Die Marke von 1.200 Euro ist gefallen: Die ASML-Aktie (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Handelssymbol: ASML, US-Handelssymbol: ASML an der Nasdaq) zählt am Mittwochmorgen erneut zu den AEX Verlierern. Im frühen Amsterdamer Handel verliert die ASML-Aktie 1,93 Prozent auf 1.178,00 Euro (Stand 09:29 Uhr). Schon am Dienstag hatte der Chipausrüster 5,58 Prozent eingebüßt. Seit dem Montagsschluss bei 1.272,20 Euro hat die Aktie damit gut 7 Prozent verloren. Eine Meldung von ASML gibt es nicht.