Erst der Ausverkauf, dann die Erholung: Die ASML Aktie (Ticker ASML, ISIN NL0010273215) legt am Mittwoch an der Euronext Amsterdam um rund zwei Prozent auf 1.260,80 Euro zu (Stand 17:55 Uhr MEZ), nachdem sie am Dienstag mit 1.236,80 Euro um 5,3 Prozent eingebrochen war.
ASML Aktienanalyse: Minus 5 Prozent, dann Erholung auf 1.261 Euro – wie viel Luft hat die ASML Aktie nach dem Rücksetzer?
Die ASML Aktie (ASML, NL0010273215) erholt sich am Mittwoch um rund zwei Prozent, nachdem sie am Dienstag um 5,3 Prozent fiel. Die ASML Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung, Analystenstimmen zur ASML Aktienprognose und die Risiken durch Exportkontrollen.
Auslöser für die Erholung am Mittwoch ist nach einem Marktbericht kein konkretes Unternehmensereignis, gefragt waren allgemein KI-nahe Titel nach den starken Nvidia-Zahlen. Das ist bemerkenswert, denn ASML verkauft selbst keine KI-Chips, sondern die Maschinen, mit denen sie gefertigt werden. Diese ASML Aktienanalyse ordnet ein, was hinter dem Kursrutsch vom Dienstag stand, wie die Bewertung aussieht und was die Analysten zur ASML Aktienprognose sagen – ohne eigenes Kursziel von aktiencheck.de.
Starkes Quartal
Q3-Umsatz 11,66 Mrd. Euro, Nettogewinn 4,96 Mrd. Euro, Bruttomarge 57,5 Prozent (Vorquartal 54,0 Prozent), laut ASML-Mitteilung vom 14. Oktober.
Ausblick deutlich höher
Für das vierte Quartal erwartet ASML 14,2 bis 15,2 Mrd. Euro Umsatz, für 2026 insgesamt 44 bis 45 Mrd. Euro.
Exportkontrollen als Belastung
Eine US-Lizenzpflicht für KI-Chip-Lieferungen in fünf Länder und die Debatte um den MATCH Act drückten am Dienstag auf den Sektor.
Analysten bleiben überwiegend positiv
Der Konsens lautet Kaufen mit einem durchschnittlichen Kursziel von rund 2.096 Euro; Bernstein nennt 2.500 Euro, Jefferies 1.590 Euro.
Warum fiel die ASML Aktie am Dienstag um 5,3 Prozent?
Am 17. November schloss die ASML Aktie bei 1.236,80 Euro, nahe dem Sechsmonatstief, laut aktiencheck.de-Bericht vom selben Tag minus 5,34 Prozent. Andere Quellen nennen für den Tag geringere Verluste, der Schlusswert ist die konsistenteste Angabe, aber nicht von einer Börsenquelle direkt bestätigt. Die Hintergründe: ein breiter Tech-Ausverkauf (Euro-Tech minus 3,7 Prozent, Euro Stoxx 50 minus 2,15 Prozent), die Vorsicht vor den Nvidia-Zahlen und die Nachricht, dass für fortgeschrittene KI-Chip-Lieferungen an Rechenzentren in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und Brasilien künftig eine US-Lizenz nötig ist (Quelle dort: Investing.com). Laut boerse-express handelt es sich um kein pauschales Verbot, es geht um die Umgehung der China-Beschränkungen. Eine Gewinnwarnung gab es nicht.
Die Erholung vom Mittwoch ist zeitlich nach den Nvidia-Zahlen eingetreten. Nvidia hatte am Dienstagabend 115,8 Milliarden Dollar Umsatz und einen Ausblick von 130 Milliarden gemeldet. Ein ursächlicher Zusammenhang ist nicht belegt; die Zahlen unterstreichen aber, dass die Nachfrage nach KI-Rechenzentren das Investitionsumfeld der Chipindustrie trägt.
Wie sieht die ASML Aktienanalyse zu den Zahlen aus?
|Kennzahl
|Wert
|Vergleich / Ausblick
|Umsatz Q3 2026
|11,66 Mrd. EUR
|Ausblick Q4: 14,2 bis 15,2 Mrd. EUR
|Nettogewinn Q3
|4,96 Mrd. EUR
|Gewinn je Aktie 12,95 EUR
|Bruttomarge Q3
|57,5 %
|Vorquartal 54,0 %, Ausblick Q4 rund 57 %
|Umsatz 2026 gesamt
|–
|Ausblick 44 bis 45 Mrd. EUR
|Gewinn je Aktie 2026e / 2027e
|41,33 / 56,22 EUR
|Konsens (MarketScreener)
Guidance laut ASML. Eine explizite Umsatzprognose für 2027 gibt ASML nicht; geplant ist laut Unternehmen rund 30 Prozent mehr Lieferkapazität für 2027.
Quelle: ASML-Pressemitteilung vom 14.10.2026
Auffällig ist das Wachstum im Vergleich zum Quartal: Der Umsatz soll im vierten Quartal sprunghaft steigen. Beim Auftragseingang weist ASML keine Zahl mehr aus; der CEO sagte laut Mitteilung, der Auftragsbestand steige Quartal für Quartal, Kunden fragten Aufträge für 2029 und 2030 an. Zur Kundenstruktur nennt eine Sekundärquelle (boerse-express) einen China-Anteil von rund 20 Prozent des Umsatzes 2026; eine Bestätigung des Unternehmens liegt nicht vor.
Aktionäre bekommen zudem Geld zurück: ASML zahlte eine Zwischendividende von 1,88 Euro je Aktie (Zahlung Anfang November). Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026 bis 2028 flossen laut Unternehmensangaben im dritten Quartal rund 4,1 Milliarden Euro an Rückkäufen.
Wie hoch ist die ASML Aktie bewertet?
Auf Basis der Konsensschätzungen liegt das KGV laut MarketScreener bei etwa 29,6 für 2026 und 21,7 für 2027. Das Trailing-KGV beträgt je nach Quelle rund 39. Die Aktie notiert rund 37 Prozent über dem Stand zum Jahresanfang, aber etwa 28 Prozent unter dem Rekordhoch von 1.741 Euro vom 30. Juni 2026. Das 52-Wochen-Tief liegt je nach Quelle bei 822 bis 843 Euro.
|Unternehmen
|KGV (trailing)
|ASML
|ca. 39
|KLA
|38,0
|Lam Research
|32,9
|Applied Materials
|31,9
Trailing-KGV, Stand 17.11.2026. Nur eine Quelle, Angaben ohne Gewähr.
Quelle: aktiencheck.de-Bericht vom 17.11.2026
Wie steht es um die ASML Aktienprognose der Analysten?
Nach MarketScreener lautet die Konsensempfehlung Kaufen bei 41 Analysten und einem Durchschnittskursziel von rund 2.096 Euro. Auswertungen mit weniger Häusern kommen auf 2.113 bis 2.150 Euro; die Quellen weichen bei Stichprobe und Verkaufsempfehlungen voneinander ab.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Bernstein
|Outperform
|2.500 EUR
|16./17.11.2026
|UBS
|Buy
|2.400 EUR
|27.10.2026
|Deutsche Bank
|Buy
|2.150 EUR
|16.10.2026
|Berenberg
|Buy
|2.100 EUR
|15.10.2026
|J.P. Morgan
|Overweight
|2.100 EUR
|14.10.2026
|DZ Bank
|Kaufen
|1.820 EUR (fairer Wert)
|14.10.2026
|Jefferies
|Hold
|1.590 EUR
|02.11.2026
Wiedergabe externer Analystenmeinungen, keine Empfehlung der aktiencheck.de AG. Die meisten Notizen sind Bestätigungen; Jefferies senkte zuletzt, UBS und DZ Bank hoben an.
Quelle: finanznachrichten.de, aktiencheck.de (Stand der Notizen jeweils angegeben)
Die Spanne der Kursziele reicht damit von 1.590 bis 2.500 Euro. Bernstein hat ASML zuletzt als einen seiner Favoriten in Europa bestätigt, Jefferies bleibt mit Hold am vorsichtigsten.
Was sagt der Chart zur ASML Aktie?
Der Kurs liegt deutlich unter der 50-Tage-Linie von rund 1.465 Euro und der 200-Tage-Linie von rund 1.400 Euro. Als Unterstützung gilt das Sechsmonatstief von 1.220 Euro vom 5. November, als Widerstände nennen Quellen die Marke um 1.307 Euro und die Zone von 1.386 bis 1.400 Euro. In der Woche bis zum 17. November lag das Minus bei rund neun Prozent, im Monat bei rund 14 Prozent (boerse-express). Einen RSI-Wert konnte die Redaktion nicht belegen.
Wie sieht die ASML Aktienprognose in Szenarien aus?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Die Szenarien, die der Markt diskutiert: Im positiven Fall stützen die KI-Investitionen die Aufträge, die Exportregeln bleiben beherrschbar, und der Kurs nähert sich den Zielen von Bernstein (2.500 Euro) oder UBS (2.400 Euro). Im neutralen Fall pendelt die Aktie zwischen der Unterstützung bei 1.220 Euro und dem Widerstand bei 1.307 Euro. Im negativen Fall, das Szenario von Jefferies mit 1.590 Euro als Ziel, belasten schärfere Exportkontrollen und eine Investitionspause. Der Konsens von rund 2.096 Euro liegt etwa 66 Prozent über dem aktuellen Kurs.
Was müssen Anleger bei der ASML Aktie jetzt beobachten?
FAQ zur ASML Aktie
Warum ist die ASML Aktie am Dienstag gefallen? Nach Marktberichten wegen eines breiten Tech-Ausverkaufs, der Vorsicht vor den Nvidia-Zahlen und neuer US-Lizenzpflichten für KI-Chip-Lieferungen in fünf Länder.
Wie lautet die ASML Aktienprognose der Analysten? Der Konsens lautet Kaufen mit einem Durchschnittskursziel von rund 2.096 Euro (MarketScreener); die Einzelziele reichen von 1.590 bis 2.500 Euro.
Wie hoch ist die ASML Aktie bewertet? Das KGV für 2027 liegt laut Konsens bei rund 21,7, das Trailing-KGV bei rund 39.
Zahlt ASML eine Dividende? Ja, die Zwischendividende für 2026 betrug 1,88 Euro je Aktie. Die Dividende für 2025 lag laut Quellen bei 6,56 Euro.
Wann legt ASML die nächsten Zahlen vor? Die Jahreszahlen sind für Ende Januar 2027 erwartet; der Termin ist noch nicht bestätigt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einstufungen und Kursziele externer Analystenhäuser wieder (Datum der Originalmeldungen siehe Tabelle). Es handelt sich nicht um Empfehlungen der aktiencheck.de AG. Offenlegungen und Interessenkonflikte der Häuser: Bernstein, Jefferies, UBS, Deutsche Bank, Berenberg, J.P. Morgan, DZ Bank.
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