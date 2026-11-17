Der Abschlag hat vor allem Gründe außerhalb des Unternehmens. Europas Technologiesektor verlor laut Dow Jones (via finanzen.at) am Dienstag 3,7 Prozent, neben ASML fielen auch SAP und STMicro deutlich. Der Euro Stoxx 50 schloss 2,15 Prozent tiefer. Händler sprachen von einem breiten Rückzug aus Risiko vor den Quartalszahlen von Nvidia, die nach US-Börsenschluss erwartet werden.

Hinzu kommt Washington: Laut Investing.com hat die US-Exportbehörde BIS eine Lizenzpflicht für Lieferungen moderner KI-Chips an Rechenzentren in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und Brasilien eingeführt. Damit soll verhindert werden, dass chinesische Konzerne dort Rechenleistung anmieten. ASML liefert keine KI-Chips, sondern die Maschinen, mit denen sie gefertigt werden. Anleger fürchten aber, dass schärfere Regeln die Investitionsfreude der Chiphersteller dämpfen.

Bernstein sieht das anders. In der Studie vom 16. November erhöht Rasgon seine Prognosen für den Markt für Wafer-Fertigungsanlagen für die Jahre 2026 bis 2028, getragen von steigenden Investitionen in China und anderen Regionen – vor allem bei Logik- und Auftragsfertigung sowie DRAM-Speicher. Eine Korrektur im Sektor sei derzeit nicht absehbar.