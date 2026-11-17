aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 18:36 5 Min.

ASML verliert 5,34%, doch Bernstein Research bleibt bei 2.500 Euro Kursziel und setzt auf steigende Halbleiterinvestitionen bis 2028.

Bernstein Research bestätigt in der ASML-Aktienanalyse vom 16.11.2026 das Kursziel 2.500 Euro und das Rating "outperform" für ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker: ASML). Die Aktie schloss nach der vorliegenden Kursangabe am 17. November um 17:37 Uhr GMT+1 bei 1.236,80 Euro, ein Rückgang um 69,80 Euro beziehungsweise 5,34%. Analyst Stacy Rasgon bezeichnet ASML unter den europäischen Zulieferern der Halbleiterindustrie weiterhin als seinen "Top Pick".

Damit stehe einem deutlich schwächeren Aktienkurs eine ausgesprochen positive Analysteneinschätzung gegenüber. Stacy Rasgon sehe bislang keine Korrektur im betrachteten Marktumfeld der Halbleiterausrüster und erhöhe seine Prognosen für die weltweiten Ausrüstungsinvestitionen.

Kursziel 2.500 Euro: Mehr als doppelt so hoch wie der Schlusskurs

Der Abstand zwischen Börsenkurs und Analystenziel falle außergewöhnlich groß aus. Gegenüber dem angegebenen Schlusskurs von 1.236,80 Euro entspreche das Kursziel 2.500 Euro einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 102,1%.

Bernstein Research traue der Aktie damit eine Entwicklung zu, die mehr als einer Verdopplung gegenüber diesem Kursniveau entspreche. Mit dem Rating "outperform" bleibe das Analysehaus bei seiner positiven relativen Einschätzung.

Der große Abstand sei allerdings keine Garantie für eine entsprechende Rendite. Er verdeutliche vielmehr, wie weit der angegebene Aktienkurs und die Zielmarke von Bernstein Research auseinanderlägen. Zudem stamme die ASML-Aktienanalyse vom 16. November und damit vom Tag vor dem genannten Schlusskurs.

Stacy Rasgon hebt Branchenprognosen für 2026 bis 2028 an

Im Mittelpunkt der Argumentation stehe die Investitionsentwicklung in der Halbleiterindustrie. Wegen weiter steigender Investitionen in China und anderen Regionen der Welt habe Stacy Rasgon seine Prognosen für den Wafer-Fab-Equipment-Markt für die Jahre 2026 bis 2028 angehoben.

Dieser Markt umfasse Ausrüstung für die Herstellung von Halbleitern auf Wafern. Die höheren Erwartungen würden somit auf eine günstigere Einschätzung der Ausgaben für entsprechende Fertigungsanlagen hindeuten.

Für die ASML-Aktienanalyse von Bernstein Research sei dies ein wesentlicher Punkt: Die positive Haltung beruhe auf einer stärkeren erwarteten Investitionstätigkeit der Branche. Konkrete neue Marktvolumina oder prozentuale Prognoseanhebungen enthalte die vorliegende Meldung allerdings nicht.

Logik, Foundry und DRAM als Investitionstreiber

Besonders hervor hebe Stacy Rasgon die Bereiche Logik beziehungsweise Auftragsfertigung, auch Foundry genannt, sowie DRAM. In diesen Feldern würden die steigenden Investitionen die optimistischeren Branchenprognosen unterstützen.

Damit richte Bernstein Research den Blick auf mehrere Bereiche der Halbleiterproduktion. Die positive Einschätzung sei nach der vorliegenden Meldung zudem nicht auf eine einzelne Region begrenzt: Neben China würden auch andere Weltregionen zur Investitionsdynamik beitragen.

Für ASML könne ein stärkerer Ausrüstungsmarkt grundsätzlich zusätzliche Geschäftschancen eröffnen. Wie viel davon tatsächlich in Aufträgen und Umsätzen des Unternehmens ankomme, lasse sich aus der Kurzmeldung jedoch nicht beziffern. Die angehobenen Branchenprognosen seien deshalb nicht mit einer konkret genannten Erhöhung der ASML-Gewinnschätzungen gleichzusetzen.

"Top Pick": ASML bleibt der europäische Favorit

Unter den europäischen Zulieferern der Halbleiterindustrie sei ASML für Stacy Rasgon weiterhin der "Top Pick". Diese Hervorhebung unterstreiche die bevorzugte Stellung der Aktie innerhalb der betrachteten europäischen Vergleichsgruppe.

Zusammen mit dem Kursziel 2.500 Euro und dem Rating "outperform" ergebe sich eine klar positive Positionierung von Bernstein Research. Stacy Rasgon sehe ASML offenbar besonders gut geeignet, um an den von ihm erwarteten Investitionen zu partizipieren.

Eine ausführliche unternehmensspezifische Begründung für diese Favoritenrolle enthalte die vorliegende Zusammenfassung allerdings nicht. Konkrete neue Angaben zu Auftragseingang, Margen oder einzelnen Produktlinien würden darin nicht genannt.

Keine Korrektur in Sicht – was damit gemeint ist

Die Aussage von Stacy Rasgon, bislang sei keine Korrektur in Sicht, beziehe sich im Zusammenhang der Meldung auf das betrachtete Branchen- und Investitionsumfeld. Sie dürfe nicht als Zusicherung verstanden werden, dass der Aktienkurs keine Rückschläge erleiden könne.

Gerade der angegebene Tagesverlust von 5,34% zeige, dass eine positive Einschätzung der Branchenperspektiven und kurzfristig fallende Aktienkurse nebeneinander bestehen könnten.

Warum die ASML-Aktie an diesem Handelstag nachgegeben habe, gehe aus den bereitgestellten Informationen nicht hervor. Ein direkter Zusammenhang mit der Studie von Bernstein Research lasse sich daraus ebenso wenig ableiten.

Chancen und Risiken liegen in der Umsetzung der Investitionspläne

Die Chance für ASML bestehe darin, dass die von Stacy Rasgon erwarteten höheren Ausgaben tatsächlich in zusätzliche Nachfrage nach Fertigungsausrüstung mündeten. Eine über mehrere Jahre anhaltende Investitionsdynamik könnte die Geschäftsperspektive stützen.

Auf der Risikoseite stehe die Möglichkeit, dass geplante Projekte verschoben, reduziert oder anders umgesetzt würden als erwartet. Auch ein wachsender Gesamtmarkt garantiere nicht automatisch eine entsprechend starke Entwicklung jedes einzelnen Zulieferers.

Für Anleger sei daher entscheidend, ob sich die optimistischeren Branchenannahmen in der tatsächlichen Geschäftsentwicklung von ASML widerspiegeln würden. Der große Abstand zum Kursziel erhöhe die Bedeutung dieser Prüfung.

Die ASML-Aktienanalyse von Bernstein Research bleibe insgesamt eindeutig bullish: Stacy Rasgon erhöhe seine Marktprognosen für 2026 bis 2028, halte am Kursziel 2.500 Euro sowie am Rating "outperform" fest und bevorzuge ASML weiterhin unter den europäischen Halbleiterzulieferern.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 17. November 2026

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