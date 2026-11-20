Nach Angaben von Al Jazeera (20.11.2026) ziehen vor allem KI-nahe Chipwerte die Märkte nach unten. Als Schlüsselwerte nennt der Bericht SK Hynix, Samsung Electronics, TSMC und die SoftBank Group, ohne einzelne Kursbewegungen anzugeben. Den Anlass bildet die Wall Street: Trotz des Nasdaq-Debüts eines KI-Entwicklers schlossen die US-Indizes am Donnerstag deutlich im Minus.

Zwei Argumente sind in dem Bericht zentral. Erstens die Frage, ob die Ausgaben für KI auf Dauer getragen werden: Gartner rechnet mit KI-Investitionen von 2,7 Billionen Dollar im Jahr 2026 und 3,6 Billionen Dollar im Jahr 2027. Zweitens ein Nachfrageproblem: Ein Asien-Stratege der Société Générale beschreibt ein Vakuum auf der Käuferseite, weil ausländische Anleger nicht zugreifen.