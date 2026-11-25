Für die ASML Aktie kommt die Gefahr aus Washington. Ranghohe US-Abgeordnete wollen den sogenannten MATCH Act nach Medienberichten in das große Verteidigungsgesetz zum Jahresende aufnehmen. Damit würde ein Gesetz wahrscheinlicher, das Verbündete wie die Niederlande und Japan zwingen soll, die US-Beschränkungen für Chipmaschinen nach China zu übernehmen. Kaum ein Unternehmen wäre davon so stark betroffen wie der Lithografie-Spezialist aus Veldhoven.
ASML Aktie: Washington will das China-Geschäft per Gesetz kappen – wie gefährlich wird der MATCH Act?
US-Abgeordnete drängen darauf, den MATCH Act noch ins Verteidigungsgesetz zum Jahresende zu packen. Für ASML stünden dann auch ältere DUV-Maschinen und der Service in China auf dem Spiel. Die Niederlande protestieren. Was das für die ASML Aktie heißt.
Das Gesetz
Was der MATCH Act verlangt
Der Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware Act, kurz MATCH Act, wurde Anfang April von einer überparteilichen Gruppe um den republikanischen Abgeordneten Michael Baumgartner eingebracht. Er soll Lücken schließen, die nach Ansicht der Initiatoren entstehen, weil Verbündete die US-Exportkontrollen nicht vollständig nachvollzogen haben. Partnerländer hätten 150 Tage Zeit, um gleichzuziehen. Erfasst wären weitere DUV-Belichtungsmaschinen und – besonders heikel – die Wartung von Anlagen, die bereits in China stehen.
Gerade dieser Punkt wird oft unterschätzt. Chipmaschinen brauchen laufend Kalibrierung, Ersatzteile und Software-Updates. Ohne Service würden auch bereits installierte Anlagen mit der Zeit an Leistung verlieren. Für die ASML Aktie geht es damit nicht nur um künftige Verkäufe, sondern auch um ein lukratives Servicegeschäft.
Die Gegenwehr
Den Haag protestiert
Die niederländische Regierung hat in Washington offiziell Einspruch eingelegt. Handelsminister Sjoerd Sjoerdsma kritisiert, dass die USA damit faktisch bestimmen würden, was der Chipsektor anderer Länder nach China liefern darf. Wirtschaftlich ist die Sorge nachvollziehbar: China war 2025 mit 33 Prozent des Umsatzes der größte Einzelmarkt von ASML, im vierten Quartal lag der Anteil sogar bei 36 Prozent. Für 2026 hatte ASML bereits einen Rückgang auf rund 20 Prozent eingeplant.
Der MATCH Act würde ASML nicht vom Weltmarkt abschneiden, aber den letzten offenen Zugang nach China weiter verengen – inklusive Service.
Entwarnung gibt es an einer Stelle: Die modernsten EUV-Maschinen hat ASML nie nach China geliefert, und die Nachfrage aus anderen Regionen ist wegen des KI-Booms hoch. Steigende Investitionen von Chipherstellern außerhalb Chinas könnten Ausfälle teilweise abfedern. Ob das Gesetz tatsächlich kommt und in welcher Form, ist aber offen – und genau diese Unsicherheit dürfte die ASML Aktie in den kommenden Wochen begleiten.
Häufige Fragen zur ASML Aktie
Was ist der MATCH Act?
Ein US-Gesetzentwurf, der Verbündete verpflichten soll, US-Beschränkungen für Chipmaschinen und deren Wartung in China innerhalb von 150 Tagen zu übernehmen.
Wie wichtig ist China für ASML?
China machte 2025 rund 33 Prozent des Umsatzes aus. Für 2026 erwartete ASML einen Anteil von rund 20 Prozent.
Liefert ASML EUV-Maschinen nach China?
Nein. Die modernsten EUV-Anlagen wurden nie nach China geliefert.
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