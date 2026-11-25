Bei der ASML-Aktie hätten sie zuletzt auf eine absolut neuralgische Schlüsselzone hingewiesen. Selten sei ein Risikolevel offensichtlicher als der Kursbereich aus diversen Hochs und Tiefs bei 1.365/1.309 EUR, der 50-Wochen-Linie (akt. bei 1.341 EUR) sowie dem Cluster aus zwei unterschiedlichen Fibonacci-Retracements (1.320/1.300 EUR) gewesen. Da die beschriebene Bastion gleichzeitig die Nackenlinie eines klassischen Doppeltops definiere, könnten Anleger deren Bedeutung praktisch nicht überschätzen. Trotz der jüngsten Gegenbewegung müsse inzwischen von einer abgeschlossenen Trendwendeformation ausgegangen werden. Aus der Höhe des beschriebenen Doppeltopps ergebe sich ein rechnerisches Abschlagspotenzial von mindestens 340 EUR. Unterstützungen bestehen in Form des Märztiefs bei 1.060 EUR sowie vor allem in Form der alten Ausbruchsmarken bei rund 1.000 EUR. Per Saldo sollten sich Anleger zunächst defensiver aufstellen. Um den Bullen wieder in die Erfolgsspur zu verhelfen, sei dagegen eine Rückeroberung der o. g. Schlüsselzone notwendig, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 25.11.2026)