Am Tag der Zahlen, dem 14. Oktober, lag die ASML Aktie an der Nasdaq laut RTTNews bei rund 1.715 Dollar, am 20. November bei 1.266,22 Dollar. Berichten zufolge belasteten Zweifel an den KI-Investitionen die Halbleiterwerte insgesamt, einen eindeutigen Auslöser für den 20. November nennen die Quellen nicht. Auf ein neues Prognosebild für 2027 wartet der Markt: Die erste Jahresprognose will ASML laut Berichten am 27. Januar mit den Zahlen zum vierten Quartal vorlegen.