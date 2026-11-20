Asiens Börsen haben den Ausverkauf an der Wall Street am Freitagmorgen verstärkt: Der Nikkei 225 und der südkoreanische Kospi verloren im Vormittagshandel jeweils rund 4,5 Prozent, der taiwanische Taiex fast 6 Prozent, der Hang Seng zeitweise bis zu 2 Prozent. Auslöser sind laut Al Jazeera Zweifel an der Nachhaltigkeit der KI-Investitionen; an der Wall Street hatten die Nasdaq Composite am Donnerstag 2,3 Prozent und der S&P 500 rund 2 Prozent verloren. Für den DAX, der am Donnerstag bei 25.463,96 Punkten (minus 1,1 Prozent) den fünften Verlusttag in Folge verbuchte, ist das ein belastender Vorlauf.
Asiens Börsen: Nikkei und Kospi rund 4,5 Prozent im Minus, Taiex fast 6 Prozent – wie viel KI-Zweifel erreicht den DAX am Freitag?
Nach dem Ausverkauf an der Wall Street sind Asiens Börsen am Freitagmorgen eingebrochen: Der Nikkei 225 und der südkoreanische Kospi verlieren rund 4,5 Prozent, der Taiex in Taipeh fast 6 Prozent. Dazu kommen neue US-Exportregeln für KI-Chips. Was hinter dem Kursrutsch steckt und was Anleger bei DAX, Chipwerten und Techwerten beobachten.
Steckbrief
- Thema
- Asien-Ausverkauf, KI-Zweifel, US-Exportregeln für Chips
- Betroffene Indizes
- Nikkei 225, Kospi, Taiex, Hang Seng (zeitweise bis -2 %)
- Genannte Konzerne
- SK Hynix, Samsung Electronics, TSMC, SoftBank Group
- DAX
- Schluss 19.11.: 25.463,96 Punkte (-1,1 %)
Stand: 20.11.2026, Asiatischer Vormittagshandel am 20.11.2026 laut Al Jazeera; Punktstände nennt die Quelle nicht. DAX-Schlusskurs vom 19.11. laut Börse Global
Die Fakten
Warum brechen Nikkei, Kospi und Taiex am Freitag ein?
Nach Angaben von Al Jazeera (20.11.2026) ziehen vor allem KI-nahe Chipwerte die Märkte nach unten. Als Schlüsselwerte nennt der Bericht SK Hynix, Samsung Electronics, TSMC und die SoftBank Group, ohne einzelne Kursbewegungen anzugeben. Den Anlass bildet die Wall Street: Trotz des Nasdaq-Debüts eines KI-Entwicklers schlossen die US-Indizes am Donnerstag deutlich im Minus.
Zwei Argumente sind in dem Bericht zentral. Erstens die Frage, ob die Ausgaben für KI auf Dauer getragen werden: Gartner rechnet mit KI-Investitionen von 2,7 Billionen Dollar im Jahr 2026 und 3,6 Billionen Dollar im Jahr 2027. Zweitens ein Nachfrageproblem: Ein Asien-Stratege der Société Générale beschreibt ein Vakuum auf der Käuferseite, weil ausländische Anleger nicht zugreifen.
Die Politik
Was bedeuten die neuen US-Exportregeln für Chipwerte?
Die Politik verschärft die Lage. Nach dem Bericht hat die US-Behörde BIS neue Lizenzpflichten für Exporte angekündigt, die chinesischen KI-Entwicklern den Fernzugriff auf Spitzen-Rechenleistung in Drittländern, vor allem in Südostasien, erschweren sollen. Für Unternehmen, die Rechenzentren in der Region betreiben oder beliefern, entsteht damit zusätzliche Unsicherheit. Details zur Reichweite der Regel nennt Al Jazeera nicht; sie sind vor einer Bewertung in den offiziellen Unterlagen zu prüfen. Der Bericht erwähnt außerdem unbestätigte Behauptungen zu einer Verbindung eines Chip-Konzernchefs zu einem chinesischen Geheimdienst, die hier nicht übernommen werden.
|Index
|Veränderung
|Nikkei 225 (Japan)
|ca. -4,5 %
|Kospi (Südkorea)
|ca. -4,5 %
|Taiex (Taiwan)
|fast -6 %
|Hang Seng (Hongkong)
|zeitweise bis -2 %
Vormittagshandel; Veränderungen gegenüber dem Vortag, gerundet laut Quelle.
Quelle: Al Jazeera, 20.11.2026
Das große Bild
Welche Folgen hat der Asien-Ausverkauf für den DAX und Chipwerte?
Die Quellen nennen keine Aussagen zum DAX. Als Einschätzung der Redaktion lassen sich drei Wege unterscheiden. Erstens zeigt die Gewichtung von Chip- und Technikwerten in Taiwan und Südkorea, wie stark Asiens Indizes am KI-Zyklus hängen. Zweitens treffen Kursverluste bei Chipwerten und Techwerten in Asien oft auch europäische Zulieferer und Ausrüster. Drittens bleibt der Zins: Am 8. und 9. Dezember entscheidet die US-Notenbank über die nächste Zinsanhebung, was für bewertungssensible Wachstumsaktien zusätzlichen Druck bedeuten kann.
Termine
Was beobachten Anleger am Freitag?
Eröffnung des DAX und der US-Börsen nach dem Asien-Handel (Wall Street 15:30 Uhr MEZ).
13:00 Uhr: Verfall der November-Optionen an der Eurex.
9:00 Uhr: Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde beim European Banking Congress in Frankfurt.
16:00 Uhr: Uni-Michigan-Verbrauchervertrauen in den USA.
FAQ
Häufige Fragen zum Kursrutsch in Asien
Wie stark fallen Nikkei und Kospi am Freitag? Beide verlieren im Vormittagshandel rund 4,5 Prozent, der Taiex fast 6 Prozent.
Warum fallen die Börsen in Asien? Laut Al Jazeera belasten Zweifel an den KI-Investitionen und der Ausverkauf an der Wall Street.
Welche Rolle spielen die US-Exportregeln? Die BIS-Lizenzpflichten sollen den Fernzugriff chinesischer KI-Entwickler auf Rechenleistung in Drittländern erschweren.
Was heißt das für den DAX? Die Quellen nennen keine Aussage; Zusammenhänge sind Einschätzung der Redaktion.
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