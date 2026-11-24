Nach der Rally vom Montag, ausgelöst von der Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef, gingen Technologiewerte weltweit wieder in den Ausverkauf. Der AEX schloss 1,1 Prozent tiefer bei 1.077,41 Punkten. ASML, ASM International und Besi verloren zwischen 5,6 und 8,8 Prozent und standen am Ende der Kursliste. Zum Mittag lag das Minus der Chipwerte noch bei höchstens 4,7 Prozent. Erst mit dem schwachen Handel in New York weiteten sich die Verluste aus.