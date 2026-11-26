ASML ist der einzige Hersteller von Lithografieanlagen mit extrem ultraviolettem Licht, kurz EUV. Ohne sie lassen sich die leistungsfähigsten Prozessoren und Speicherchips nicht fertigen. Im dritten Quartal 2026 setzte der Konzern 11,7 Milliarden Euro um und hob die Jahresprognose auf 44 bis 45 Milliarden Euro an. Das wären 35 bis 38 Prozent mehr als die 32,7 Milliarden Euro des Vorjahres. Kunden zahlen zunehmend im Voraus: Die langfristigen Vertragsverbindlichkeiten, in denen Anzahlungen stecken, stiegen auf 9,3 Milliarden Euro. Ein Risiko bleibt China, auf das ASML 2026 rund ein Fünftel des Umsatzes erwartet und wo Exportbeschränkungen gelten.