Auf Rekordkurs bei den Zahlen, auf Talfahrt an der Börse: Die ASM International-Aktie (ISIN: NL0000334118, WKN: 868730, Handelssymbol: ASM, US-Handelssymbol: ASMIY) ist am Dienstag einer der größten AEX Verlierer. Im Amsterdamer Handel verliert der Chipausrüster aus Almere 4,85 Prozent auf 659,00 Euro (Stand 14:47 Uhr). Neue Unternehmensnachrichten gab es nicht. Die ASM International-Aktie folgt dem Ausverkauf bei Chipwerten.
ASM International-Aktie AEX Verlierer: Minus 4,9 Prozent – Rekordquartal reicht nicht gegen den Chip-Ausverkauf
Die ASM International-Aktie ist AEX Verlierer: minus 4,85 Prozent auf 659 Euro. Warum Anleger bei dem Chipausrüster trotz Rekordumsatz und Rückkaufprogramm verkaufen.
Die Gründe für den Kursverlust
Chipwerte unter Druck: was die ASM International-Aktie belastet
Die ASM International-Aktie reagiert wie ihre Branchenkollegen ASML und Besi auf die Stimmung für KI-Werte.
Einen unternehmensspezifischen Auslöser gibt es nicht. Chipwerte stehen unter Druck, weil Anleger nach dem Plus zum Wochenstart Gewinne sichern und sich vor den US-Inflationsdaten zurückhalten. Dazu kommen Zweifel, ob die hohen KI-Investitionen der Technologiekonzerne so weitergehen.
Gewinnmitnahmen
Nach der Erholung vom Montag verkaufen Anleger Chipwerte wieder, die zuletzt kräftig gestiegen waren.
KI-Skepsis
Jede Meldung über schwächere KI-Ausgaben oder hohe Bewertungen trifft die Ausrüster schnell und hart.
Hohe Messlatte
Die ASM International-Aktie war nach den Q3-Zahlen im Oktober gelaufen. Damit sind die Erwartungen hoch.
Zahlen und Ausblick
Rekordquartal und Milliarden-Ausblick für 2027
ASM meldete für das dritte Quartal einen Rekordumsatz von 1.159 Millionen Euro, am oberen Ende der Prognose und getrieben von KI-Nachfrage. Das bereinigte Nettoergebnis lag bei 315,4 Millionen Euro nach 206,2 Millionen Euro im Vorjahr. Für 2027 stellt das Management einen Umsatz von mehr als 5,7 Milliarden Euro in Aussicht. Zusätzlich genehmigte der Vorstand ein neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu 300 Millionen Euro.
Häufige Fragen zur ASM International-Aktie
Warum ist die ASM International-Aktie heute AEX Verlierer?
Die Chipwerte stehen insgesamt unter Druck: Gewinnmitnahmen, KI-Sorgen und Zurückhaltung vor US-Daten. Eine eigene Meldung von ASM gibt es nicht.
Wie stark fällt die ASM International-Aktie?
Um 4,85 Prozent auf 659,00 Euro (Stand 14:47 Uhr, Amsterdam).
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der ASM International-Aktie?
ISIN NL0000334118, WKN 868730, Handelssymbol ASM, US-Handelssymbol ASMIY.
Wie liefen die Q3-Zahlen?
Rekordumsatz von 1.159 Millionen Euro und ein bereinigtes Nettoergebnis von 315,4 Millionen Euro.
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