ASM meldete für das dritte Quartal einen Rekordumsatz von 1.159 Millionen Euro, am oberen Ende der Prognose und getrieben von KI-Nachfrage. Das bereinigte Nettoergebnis lag bei 315,4 Millionen Euro nach 206,2 Millionen Euro im Vorjahr. Für 2027 stellt das Management einen Umsatz von mehr als 5,7 Milliarden Euro in Aussicht. Zusätzlich genehmigte der Vorstand ein neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu 300 Millionen Euro.