Gestern Liebling, heute Last: Die ASML-Aktie schließt am Dienstag, 24. November 2026, in Amsterdam mit einem Minus von 5,58 Prozent bei 1.201,20 Euro und zählt damit zu den größten EuroStoxx50 Verlierern des Tages (Schlusskurs laut comdirect). Das sind rund 71 Euro weniger je Aktie. Am Montag hatte der Chipausrüster noch 8,92 Prozent auf 1.272,20 Euro gewonnen. Weil ASML der schwerste Wert im Index ist, zog das Minus den gesamten EuroStoxx50 nach unten.
ASML-Aktie EuroStoxx50 Verlierer des Tages: Minus 5,6 Prozent, 71 Euro weg – warum Europas wertvollster Tech-Konzern die Rally nicht hält
Die ASML-Aktie verliert am Dienstag 5,6 Prozent und gehört zu den größten EuroStoxx50 Verlierern des Tages. Am Montag war der Chipausrüster noch der Star der Erholung. Nvidia fällt, neue US-Exportvorgaben und Zollgerüchte belasten. Die Hintergründe.
Steckbrief
- Unternehmen
- ASML Holding N.V.
- Sitz
- Veldhoven, Niederlande
- ISIN
- NL0010273215
- WKN
- A1J4U4
- Handelssymbol
- ASML (Amsterdam), ASME (Xetra)
- US-Handelssymbol
- ASML (Nasdaq)
- Index
- EuroStoxx50, AEX
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs laut comdirect
Die Ursachen
Warum die ASML-Aktie wieder abrutscht
Der Nvidia-Schwung ist raus
Technologiewerte gaben laut dpa-AFX ihre kräftigen Gewinne vom Montag wieder ab. Nvidia verlor in New York 5,86 Prozent. An der Nasdaq fiel auch die ASML-Aktie im Handelsverlauf um rund 3,4 Prozent.
Der Sektor im Ausverkauf
STMicroelectronics büßte in Paris 10,2 Prozent ein, Infineon 9,7 Prozent. Der Chipanlagenbauer Aixtron stürzte nach einer Verkaufsempfehlung der UBS um 16,3 Prozent ab. Das trifft die gesamte Ausrüsterbranche.
Neue Exportvorgaben aus den USA
Medienberichten zufolge verlangt eine neue US-Regel Genehmigungen für bestimmte Chipexporte. Die Niederlande lehnen den US-Ansatz demnach ab. Für ASML mit seinem großen Asiengeschäft ist das Thema Exportkontrolle ein Dauerrisiko.
Zölle und Zinsen
Berichte über höhere US-Zölle auf Importe aus China und der EU sowie die Erwartung einer Zinsanhebung der US-Notenbank belasteten zusätzlich. Der EuroStoxx50 schloss 1,16 Prozent tiefer bei 6.003,76 Punkten.
Der Hintergrund
Rückkäufe stützen, die Stimmung nicht
ASML selbst lieferte keine schlechte Nachricht. Der Konzern meldete am Montag, vom 16. bis 20. November rund 445.000 eigene Aktien für etwa 557 Millionen Euro zurückgekauft zu haben. Doch gegen die Stimmung im Sektor kommt das Programm nicht an. Erst am 20. November hatte die ASML-Aktie bei 1.155 Euro ein Sechs-Monats-Tief markiert. Die Erholung vom Montag wirkt damit wie eine Gegenbewegung in einem Abwärtstrend. Marktanalyst Timo Emden von CapTrader sieht KI-Zweifel, Zinsrisiken und geopolitische Spannungen als Dreiklang, den die Nvidia-Personalie nur kurz überdeckt habe.
Für die ASML-Aktie rückt damit die Marke von 1.155 Euro wieder in den Blick.
Häufige Fragen zur ASML-Aktie
Warum ist die ASML-Aktie EuroStoxx50 Verlierer des Tages?
Technologiewerte gaben die Gewinne vom Montag wieder ab. Nvidia fiel, dazu kamen Berichte über neue US-Exportvorgaben und Zölle.
Wie viel hat die ASML-Aktie verloren?
5,58 Prozent auf 1.201,20 Euro, das sind rund 71 Euro je Aktie.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der ASML-Aktie?
ISIN NL0010273215, WKN A1J4U4, Handelssymbol ASML (Amsterdam und Nasdaq) beziehungsweise ASME (Xetra).
Kauft ASML eigene Aktien zurück?
Ja. Vom 16. bis 20. November erwarb der Konzern rund 445.000 Aktien für etwa 557 Millionen Euro.
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