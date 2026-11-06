Aktien des Tages ASME aktien neutral Technologie

ASML Aktie: Tech-Werte unter Druck - Chartanalyse

aktiencheck.de Redaktion 06.11.2026, 09:24 2 Min. UBS

Die ASML Aktie gerät im Sog des Tech-Ausverkaufs massiv unter Druck und verliert 6,6% an einem Tag. Nach einem Wochenminus von 11,5% drohen bei weiteren Verlusten Rücksetzer bis zur psychologisch wichtigen Marke von 1.000 EUR - erst eine Rückkehr über 1.309 EUR könnte eine nachhaltigere Erholung einleiten

Bild: Pexels

Der Kurseinbruch bei den US-Tech-Werten hat gestern auch die Aktie von ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) erfasst - die Aktie verlor mehr als 6% und stürzte auf 1.250,00 EUR ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Rückblick: Die Aktie von ASML Holding sei im Sog eines schwachen US-Technologiesektors gestern unter Druck geraten. Bis zum Handelsschluss hätten die Papiere 6,6% verloren, womit - nach dem Rückfall unter die 200-Tage-Linie am Dienstag - ein weiteres wichtiges Chartlevel unterboten worden sei. Gleichzeitig habe sich das aktuelle Wochen- und Monatsminus auf mittlerweile 11,5% ausgeweitet. Ausblick: Die Abwärtsdynamik bei der Aktie von ASML Holding habe sich mit den gestrigen Kursverlusten deutlich verschärft. Im Tief sei es für die Kurse auf den niedrigsten Stand seit sechs Monaten zurückgegangen, womit das Gap vom 6. Mai geschlossen worden sei. ▼ Das Short-Szenario: Würden die Notierungen weiter nachgeben, müsste unterhalb des gestrigen Tagestiefs (1.210,60 EUR) bereits auf das Zwischentief vom 28. April bei 1.167,40 EUR geachtet werden. Darunter würde eine weitere Kurslücke (= das Gap vom 8. April) warten, die erst bei 1.113,80 EUR vollständig geschlossen wäre. Würden im Anschluss auch die beiden März-Tiefs bei 1.080,20 EUR bzw. 1.060,20 EUR unterboten, wäre ein Test des 2024er-Hochs (1.021,80 EUR) oder der 1.000 EUR-Marke nicht mehr auszuschließen. ▲ Das Long-Szenario: Eine mögliche Gegenreaktion könnte die Kurse hingegen zunächst an das Januar-Top bei 1.309,00 EUR heranführen. Dieser Widerstandsbereich erstrecke sich bis zum Juli-Tief bei 1.333,80 EUR, ehe es oberhalb des September-Tiefs (1.365,40 EUR) um die Rückkehr über die langfristige 200-Tage-Linie (aktuell bei 1.394,65 USD) gehen würde. Gelinge der Re-Break, wäre eine Erholung bis zum offenen Gap vom 30. Oktober und der Doppelhürde aus dem GD50 sowie dem GD100 im Bereich von 1.500,00 EUR denkbar. (Analyse vom 06.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.