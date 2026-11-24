Der DAX hatte am Montag 2,2 Prozent auf 25.337,27 Punkte zugelegt (Dow Jones), nachdem er in sechs Handelstagen mehr als 2.000 Punkte verloren hatte und im Jahresverlauf fast ins Minus gerutscht war (dpa-AFX DAX-FLASH, 7:20 Uhr). Vorbörslich sah IG den Index um 7:20 Uhr bei rund 25.350 Punkten, der DAX-Future notierte um 7:41 Uhr bei 25.429 Punkten (+0,1 Prozent). Der Stoxx-Technologieindex gewann am Montag 5,5 Prozent; ASML, STMicro und BE Semiconductor legten bis zu 9,3 Prozent zu, die Infineon Aktie 6,6 Prozent und die Siemens Energy Aktie 6,9 Prozent.

Für Anleger ist das Muster bekannt: Taiwan und Südkorea stehen am Anfang der Halbleiter-Lieferkette, deshalb reagieren dortige Indizes besonders stark auf Nachrichten zu Nvidia. Als Schwergewichte gelten Chipwerte wie die Samsung Aktie, die SK Hynix Aktie und die TSMC Aktie; konkrete Kursbewegungen dieser Titel lagen bis zum Redaktionsschluss nicht vor. Die Zuordnung als Schwergewichte ist Allgemeinwissen der Redaktion.

Das Marktumfeld bleibt gemischt. Brent kostete um 7:35 Uhr 88,78 US-Dollar (-0,59 Dollar), der Euro 1,0910 Dollar, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag bei 4,92 Prozent (Dow Jones, 7:41 Uhr). Zugleich warnte der New Yorker Fed-Präsident John Williams in einer Rede vor weiteren, möglicherweise beschleunigten Zinsschritten gegen die Inflation. Die NordLB bezeichnete Huang als „Personifizierung des KI-Booms“; XTB sieht in der Personalie ein zweischneidiges Schwert.