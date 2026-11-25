Die Marke von 1.200 Euro ist gefallen: Die ASML-Aktie (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Handelssymbol: ASML, US-Handelssymbol: ASML an der Nasdaq) zählt am Mittwochmorgen erneut zu den AEX Verlierern. Im frühen Amsterdamer Handel verliert die ASML-Aktie 1,93 Prozent auf 1.178,00 Euro (Stand 09:29 Uhr). Schon am Dienstag hatte der Chipausrüster 5,58 Prozent eingebüßt. Seit dem Montagsschluss bei 1.272,20 Euro hat die Aktie damit gut 7 Prozent verloren. Eine Meldung von ASML gibt es nicht.
ASML-Aktie AEX Verlierer: Minus 1,9 Prozent – unter 1.200 Euro nach dem Chip-Beben in Asien
Die ASML-Aktie ist AEX Verlierer: minus 1,93 Prozent auf 1.178,00 Euro. Warum der Chipausrüster nach dem Absturz der Halbleiterwerte in New York und Seoul weiter fällt.
Die Gründe für den Kursverlust
ASML-Aktie: der Ausverkauf wandert um den Globus
Die ASML-Aktie folgt den Vorgaben. Nach Europas Börsenschluss am Dienstag weiteten sich die Verluste der Chipwerte in den USA noch aus.
Der Philadelphia Semiconductor Index schloss am Dienstag 7,9 Prozent tiefer, der Nasdaq 100 verlor 2 Prozent. Am Mittwoch traf es Asien: Der südkoreanische Kospi fiel um 3,7 Prozent, auch Taiwan und Japan gaben deutlich nach. In Amsterdam eröffnete der AEX 0,1 Prozent schwächer. ASM International, Besi und ASML verloren bis zu 2,5 Prozent. ASML hielt sich damit etwas besser als ASM International.
KI-Zweifel kehren zurück
Der erneute Ausverkauf von US-Technologiewerten nährt Zweifel an der Dauerhaftigkeit der KI-Rally.
US-Zollpläne
Die US-Regierung will die Ergebnisse einer Untersuchung zu industriellen Überkapazitäten bei 16 Handelspartnern vorlegen. Neue Zölle könnten folgen.
Schwache Nasdaq-Futures
Die Terminkontrakte auf den Nasdaq lagen am Morgen mehr als 2 Prozent im Minus.
Charttechnik
Mit dem Fall unter 1.200 Euro ist eine runde Marke gebrochen.
Zahlen und Ausblick
Volle Bücher bis 2028, doch die Stimmung entscheidet
Operativ steht ASML stark da. Im dritten Quartal erzielte das Unternehmen einen Rekordumsatz von 11,7 Milliarden Euro bei einer Bruttomarge von 57,5 Prozent. Für das vierte Quartal erwartet ASML 14,2 bis 15,2 Milliarden Euro Umsatz. Nach eigener Aussage reicht das geplante Angebot 2027 und 2028 nicht aus, um die Nachfrage der Kunden zu decken.
Häufige Fragen zur ASML-Aktie
Warum ist die ASML-Aktie heute AEX Verlierer?
Chipwerte sind in New York und Asien erneut eingebrochen. Dazu kommen Sorgen wegen neuer US-Zölle. Eine eigene Meldung von ASML gibt es nicht.
Wie stark fällt die ASML-Aktie?
Um 1,93 Prozent auf 1.178,00 Euro (Stand 09:29 Uhr, Amsterdam).
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der ASML-Aktie?
ISIN NL0010273215, WKN A1J4U4, Handelssymbol ASML, US-Handelssymbol ASML.
Wie viel hat die ASML-Aktie seit Montag verloren?
Gut 7 Prozent, gemessen am Montagsschluss von 1.272,20 Euro.
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