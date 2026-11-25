Was ist der MATCH Act?

Ein US-Gesetzentwurf, der Verbündete verpflichten soll, US-Beschränkungen für Chipmaschinen und deren Wartung in China innerhalb von 150 Tagen zu übernehmen.

Wie wichtig ist China für ASML?

China machte 2025 rund 33 Prozent des Umsatzes aus. Für 2026 erwartete ASML einen Anteil von rund 20 Prozent.

Liefert ASML EUV-Maschinen nach China?

Nein. Die modernsten EUV-Anlagen wurden nie nach China geliefert.