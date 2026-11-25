An der Wall Street verlor der Philadelphia Semiconductor Index am Dienstag 7,9 Prozent, der Nasdaq 100 gab 2 Prozent ab. In Asien setzte sich das am Mittwoch fort: Südkoreas Kospi fiel um 3,7 Prozent, im Tief lag der Markt mehr als 5 Prozent im Minus. Auch Taiwan gab zeitweise über 5 Prozent nach. In Amsterdam verloren ASM International, Besi und ASML kurz nach Handelsbeginn bis zu 2,5 Prozent. Der europäische Technologiesektor war mit minus 1,1 Prozent der schwächste Sektor.