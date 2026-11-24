ASML selbst lieferte keine schlechte Nachricht. Der Konzern meldete am Montag, vom 16. bis 20. November rund 445.000 eigene Aktien für etwa 557 Millionen Euro zurückgekauft zu haben. Doch gegen die Stimmung im Sektor kommt das Programm nicht an. Erst am 20. November hatte die ASML-Aktie bei 1.155 Euro ein Sechs-Monats-Tief markiert. Die Erholung vom Montag wirkt damit wie eine Gegenbewegung in einem Abwärtstrend. Marktanalyst Timo Emden von CapTrader sieht KI-Zweifel, Zinsrisiken und geopolitische Spannungen als Dreiklang, den die Nvidia-Personalie nur kurz überdeckt habe.