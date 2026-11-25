Zweiter Verlusttag in Folge: Die ASM International-Aktie (ISIN: NL0000334118, WKN: 868730, Handelssymbol: ASM, US-Handelssymbol: ASMIY) gehört am Mittwochmorgen erneut zu den größten AEX Verlierern. Im frühen Amsterdamer Handel verliert die ASM International-Aktie 2,51 Prozent auf 621,40 Euro (Stand 09:29 Uhr). Am Dienstag war der Chipausrüster bereits um 7,97 Prozent gefallen. Seit dem Montagsschluss bei 692,60 Euro summiert sich das Minus auf gut 10 Prozent. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.
ASM International-Aktie AEX Verlierer: Minus 2,5 Prozent – Chip-Ausverkauf geht in die nächste Runde
Die ASM International-Aktie ist AEX Verlierer: minus 2,51 Prozent auf 621,40 Euro. Nach dem Einbruch der Chipwerte in New York und Seoul fällt der Ausrüster weiter.
Die Gründe für den Kursverlust
ASM International-Aktie: Vorgaben aus New York und Seoul
Die ASM International-Aktie fällt, weil der Ausverkauf der Chipwerte nach Europas Börsenschluss am Dienstag weiterging.
An der Wall Street verlor der Philadelphia Semiconductor Index am Dienstag 7,9 Prozent, der Nasdaq 100 gab 2 Prozent ab. In Asien setzte sich das am Mittwoch fort: Südkoreas Kospi fiel um 3,7 Prozent, im Tief lag der Markt mehr als 5 Prozent im Minus. Auch Taiwan gab zeitweise über 5 Prozent nach. In Amsterdam verloren ASM International, Besi und ASML kurz nach Handelsbeginn bis zu 2,5 Prozent. Der europäische Technologiesektor war mit minus 1,1 Prozent der schwächste Sektor.
Zweifel an der KI-Rally
Die Erholung vom Montag hat nicht gehalten. Anleger fragen, ob sich die KI-Investitionen rechnen.
US-Zollpläne
Washington bereitet neue Zölle gegen 16 Handelspartner vor, darunter China und die EU. Das traf chiplastige Märkte in Asien besonders.
Schwache Futures
Die Nasdaq-Terminkontrakte lagen vor Europas Handelsstart mehr als 2 Prozent im Minus.
US-Inflationsdaten
Am Mittwoch stehen wichtige Preisdaten aus den USA an. Davor halten sich Käufer zurück.
Zahlen und Ausblick
Das Geschäft läuft, der Kurs nicht
Mit dem Geschäft von ASM hat der Kursrutsch wenig zu tun. Das Unternehmen meldete im Oktober für das dritte Quartal einen Rekordumsatz von 1.159 Millionen Euro und ein bereinigtes Nettoergebnis von 315,4 Millionen Euro. Für 2027 stellt ASM mehr als 5,7 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht. Ein Aktienrückkauf über bis zu 300 Millionen Euro ist genehmigt.
Häufige Fragen zur ASM International-Aktie
Warum ist die ASM International-Aktie heute AEX Verlierer?
Chipwerte sind in New York und Asien erneut eingebrochen. Dazu kommen Sorgen wegen neuer US-Zölle. Eine eigene Meldung gibt es nicht.
Wie stark fällt die ASM International-Aktie?
Um 2,51 Prozent auf 621,40 Euro (Stand 09:29 Uhr, Amsterdam).
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der ASM International-Aktie?
ISIN NL0000334118, WKN 868730, Handelssymbol ASM, US-Handelssymbol ASMIY.
Wie viel hat die Aktie seit Montag verloren?
Gut 10 Prozent, gemessen am Montagsschluss von 692,60 Euro.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.