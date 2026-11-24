Das Schwergewicht des AEX gibt nach: Die ASML-Aktie (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Handelssymbol: ASML, US-Handelssymbol: ASML an der Nasdaq) zählt am Dienstag zu den AEX Verlierern. Die ASML-Aktie schloss in Amsterdam 5,58 Prozent tiefer bei 1.201,20 Euro, ein Minus von 71 Euro je Aktie. Am Montag hatte der Chipausrüster noch 8,92 Prozent auf 1.272,20 Euro gewonnen. Weil ASML im Index so schwer wiegt, zog der Kursverlust den gesamten AEX nach unten.