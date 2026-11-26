Die Experten seien bestrebt, Portfolios aus solchen Aktien zusammenzustellen, die auch Abschwungphasen robust überstehen würden. Ihre Portfoliounternehmen würden über starke Bilanzen verfügen: Neun der 25 Titel, die sie halten würden, würden eine Netto-Cash-Position aufweisen, und die übrigen 16 seien im Verhältnis zu ihrem Geschäftsmodell nur gering verschuldet. Dies verschaffe diesen Unternehmen die finanziellen Ressourcen, um schwächeren Rahmenbedingungen standzuhalten, und das Potenzial, ihre Wettbewerbsposition gegenüber höher verschuldeten Konkurrenten mit schwächeren Bilanzen auszubauen. Starke Bilanzen würden zudem dazu beitragen, Dividenden abzusichern. Die Experten würden sich in einer Zyklusphase befinden, in der die Dividenden steigen würden, da Ausschüttungen den Gewinnperioden folgen würden.