Warum ist die ASM-International-Aktie heute AEX Gewinner?

Nach zwei Tagen mit je rund 8 Prozent Verlust kehren Käufer in den Chipsektor zurück. Die Aktie steigt um 2,65 Prozent auf 603,20 Euro.

Gibt es Neuigkeiten vom Unternehmen?

Nein. Der Kursanstieg folgt der Erholung des gesamten Chipsektors.

Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN NL0000334118, WKN 868730, Symbol in Amsterdam ASM.