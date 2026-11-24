55 Euro in einer Sitzung verloren: Die ASM International-Aktie (ISIN: NL0000334118, WKN: 868730, Handelssymbol: ASM, US-Handelssymbol: ASMIY) ist am Dienstag der zweitgrößte AEX Verlierer. Die ASM International-Aktie schloss in Amsterdam 7,97 Prozent tiefer bei 637,40 Euro. Am Montag war der Chipausrüster aus Almere noch um 8,29 Prozent auf 692,60 Euro gestiegen. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, der Auslöser kam von der Wall Street.
ASM International-Aktie AEX Verlierer: Minus 8 Prozent – KI-Zweifel löschen den Montagsgewinn aus
Die ASM International-Aktie ist AEX Verlierer: minus 7,97 Prozent auf 637,40 Euro. Warum der Chipausrüster trotz Rekordquartal fast den ganzen Montagsgewinn verliert.
Die Gründe für den Kursverlust
Chip-Abverkauf: was die ASM International-Aktie nach unten zog
Die ASM International-Aktie hängt am Tropf der KI-Stimmung. Die drehte am Dienstag binnen Stunden.
Nach der Rally vom Montag, ausgelöst von der Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef, gingen Technologiewerte weltweit wieder in den Ausverkauf. Der AEX schloss 1,1 Prozent tiefer bei 1.077,41 Punkten. ASML, ASM International und Besi verloren zwischen 5,6 und 8,8 Prozent und standen am Ende der Kursliste. Zum Mittag lag das Minus der Chipwerte noch bei höchstens 4,7 Prozent. Erst mit dem schwachen Handel in New York weiteten sich die Verluste aus.
Nvidia gibt nach
Nvidia verlor nach dem Kurssprung von mehr als 31 Prozent am Montag wieder rund 6,6 Prozent. AMD gab etwa 8 Prozent ab.
Zweifel an Finanzierung und Rendite
Nach Einschätzung von UniCredit bleiben Anleger unsicher über Finanzierung, Profitabilität und Rendite der KI-Investitionen.
Schwacher Ausblick eines US-Chipkonzerns
Analog Devices brach nach einem enttäuschenden Ausblick zeitweise um mehr als 19 Prozent ein.
US-Zollpläne
Berichte über neue US-Importzölle auf Waren aus der EU und China drückten zusätzlich auf die Stimmung.
Zahlen und Ausblick
Rekordquartal im Rücken, Gegenwind von der Börse
Am Geschäft liegt der Kursverlust nicht. ASM meldete für das dritte Quartal einen Rekordumsatz von 1.159 Millionen Euro, am oberen Ende der eigenen Prognose. Das bereinigte Nettoergebnis stieg auf 315,4 Millionen Euro nach 206,2 Millionen Euro im Vorjahr. Für 2027 stellt das Unternehmen einen Umsatz von mehr als 5,7 Milliarden Euro in Aussicht. Der Vorstand genehmigte zudem ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 300 Millionen Euro.
Häufige Fragen zur ASM International-Aktie
Warum ist die ASM International-Aktie heute AEX Verlierer?
Die KI-Rally vom Montag ist zusammengefallen. Nvidia und andere Chipwerte verloren deutlich, hinzu kamen Berichte über neue US-Zölle. Eine eigene Meldung gab es nicht.
Wie stark fiel die ASM International-Aktie?
Um 7,97 Prozent auf 637,40 Euro zum Handelsschluss in Amsterdam.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der ASM International-Aktie?
ISIN NL0000334118, WKN 868730, Handelssymbol ASM, US-Handelssymbol ASMIY.
Wie liefen die jüngsten Quartalszahlen?
Rekordumsatz von 1.159 Millionen Euro und ein bereinigtes Nettoergebnis von 315,4 Millionen Euro im dritten Quartal.
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