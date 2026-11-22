Rekordumsatz, fast verdoppelter Gewinn, höhere Prognose und trotzdem minus 6,63 Prozent an einem Tag: Die ASML Aktie schloss am 20. November bei 1.266,22 Dollar. Diese ASML Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und warum die ASML Aktie unter Druck geriet.
ASML Aktienanalyse: Rekordquartal mit 5 Milliarden Euro Gewinn, doch die Aktie verliert an einem Tag 6,6 Prozent – was steckt dahinter?
ASML meldet Rekordumsatz und eine höhere Prognose, warnt aber, dass das Angebot 2027 und 2028 die Nachfrage nicht deckt. Die ASML Aktie fiel am 20. November um 6,63 Prozent. Die Aktienanalyse mit Zahlen und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- ASML Holding N.V.
- ISIN
- NL0010273215
- WKN
- A1J4U4
- Handelssymbol
- ASML (Euronext Amsterdam)
- US-Handelssymbol
- ASML (Nasdaq)
- Branche
- Chipausrüster, Lithografie
- Sitz
- Veldhoven, Niederlande
- Tagesspanne 20.11.2026
- 1.258,53 $ bis 1.336,76 $
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Nasdaq, in US-Dollar
Die Zahlen
ASML Aktienanalyse: Das dritte Quartal
ASML erzielte im dritten Quartal 2026 einen Rekordumsatz von 11,66 Milliarden Euro nach 9,33 Milliarden Euro im zweiten Quartal. Der Nettogewinn stieg von 2,9 auf rund 5,0 Milliarden Euro, der Gewinn je Aktie auf 12,95 Euro. Die Bruttomarge erreichte 57,5 Prozent nach 54,0 Prozent. Das Unternehmen verkaufte 113 neue Lithografiesysteme nach 86 im Vorquartal.
Servicegeschäft
Der Umsatz mit der installierten Basis (Installed Base Management) lag mit 3,3 Milliarden Euro über der Prognose.
Prognose
Für das vierte Quartal erwartet ASML 14,2 bis 15,2 Milliarden Euro Umsatz bei rund 57 Prozent Bruttomarge, für 2026 nun 44 bis 45 Milliarden Euro bei rund 56 Prozent.
Engpass
Das geplante Angebot für 2027 und 2028 werde die Nachfrage nicht voll decken, ASML prüft mehr Kapazität für 2028.
Rückkäufe
Im dritten Quartal kaufte ASML eigene Aktien für rund 4,1 Milliarden Euro.
ASML: Umsatz und Nettogewinn im Quartalsvergleich
Mrd. €
- Q2 2026
- Q3 2026
Zweites und drittes Quartal 2026.
Quelle: ASML, Mitteilung vom 14.10.2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Q2 2026
|Q3 2026
|Umsatz
|9,33
|11,66
|Nettogewinn
|2,9
|5,0
Der Kurs
Warum die ASML Aktie nachgab
Am Tag der Zahlen, dem 14. Oktober, lag die ASML Aktie an der Nasdaq laut RTTNews bei rund 1.715 Dollar, am 20. November bei 1.266,22 Dollar. Berichten zufolge belasteten Zweifel an den KI-Investitionen die Halbleiterwerte insgesamt, einen eindeutigen Auslöser für den 20. November nennen die Quellen nicht. Auf ein neues Prognosebild für 2027 wartet der Markt: Die erste Jahresprognose will ASML laut Berichten am 27. Januar mit den Zahlen zum vierten Quartal vorlegen.
Am 2. November hob laut aktiencheck.de der RBI-Analyst Manuel Stahl die ASML Aktie auf „Kaufen“ mit einem Kursziel von 1.800 Euro.
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