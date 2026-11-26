Zweimal in Folge war sie der größte Verlierer im Index, nun steht sie auf der anderen Seite der Liste. Die ASM-International-Aktie (ISIN: NL0000334118, WKN: 868730, Handelssymbol Amsterdam: ASM, US-Handelssymbol: ASMIY) gewinnt am Donnerstagmorgen 2,65 Prozent auf 603,20 Euro. ASM International zählt damit zu den AEX Gewinnern des Morgens und notiert wieder über der Marke von 600 Euro.
ASM-International-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 2,7 Prozent – nach dem Absturz kommt die Gegenbewegung
Die ASM-International-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,65 Prozent auf 603,20 Euro und ist AEX Gewinner. Zuvor hatte sie in zwei Tagen rund 15 Prozent verloren.
Die Gründe
Anleger sammeln Chipwerte wieder ein
Laut der Nachrichtenagentur ANP wurden am Donnerstag vor allem die Chipunternehmen von Anlegern wieder aufgegriffen. Kurz nach Handelsbeginn lag die ASM-International-Aktie mehr als 4 Prozent im Plus, danach bröckelte ein Teil der Gewinne ab. Rückenwind kam aus zwei Richtungen: Die US-Technologiebörse Nasdaq machte am Mittwochabend einen Großteil ihrer Verluste wett, und in Asien stiegen Chipwerte wie Tokyo Electron, Advantest, Samsung und SK Hynix.
Tiefer Fall zuvor
Von Montag bis Mittwoch verlor der AEX Verlierer der Vortage rund 15 Prozent. Die Erholung holt davon nur einen Bruchteil zurück.
Gleiche Kundschaft wie Asiens Ausrüster
ASM International liefert Anlagen zur Schichtabscheidung an die großen Chiphersteller. Steigen deren Kurse, hilft das den Zulieferern.
Zölle
Die US-Vorschläge gelten an den Märkten als weniger einschneidend als befürchtet.
Häufige Fragen zur ASM-International-Aktie
Warum ist die ASM-International-Aktie heute AEX Gewinner?
Nach zwei Tagen mit je rund 8 Prozent Verlust kehren Käufer in den Chipsektor zurück. Die Aktie steigt um 2,65 Prozent auf 603,20 Euro.
Gibt es Neuigkeiten vom Unternehmen?
Nein. Der Kursanstieg folgt der Erholung des gesamten Chipsektors.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN NL0000334118, WKN 868730, Symbol in Amsterdam ASM.
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