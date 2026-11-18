Am 17. November schloss die ASML Aktie bei 1.236,80 Euro, nahe dem Sechsmonatstief, laut aktiencheck.de-Bericht vom selben Tag minus 5,34 Prozent. Andere Quellen nennen für den Tag geringere Verluste, der Schlusswert ist die konsistenteste Angabe, aber nicht von einer Börsenquelle direkt bestätigt. Die Hintergründe: ein breiter Tech-Ausverkauf (Euro-Tech minus 3,7 Prozent, Euro Stoxx 50 minus 2,15 Prozent), die Vorsicht vor den Nvidia-Zahlen und die Nachricht, dass für fortgeschrittene KI-Chip-Lieferungen an Rechenzentren in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und Brasilien künftig eine US-Lizenz nötig ist (Quelle dort: Investing.com). Laut boerse-express handelt es sich um kein pauschales Verbot, es geht um die Umgehung der China-Beschränkungen. Eine Gewinnwarnung gab es nicht.

Die Erholung vom Mittwoch ist zeitlich nach den Nvidia-Zahlen eingetreten. Nvidia hatte am Dienstagabend 115,8 Milliarden Dollar Umsatz und einen Ausblick von 130 Milliarden gemeldet. Ein ursächlicher Zusammenhang ist nicht belegt; die Zahlen unterstreichen aber, dass die Nachfrage nach KI-Rechenzentren das Investitionsumfeld der Chipindustrie trägt.