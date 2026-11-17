Die ASML Aktie (Ticker ASML, ISIN NL0010273215) ist am Dienstag in den Sog des Technologie-Ausverkaufs geraten: An der Euronext Amsterdam schloss das Papier mit einem Minus von 5,34 Prozent bei 1.236,80 Euro – knapp über dem Sechsmonatstief. Gleichzeitig hält Bernstein an seiner ASML Aktienprognose fest: Analyst Stacy Rasgon bestätigt „Outperform“ mit einem Kursziel von 2.500 Euro, gut das Doppelte des aktuellen Kurses, und nennt ASML seinen „Top Pick“ unter Europas Chipzulieferern.
ASML Aktie Prognose: Minus 5 Prozent vor den Nvidia-Zahlen, Bernstein bleibt beim Ziel von 2.500 Euro, Analysten sehen im Schnitt gut 2.100 Euro – wie belastbar ist der Chip-Optimismus?
Die ASML Aktie fällt vor den Nvidia-Zahlen und nach neuen US-Exportregeln um mehr als 5 Prozent auf rund 1.237 Euro. Bernstein nennt ASML trotzdem seinen Top Pick und bestätigt das Kursziel von 2.500 Euro. Was Unternehmensprognose, Konsens für 2026 und 2027, Kursziele, Bewertung im Branchenvergleich und Charttechnik für die ASML Aktienprognose bedeuten.
Kurs und Kursziel klaffen damit so weit auseinander wie selten. Der Markt sorgt sich um neue US-Exportregeln und darum, ob die Nvidia-Zahlen am Abend den KI-Investitionsboom bestätigen. Die Analysten dagegen rechnen mit weiter steigenden Chip-Investitionen bis 2028 – und ASML selbst sagt, dass die eigene Kapazität 2027 und 2028 nicht für die gesamte Nachfrage reicht. Für die ASML Aktie Prognose ist das der Kern der Debatte.
Bernstein bestätigt 2.500 Euro
Stacy Rasgon hebt seine Prognosen für die weltweiten Ausgaben für Chipfertigungsanlagen 2026 bis 2028 an und sieht keine Korrektur in Sicht.
Prognose 2026 angehoben
ASML erwartet 44 bis 45 Milliarden Euro Umsatz bei rund 56 Prozent Bruttomarge; das dritte Quartal war ein Rekord.
Konsens: kräftiges Wachstum 2027
Analysten rechnen laut MarketScreener für 2027 mit rund 57,4 Milliarden Euro Umsatz, ein Plus von fast 30 Prozent.
Charttechnik angeschlagen
Die Aktie notiert unter der 50- und 200-Tage-Linie; das Novembertief bei 1.220 Euro ist die nächste Unterstützung.
Der Auslöser
Warum fällt die ASML Aktie – und warum bleibt Bernstein optimistisch?
Der Abschlag hat vor allem Gründe außerhalb des Unternehmens. Europas Technologiesektor verlor laut Dow Jones (via finanzen.at) am Dienstag 3,7 Prozent, neben ASML fielen auch SAP und STMicro deutlich. Der Euro Stoxx 50 schloss 2,15 Prozent tiefer. Händler sprachen von einem breiten Rückzug aus Risiko vor den Quartalszahlen von Nvidia, die nach US-Börsenschluss erwartet werden.
Hinzu kommt Washington: Laut Investing.com hat die US-Exportbehörde BIS eine Lizenzpflicht für Lieferungen moderner KI-Chips an Rechenzentren in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und Brasilien eingeführt. Damit soll verhindert werden, dass chinesische Konzerne dort Rechenleistung anmieten. ASML liefert keine KI-Chips, sondern die Maschinen, mit denen sie gefertigt werden. Anleger fürchten aber, dass schärfere Regeln die Investitionsfreude der Chiphersteller dämpfen.
Bernstein sieht das anders. In der Studie vom 16. November erhöht Rasgon seine Prognosen für den Markt für Wafer-Fertigungsanlagen für die Jahre 2026 bis 2028, getragen von steigenden Investitionen in China und anderen Regionen – vor allem bei Logik- und Auftragsfertigung sowie DRAM-Speicher. Eine Korrektur im Sektor sei derzeit nicht absehbar.
Geschäftsmodell
Womit verdient ASML sein Geld?
ASML aus Veldhoven baut Lithografiesysteme, die Schaltkreise mit Licht auf Siliziumscheiben belichten. Bei der EUV-Technik mit extrem kurzwelligem Licht, ohne die die modernsten Prozessoren und Speicherchips nicht herstellbar sind, ist der Konzern einziger Anbieter weltweit. Kunden sind Auftragsfertiger, Logik- und Speicherhersteller. Ein zweites Standbein ist das Geschäft mit Service und Aufrüstungen für die installierten Maschinen. Dieses Modell macht ASML zum Nadelöhr der Branche – und die ASML Aktie zu einem Gradmesser für die Investitionspläne der gesamten Chipindustrie.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie lautet die ASML Aktienprognose des Unternehmens für 2026 und 2027?
Das dritte Quartal brachte einen Rekord – und den Hinweis, dass die Nachfrage die Kapazität übersteigt.
Im dritten Quartal 2026 setzte ASML laut Quartalsmitteilung vom 14. Oktober 11,66 Milliarden Euro um, die Bruttomarge erreichte 57,5 Prozent, der Gewinn je Aktie 12,95 Euro. Umsatz und Gewinn lagen laut Webull über den Analystenerwartungen. Für das Gesamtjahr erwartet ASML nun 44 bis 45 Milliarden Euro Umsatz (zuvor 43 bis 45 Milliarden) bei einer Bruttomarge von rund 56 Prozent; im vierten Quartal sollen 14,2 bis 15,2 Milliarden Euro hereinkommen.
Eine konkrete Umsatzprognose für 2027 hat ASML nicht genannt. Vorstandschef Christophe Fouquet erklärte aber, das derzeit geplante Angebot für 2027 und 2028 werde die Nachfrage der Kunden nicht vollständig decken. ASML prüft, die Kapazität für 2028 über die bisher angekündigten 30 Prozent hinaus auszubauen; manche Kunden wollen bereits Maschinen für 2029 und 2030 bestellen. Im dritten Quartal kaufte der Konzern eigene Aktien für rund 4,1 Milliarden Euro zurück, die Zwischendividende für 2026 betrug 1,88 Euro je Aktie.
Langfristig peilt ASML für 2030 einen Umsatz von 44 bis 60 Milliarden Euro bei einer Bruttomarge von 56 bis 60 Prozent an. Mit der Prognose für 2026 hat der Konzern das untere Ende dieser Spanne bereits erreicht – der Markt wird genau verfolgen, ob ASML die Ziele beim nächsten Update anhebt.
|Kennzahl
|Prognose ASML 2026
|Konsens 2026
|Konsens 2027
|Umsatz
|44–45 Mrd. €
|44,49 Mrd. €
|57,39 Mrd. €
|Bruttomarge
|rund 56 %
|–
|–
|Nettogewinn
|–
|15,93 Mrd. €
|21,38 Mrd. €
|Gewinn je Aktie
|–
|41,33 €
|56,22 €
|KGV (Kurs 1.236,80 €)
|–
|rund 30
|rund 22
Konsens laut MarketScreener (Umsatz, Nettogewinn, KGV; Stand 17.11.2026) und S&P Global via stockanalysis.com (EPS). KGV in der letzten Zeile eigene Rechnung mit dem Schlusskurs von 1.236,80 EUR.
Quelle: ASML (14.10.2026), MarketScreener, stockanalysis.com, eigene Rechnung
Für die ASML Aktie 2027 erwartet der Konsens damit ein Umsatzplus von knapp 29 Prozent und einen Gewinnsprung je Aktie um rund 36 Prozent. Diese Schätzungen stammen allerdings überwiegend aus der Zeit vor dem jüngsten Ausverkauf.
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der ASML Aktie zu?
Die Mehrheit der Analysten bleibt positiv. Laut onvista (Stand 17.11.2026) empfehlen 86 Prozent von elf erfassten Einstufungen den Kauf, 9 Prozent das Halten, 5 Prozent den Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2.112,78 Euro, rund 71 Prozent über dem Schlusskurs; die Spanne reicht von 1.590 bis 2.500 Euro. Für die Nasdaq-Aktie zählt S&P Global 41 Analysten: 38 raten zum Kauf, 2 zum Halten, einer zum Verkauf. Das Durchschnittsziel liegt dort bei 2.114 US-Dollar, die Spanne bei rund 853 bis 2.801 Dollar.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Bernstein (Stacy Rasgon)
|Outperform
|2.500 €
|16.11.2026
|finanzen.net, finanznachrichten.de
|UBS
|Buy
|2.400 €
|24.10.2026
|boerse.de
|Deutsche Bank Research
|Buy
|2.150 €
|16.10.2026
|boerse.de
|Jefferies
|Hold
|1.590 €
|31.10.2026
|boerse.de
Kursziele in Euro. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: finanzen.net, finanznachrichten.de (dpa-AFX), boerse.de
Bernstein liefert damit das höchste bekannte Ziel am Markt, Jefferies mit „Hold“ und 1.590 Euro das niedrigste. Bemerkenswert: Auch dieses niedrigste Kursziel liegt noch knapp 29 Prozent über dem aktuellen Kurs. Nach dem Ausverkauf der vergangenen Wochen waren bis Redaktionsschluss keine Kurszielsenkungen großer Häuser bekannt.
Bewertung
Ist die ASML Aktie im Branchenvergleich teuer?
Mit einem erwarteten KGV von rund 30 für 2026 und rund 22 für 2027 ist ASML kein Schnäppchen, aber deutlich günstiger bewertet als im Sommer. Der niederländische Zulieferer ASM International kommt laut MarketScreener auf 29,1 und 19,8. Auf Basis der vergangenen vier Quartale liegt ASML mit einem KGV von knapp 39 über Applied Materials (31,9) und Lam Research (32,9), etwa gleichauf mit KLA (38,0). Den Aufschlag rechtfertigen Analysten mit dem EUV-Monopol. Auffällig ist, dass die US-Konkurrenten laut Simianx bis Anfang November bereits rund 54 Prozent unter ihren Rekorden lagen – ASML steht nach dem heutigen Tag rund 29 Prozent unter dem Hoch vom 30. Juni.
|Unternehmen
|KGV 2026e
|KGV 2027e
|KGV vergangene 4 Quartale
|Abstand zum Rekordhoch
|ASML
|31,3
|22,9
|38,8
|rund −29 %
|ASM International
|29,1
|19,8
|–
|–
|Applied Materials
|–
|–
|31,9
|rund −54 %
|Lam Research
|–
|–
|32,9
|rund −54 %
|KLA
|–
|–
|38,0
|rund −54 %
KGV erwartet laut MarketScreener (ASML 17.11., ASMI 13.11.2026); KGV vergangene 4 Quartale laut stockanalysis.com (ASML, 13.11.) und Trefis (10.11.2026). Abstand zum Hoch: ASML eigene Rechnung, US-Werte laut Simianx (06.11.2026).
Quelle: MarketScreener, stockanalysis.com, Trefis, Simianx
ASML verfügt laut MarketScreener Ende 2026 über eine Nettoliquidität von rund 14 Milliarden Euro, die Dividendenrendite liegt bei gut 0,7 Prozent. Der Börsenwert beträgt rund 500 Milliarden Euro.
Charttechnik
Was sagt der Chart zur ASML Aktie Prognose?
Charttechnisch ist die ASML Aktie angeschlagen. Sie fiel laut boerse.de am 14. Oktober unter die 50-Tage-Linie (zuletzt rund 1.468 Euro) und am 2. November unter die 200-Tage-Linie (rund 1.399 Euro). Mit dem Schlusskurs von 1.236,80 Euro nähert sie sich dem Sechsmonatstief vom 5. November bei 1.220 Euro – diese Marke ist die wichtigste Unterstützung. Nach oben bilden der Vortagesschluss bei rund 1.307 Euro sowie die Zone um 1.386 bis 1.400 Euro mit 20- und 200-Tage-Linie die nächsten Hürden. Das Rekordhoch liegt bei 1.741 Euro (30. Juni).
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche ASML Aktienprognose diskutiert der Markt?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Die Übersicht ordnet die Spanne der Analystenziele und die genannten Begründungen ein.
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|2.500 € (Bernstein)
|Höhere Investitionen in Chipfertigung 2026–2028, keine Korrektur in Sicht
|Base-Case
|Ø 2.112,78 € (onvista-Konsens)
|Rekordquartal, Nachfrage 2027/28 über geplanter Kapazität
|Bear-Case
|1.590 € (Jefferies, Hold)
|Marktberichte: Exportregeln, nachlassende KI-Euphorie, Investitionsverschiebungen
Kursziele Dritter; Zuordnung nach Höhe der Ziele. Begründungen sinngemäß nach den genannten Quellen bzw. Unternehmensangaben.
Quelle: finanzen.net, onvista, boerse.de, ASML
Termine
Was Anleger bei der ASML Aktie jetzt beobachten
Neben den Terminen dürften Anleger auf die Umsetzung der neuen US-Lizenzpflicht achten und darauf, ob weitere Häuser ihre Ziele nach dem Kursrutsch anpassen.
FAQ
Häufige Fragen zur ASML Aktienprognose
Wie lautet die ASML Aktienprognose der Analysten?
Das durchschnittliche Kursziel liegt laut onvista bei 2.112,78 Euro (Stand 17.11.2026), die Spanne reicht von 1.590 Euro (Jefferies) bis 2.500 Euro (Bernstein).
Was erwartet ASML für 2026?
44 bis 45 Milliarden Euro Umsatz bei einer Bruttomarge von rund 56 Prozent.
Was erwarten Analysten für die ASML Aktie 2027?
Laut MarketScreener rund 57,4 Milliarden Euro Umsatz und 21,4 Milliarden Euro Gewinn; S&P Global nennt 56,22 Euro Gewinn je Aktie.
Warum ist die ASML Aktie heute gefallen?
Wegen des Ausverkaufs bei Technologiewerten vor den Nvidia-Zahlen und neuer US-Exportregeln für KI-Chips nach Südostasien.
Wann legt ASML die nächsten Zahlen vor?
Voraussichtlich am 27. Januar 2027.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Analystenurteile sind Einschätzungen Dritter, insbesondere „Outperform“ mit Kursziel 2.500 Euro von Bernstein Research (Stacy Rasgon), Studie vom 16.11.2026 laut dpa-AFX (finanznachrichten.de, finanzen.net). Offenlegungen der Quellen: Bernstein, UBS, Deutsche Bank Research, Jefferies. aktiencheck.de gibt sie unverändert weiter und macht sie sich nicht zu eigen.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
ASML Holding N.V. (ASML): Kaufen, Kursziel 2.500,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Bernstein Research (Stacy Rasgon), Outperform, Kursziel 2.500 EUR vom 16.11.2026, 17:57 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:45 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:45 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bernstein Research (Stacy Rasgon), Outperform, Kursziel 2.500 EUR.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.