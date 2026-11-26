Wenn ASML steigt, steigt der Euro Stoxx 50. Der niederländische Chipausrüster ist mit einer Marktkapitalisierung von rund 463 Milliarden Euro das größte Unternehmen im Index. Am Donnerstag um 10:25 Uhr legt die ASML-Aktie (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, deutsches Handelssymbol: ASME, US-Handelssymbol: ASML an der Nasdaq) um 2,77 Prozent auf 1.163,00 Euro zu. Das sind 31,40 Euro mehr als am Vortag und Platz zehn unter den Eurostoxx50 Gewinnern.
ASML-Aktie Eurostoxx50 Gewinner: Plus 2,8 Prozent – das Schwergewicht zieht den ganzen Index nach oben
Die ASML-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den Eurostoxx50 Gewinnern: Um 10:25 Uhr steigt der Chipausrüster um 2,77 Prozent auf 1.163,00 Euro. Weil ASML der wertvollste Konzern im Index ist, hebt sein Plus den gesamten Euro Stoxx 50. Die Gründe für den Kursgewinn und was hinter dem Kurs steckt.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die ASML-Aktie heute zu den Eurostoxx50 Gewinnern gehört
Die ASML-Aktie folgt seit Wochen fast im Gleichschritt dem US-Halbleiterindex. Der hat am Mittwochabend eine der heftigsten Kehrtwenden des Jahres hingelegt.
Der Philadelphia Semiconductor Index, kurz SOX, lag am Mittwoch zeitweise mehr als 8 Prozent im Minus und erreichte ein neues Zwischentief. Bis zum Handelsschluss holte er den größten Teil davon auf. Der Nasdaq 100 beendete den Tag nur 0,6 Prozent tiefer. In Europa stiegen Technologiewerte daraufhin am Donnerstag um rund 2,5 Prozent, nachdem der Branchenindex am Vortag auf den tiefsten Stand seit April gefallen war. Chipwerte wie Infineon und ASML führen die Erholung an.
Eine neue Meldung aus Veldhoven gibt es nicht. Die Vorgeschichte erklärt die Bewegung: Im Oktober verlor die ASML-Aktie rund 12 Prozent, Anfang November folgte ein weiterer Tagesverlust von 8 Prozent. Und das, obwohl der Konzern Mitte Oktober gute Zahlen vorgelegt und die Prognose angehoben hatte. Der Ausverkauf galt den KI-Werten insgesamt, nicht dem Geschäft von ASML.
Kehrtwende im Chipsektor
Der Halbleiterindex SOX holte am Mittwoch einen Rutsch von mehr als 8 Prozent großteils auf.
Größtes Indexgewicht
Als wertvollster Konzern prägt ASML die Richtung des Euro Stoxx 50.
Angehobene Prognose
ASML erwartet 2026 einen Umsatz von 44 bis 45 Milliarden Euro.
Dünner Handel
Die Wall Street ist wegen Thanksgiving geschlossen.
Das Unternehmen
Ohne diese Maschinen gibt es keine modernen Chips
ASML ist der einzige Hersteller von Lithografieanlagen mit extrem ultraviolettem Licht, kurz EUV. Ohne sie lassen sich die leistungsfähigsten Prozessoren und Speicherchips nicht fertigen. Im dritten Quartal 2026 setzte der Konzern 11,7 Milliarden Euro um und hob die Jahresprognose auf 44 bis 45 Milliarden Euro an. Das wären 35 bis 38 Prozent mehr als die 32,7 Milliarden Euro des Vorjahres. Kunden zahlen zunehmend im Voraus: Die langfristigen Vertragsverbindlichkeiten, in denen Anzahlungen stecken, stiegen auf 9,3 Milliarden Euro. Ein Risiko bleibt China, auf das ASML 2026 rund ein Fünftel des Umsatzes erwartet und wo Exportbeschränkungen gelten.
Häufige Fragen zur ASML-Aktie
Warum ist die ASML-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Chipwerte erholen sich nach der Kehrtwende im US-Halbleiterindex. Die ASML-Aktie folgt dieser Bewegung, eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Wie stark steigt die ASML-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 10:25 Uhr lag sie in Amsterdam bei 1.163,00 Euro, ein Plus von 2,77 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der ASML-Aktie?
Die ISIN lautet NL0010273215, die WKN A1J4U4. In Deutschland wird die Aktie unter ASME gehandelt, in den USA unter ASML an der Nasdaq.
Welche Prognose hat ASML für 2026?
Der Konzern erwartet einen Umsatz von 44 bis 45 Milliarden Euro.
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