Nach oben bilden die Schlusskurse der vergangenen Tage zwischen rund 1.307 und 1.339 Euro sowie die 200-Tage-Linie die nächsten Widerstände.
Szenarien
Wie sieht die ASML Aktienprognose am Markt aus?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Am Markt werden drei Szenarien diskutiert. Im positiven Szenario liefert Nvidia heute Abend starke Zahlen, die Investitionspläne der Chiphersteller bleiben intakt, und ASML bestätigt Ende Januar den Wachstumskurs für 2027. Dann könnte sich die Lücke zu den Analystenzielen von im Schnitt gut 2.100 Euro schrittweise schließen.
Im neutralen Szenario bleibt die Stimmung gegenüber KI-Werten gedrückt, ohne dass sich die Fundamentaldaten verschlechtern. Die Aktie dürfte dann um die Zone von 1.220 bis 1.400 Euro schwanken, bis die Jahreszahlen Klarheit bringen. Im negativen Szenario verschärfen die USA die Exportregeln weiter, Kunden verschieben Bestellungen, und die Gewinnschätzungen für 2027 sinken. Dann wäre das Tief von Anfang November keine sichere Untergrenze. Für die ASML Aktienprognose ist die Nachricht von heute Abend aus Santa Clara deshalb mindestens so wichtig wie die eigenen Zahlen.
Termine
Was sollten Anleger bei ASML jetzt beobachten?
FAQ zur ASML Aktie
Warum fällt die ASML Aktie heute? Wegen einer neuen US-Exportregel für KI-Chips, der Nervosität vor den Nvidia-Zahlen am Abend und des allgemeinen Ausverkaufs bei Technologiewerten.
Wie hat ASML zuletzt verdient? Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz auf den Rekord von 11,66 Milliarden Euro, der Gewinn je Aktie lag bei 12,95 Euro.
Welches Kursziel sehen Analysten für die ASML Aktie? Im Schnitt 2.112,78 Euro laut onvista (Stand 17.11.2026), bei einer Spanne von 1.590 bis 2.500 Euro.
Was sagt die ASML Aktienprognose des Unternehmens? Für 2026 erwartet ASML 44 bis 45 Milliarden Euro Umsatz; die geplante Kapazität für 2027 und 2028 reicht laut CEO nicht für die gesamte Nachfrage.
Wann legt ASML die nächsten Zahlen vor? Voraussichtlich am 27. Januar 2027.
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