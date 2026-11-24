Asiens Aktienmärkte haben am Dienstag den Wall-Street-Sprung vom Vortag nachgeholt: Nach der Rückkehr von Jensen Huang als Chef der Nvidia Aktie (NVDA, ISIN US67066G1040) stieg der Taiex in Taiwan um rund 9 Prozent, der Kospi in Seoul um 6 Prozent und mehr, der Nikkei 225 in Tokio um knapp 4 Prozent (dpa-AFX, 24.11.2026, 7:35 Uhr; Angaben „im späten Handel“). Anders als Taiwan und Südkorea hing Hongkong zurück: Der Hang Seng gab laut Dow Jones um 0,8 Prozent auf 22.205,61 Punkte nach (7:41 Uhr). Die Frage für Anleger: Trägt die Rally, oder war sie ein Reflex nach dem Ausverkauf der Vorwoche, den zusätzlich Regierungen mit Stützungsmaßnahmen abfedern wollten?
Asien-Börsen: Taiwan +9 Prozent, Kospi bis +7 Prozent, Nikkei +4 Prozent – Huang-Effekt oder Staatsstütze?
Nach Jensen Huangs Rückkehr als Nvidia-Chef springen Asiens Börsen: Taiwans Taiex legt rund 9 Prozent zu, der Kospi 6 bis 7 Prozent, der Nikkei knapp 4 Prozent. Was die Rally trägt, welche Rolle Stützungsmaßnahmen der Regierungen spielen und was heute für DAX und Chipaktien ansteht.
Die Nachricht
Wie stark haben Asiens Börsen reagiert – und wer hat am meisten aufgeholt?
Der Nasdaq 100 hatte am Montag 6,86 Prozent auf 26.746,10 Punkte zugelegt, der Dow Jones 3,01 Prozent auf 49.595,31 Zähler, der S&P 500 4,73 Prozent auf 7.237,17 Punkte (dpa-AFX, 7:35 Uhr). Die Nvidia Aktie sprang um rund 31 Prozent (Dow Jones Morning Briefing). Treiber war die Wiedereinsetzung Huangs, der nach Medienberichten über eine mutmaßliche ausländische Geheimdienstoperation zurückgetreten war. Der Nasdaq 100 war zuvor seit Ende Oktober bis Ende der Vorwoche um 16 Prozent gefallen (dpa-AFX).
Asien folgte mit einem Tag Verzögerung, weil Japan am Montag wegen eines Feiertags geschlossen war. Taiwan als Zentrum der Chip-Auftragsfertigung profitierte am stärksten, Südkorea mit seinen Speicherchip-Schwergewichten folgte: Das Börsenportal finanzen.net sprach in der Überschrift seines Marktberichts von einem um 7 Prozent festeren Kospi, dpa-AFX nannte um 7:35 Uhr 6 Prozent. Die Abweichung dürfte vom Zeitpunkt der Abfrage herrühren; die Schlussstände liegen noch nicht vor.
Asiens Leitindizes am Dienstag, 24.11.2026
Prozent
Zwischenstände im Handelsverlauf, gerundet; Kospi-Angaben je nach Quelle 6 bis 7 Prozent. Hang Seng laut Dow Jones 7:41 Uhr.
Quelle: dpa-AFX 7:35 Uhr; Dow Jones Newswires 7:41 Uhr
Daten als Tabelle
|Index
|Veränderung
|Taiex (Taiwan)
|9
|Kospi (Südkorea)
|6
|Nikkei 225 (Japan)
|4
|Topix (Japan)
|2,5
|Shanghai Composite (China)
|0,2
|Hang Seng (Hongkong)
|-0,8
Die Politik
Welche Rolle spielen Regierungen – und was war schon vorher beschlossen?
Der Anstieg trifft auf Märkte, die staatlich abgestützt wurden. Laut Dow Jones Newswires (23.11.2026, 7:44 Uhr) bereitete Südkorea die Aktivierung eines Stabilisierungsfonds vor, den es zuletzt 2008 genutzt hatte. Seit heute, 24. November, sind zudem die täglichen Grenzen für Aktienrückkäufe für drei Monate gelockert. Taiwan verschärfte die Regeln für Leerverkäufe; China senkte die Sicherheitsleistung für Kreditkäufe von Aktien von 100 auf 80 Prozent (die Dauer wird in den Quellen uneinheitlich angegeben).
Ob diese Maßnahmen die Rally mittragen, lässt sich aus den vorliegenden Zahlen nicht belegen. Es handelt sich um eine Einschätzung der Redaktion: Die Kursbewegung fiel am stärksten dort aus, wo Chip- und KI-Werte dominieren, nicht dort, wo allein Kreditregeln gelockert wurden – der Hang Seng gab nach. Das spricht eher für einen Technologie- als für einen Staatseffekt, beweist es aber nicht.
Auch die Wiederberufung Huangs hat eine politische Seite. Nvidia nannte nach eigener Mitteilung Rückmeldungen aus „höchsten Regierungsebenen“ der USA als Grund, kein Risiko für die nationale Sicherheit zu sehen; Präsident Donald Trump begrüßte die Rückkehr laut finanzen.net. Am 1. Dezember soll Huang vor Ausschüssen des US-Repräsentantenhauses befragt werden. Die Politik bleibt damit ein Kursfaktor.
Das große Bild
Was bedeutet das für DAX, Chipaktien und die Konjunktur – wer profitiert in Europa?
Der DAX hatte am Montag 2,2 Prozent auf 25.337,27 Punkte zugelegt (Dow Jones), nachdem er in sechs Handelstagen mehr als 2.000 Punkte verloren hatte und im Jahresverlauf fast ins Minus gerutscht war (dpa-AFX DAX-FLASH, 7:20 Uhr). Vorbörslich sah IG den Index um 7:20 Uhr bei rund 25.350 Punkten, der DAX-Future notierte um 7:41 Uhr bei 25.429 Punkten (+0,1 Prozent). Der Stoxx-Technologieindex gewann am Montag 5,5 Prozent; ASML, STMicro und BE Semiconductor legten bis zu 9,3 Prozent zu, die Infineon Aktie 6,6 Prozent und die Siemens Energy Aktie 6,9 Prozent.
Für Anleger ist das Muster bekannt: Taiwan und Südkorea stehen am Anfang der Halbleiter-Lieferkette, deshalb reagieren dortige Indizes besonders stark auf Nachrichten zu Nvidia. Als Schwergewichte gelten Chipwerte wie die Samsung Aktie, die SK Hynix Aktie und die TSMC Aktie; konkrete Kursbewegungen dieser Titel lagen bis zum Redaktionsschluss nicht vor. Die Zuordnung als Schwergewichte ist Allgemeinwissen der Redaktion.
Das Marktumfeld bleibt gemischt. Brent kostete um 7:35 Uhr 88,78 US-Dollar (-0,59 Dollar), der Euro 1,0910 Dollar, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag bei 4,92 Prozent (Dow Jones, 7:41 Uhr). Zugleich warnte der New Yorker Fed-Präsident John Williams in einer Rede vor weiteren, möglicherweise beschleunigten Zinsschritten gegen die Inflation. Die NordLB bezeichnete Huang als „Personifizierung des KI-Booms“; XTB sieht in der Personalie ein zweischneidiges Schwert.
|Wert
|Stand
|Veränderung
|DAX (Schluss Montag)
|25.337,27
|+2,2 %
|DAX-Future
|25.429,00
|+0,1 %
|E-Mini Nasdaq 100
|26.867,25
|+0,2 %
|Topix
|3.764,88
|+2,5 %
|Brent (USD)
|88,78
|-0,59 USD
|Euro/Dollar
|1,0910
|+0,1 %
Alle Angaben Dienstag, 24.11.2026, zwischen 7:20 und 7:41 Uhr (MEZ). DAX-Schluss Montag.
Quelle: dpa-AFX, Dow Jones Newswires
Termine
Was müssen Anleger heute beobachten – und welche Daten stehen an?
Um 9 Uhr beginnt der Kapitalmarkttag von BASF, um 10 Uhr folgt der ifo-Geschäftsklimaindex (Prognose 90,5 nach 90,2). Um 16 Uhr kommt das US-Verbrauchervertrauen (Prognose 92,2 nach 91,7). Am Abend berichten HP Inc (22:00 Uhr) und Dell Technologies (22:05 Uhr). Am Mittwoch stehen die US-PCE-Daten im Fokus, am 1. Dezember die Befragung Huangs im Repräsentantenhaus.
FAQ
Häufige Fragen zu den Asien-Börsen
Wie stark sind Asiens Börsen am 24. November gestiegen? Laut dpa-AFX (7:35 Uhr) der Taiex um rund 9 Prozent, der Kospi um 6 Prozent und der Nikkei 225 um knapp 4 Prozent.
Warum stiegen die Kurse in Taiwan und Südkorea so stark? Auslöser war nach Marktberichten die Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef und der Kurssprung an der Wall Street; beide Märkte sind stark von Chipwerten geprägt.
Was bedeutet das für den DAX? Der Index lag vorbörslich leicht im Plus, nach 2,2 Prozent Gewinn am Montag. Offen ist, ob die Erholung bis zur Jahresendrally trägt.
Welche Maßnahmen haben Regierungen in Asien ergriffen? Südkorea lockert Rückkaufgrenzen und bereitet einen Stabilisierungsfonds vor, Taiwan verschärft Leerverkaufsregeln, China senkt die Sicherheitsleistung für Kreditkäufe.
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