Das Schwergewicht des AEX gibt nach: Die ASML-Aktie (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Handelssymbol: ASML, US-Handelssymbol: ASML an der Nasdaq) zählt am Dienstag zu den AEX Verlierern. Die ASML-Aktie schloss in Amsterdam 5,58 Prozent tiefer bei 1.201,20 Euro, ein Minus von 71 Euro je Aktie. Am Montag hatte der Chipausrüster noch 8,92 Prozent auf 1.272,20 Euro gewonnen. Weil ASML im Index so schwer wiegt, zog der Kursverlust den gesamten AEX nach unten.
ASML-Aktie AEX Verlierer: Minus 5,6 Prozent – 71 Euro weg nach dem Nvidia-Rückschlag
Die ASML-Aktie ist AEX Verlierer: minus 5,58 Prozent auf 1.201,20 Euro. Warum Europas wertvollster Tech-Konzern einen Tag nach der Nvidia-Rally so deutlich fällt.
Die Gründe für den Kursverlust
ASML-Aktie: die KI-Rally hält nicht
Die ASML-Aktie verliert, weil Anleger weltweit die Gewinne vom Montag wieder abgeben. Mit ASML selbst hat das wenig zu tun.
Am Montag hatte die Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef eine Rally ausgelöst. Am Dienstag fiel sie in sich zusammen. Nvidia gab rund 6,6 Prozent ab, der Auftragsfertiger TSMC und die in New York notierte ASML-Aktie verloren jeweils etwa 3 Prozent. Der Nasdaq-Index sank um 1,5 Prozent, während der Dow Jones um 0,9 Prozent stieg. Anleger schichteten also um: raus aus KI-Werten, rein in andere Branchen.
Zweifel an der KI-Rechnung
Nach Einschätzung von UniCredit bleiben Anleger unsicher über Finanzierung, Profitabilität und Rendite der KI-Investitionen.
Anthropic unter Ausgabepreis
Die Aktie des KI-Entwicklers Anthropic fiel unter ihren Ausgabepreis von 83 Dollar. Das nährte die Skepsis gegenüber dem gesamten KI-Sektor.
Ausblick von Analog Devices
Der US-Chiphersteller brach nach einem enttäuschenden Ausblick zeitweise um mehr als 19 Prozent ein.
US-Zollpläne
Berichte über neue US-Importzölle auf Waren aus der EU und China belasteten europäische Exportwerte zusätzlich.
Zahlen und Ausblick
Rekordumsatz und volle Bücher, doch der Markt schaut auf Nvidia
Die Geschäftszahlen sprechen eine andere Sprache als der Kurs. ASML meldete für das dritte Quartal einen Rekordumsatz von 11,7 Milliarden Euro, eine Bruttomarge von 57,5 Prozent und einen Nettogewinn von 5,0 Milliarden Euro. Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen 14,2 bis 15,2 Milliarden Euro Umsatz. Nach eigener Aussage wird das geplante Angebot 2027 und 2028 nicht ausreichen, um die Nachfrage der Kunden zu decken.
Häufige Fragen zur ASML-Aktie
Warum ist die ASML-Aktie heute AEX Verlierer?
Die KI-Rally vom Montag ist zusammengefallen. Nvidia und andere Chipwerte verloren deutlich, dazu kamen Berichte über neue US-Zölle. Eine eigene Meldung von ASML gab es nicht.
Wie stark fiel die ASML-Aktie?
Um 5,58 Prozent auf 1.201,20 Euro zum Handelsschluss in Amsterdam.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der ASML-Aktie?
ISIN NL0010273215, WKN A1J4U4, Handelssymbol ASML, US-Handelssymbol ASML.
Was erwartet ASML für das vierte Quartal?
Einen Umsatz zwischen 14,2 und 15,2 Milliarden Euro bei einer Bruttomarge von rund 57 Prozent.
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