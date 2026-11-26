Jason Pidcock erörtert die jüngsten Turbulenzen an den Aktienmärkten, welche Lehren er und sein Kollege Sam Konrad (beide Investmentmanager des Jupiter Asia Pacific Income Fund (ISIN: IE0005IZ0L05, WKN: A3ECCE)) aus früheren Marktzyklen gezogen haben und warum sie bei asiatischen Aktien eine langfristige Perspektive einnehmen.
Asiatische Aktien: Warum wir kurzfristig vorsichtig agieren – und langfristig optimistisch bleiben
Die Fondsmanager reduzieren ihre Technologiepositionen, stocken Goldminenaktien auf und bleiben für asiatische Aktien langfristig zuversichtlich.
Jason Pidcock investiere seit 1984 in Aktien und seit 1993 in asiatische Titel. In dieser Zeit habe er zahlreiche Marktzyklen erlebt, darunter ausgewachsene Börsencrashs und langwierige Bärenmärkte. Sein Kollege Sam Konrad sei seit über 20 Jahren an asiatischen Märkten aktiv und habe somit ebenfalls vollständige Zyklen durchlaufen.
Die Experten hätten gelernt, wie wichtig es sei, widerstandsfähige Portfolios aufzubauen und wie sie Kundengelder schützen könnten. In schwachen Marktphasen bedeute dies zumindest, in einem Abschwung weniger zu verlieren und gleichzeitig für den darauffolgenden Aufschwung gerüstet zu sein.
Die asiatischen Märkte hätten sich in diesem Jahr bis September außerordentlich stark entwickelt und seit dem zweiten Quartal 2025 eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung verzeichnet. Zuletzt seien die Märkte jedoch von einer Reihe von Risikofaktoren belastet worden: höhere Energiekosten, die die Inflation anheizen würden, stark steigende Renditen an den Anleihemärkten, eine hohe Staatsverschuldung sowie Bedenken hinsichtlich des Tempos der KI-bezogenen Investitionsausgaben.
Um das Risiko in ihrer asiatischen Dividendenstrategie (ohne Japan) zu reduzieren, hätten die Experten ihre Positionen im Technologiesektor abgebaut – nachdem sie dort zweieinhalb Jahre lang übergewichtet gewesen seien – und ihre Liquiditätsquote an das obere Ende ihrer bevorzugten Bandbreite angehoben. Zudem hätten sie ihre Bestände in Goldminenaktien aufgestockt. Diese Anpassungen würden darauf abzielen, die Auswirkungen eines Marktabschwungs abzufedern.
Im Oktober sei es zu heftigen Marktbewegungen gekommen, da weltweit steigende Anleiherenditen sowohl die Aktien- als auch die Kreditmärkte unter Druck gesetzt und das Vertrauen in das KI-Thema sowie die Tragfähigkeit der Investitionspläne großer US-Konzerne erschüttert hätten. Hinzu sei die anhaltende geopolitische Unsicherheit im Nahen Osten gekommen. Im November seien die Märkte im Umfeld der US-Wahlen weiter ins Wanken geraten.
Mit Blick nach vorn seien weitere Kursrückgänge durchaus möglich. Ein weiteres Risiko sähen die Experten in einer potenziellen Finanzkrise in Frankreich, die Ansteckungseffekte auslösen könnte. Sollte es jedoch zu einer Staatsschuldenkrise kommen, würde dies das Zins-Narrativ voraussichtlich umkehren – weg vom Druck, die Zinsen anzuheben, hin zu einem Anlass für Zinssenkungen. Während die Inflation in diesem Jahr das beherrschende Thema gewesen sei, würden sich die Experten ihrer Einschätzung nach auf ein eher deflationäres Umfeld zubewegen.
Die Wahlen in Frankreich im April kommenden Jahres – oder deren Nachwirkungen – könnten sich als entscheidender Wendepunkt für die Märkte erweisen, sollte die Schwächephase bis dahin anhalten. Werde das Ergebnis negativ aufgenommen, könnte dies ein klassischer Fall von "Kaufen in der Angst" werden. Bei niedrigeren Marktniveaus und einer Aussicht auf eine lockerere Geldpolitik der Zentralbanken könnte sich die globale Stimmung von "Risk-off" zu "Risk-on" drehen.
Sollte die US-Notenbank Federal Reserve im oder bis zum zweiten Quartal 2027 einen Zinssenkungszyklus einleiten, würde dies den Märkten Entlastung bringen – möglicherweise begleitet von sinkenden Energiepreisen. Ihrer Ansicht nach dürften die Experten auf niedrigeren Kursniveaus nicht pessimistischer werden, sondern sollten überschüssige Liquidität dann einsetzen, wenn Stimmung und Nachrichtenlage am negativsten seien – auch wenn dieser Punkt aus ihrer Sicht noch nicht erreicht sei.
Die Experten seien bestrebt, Portfolios aus solchen Aktien zusammenzustellen, die auch Abschwungphasen robust überstehen würden. Ihre Portfoliounternehmen würden über starke Bilanzen verfügen: Neun der 25 Titel, die sie halten würden, würden eine Netto-Cash-Position aufweisen, und die übrigen 16 seien im Verhältnis zu ihrem Geschäftsmodell nur gering verschuldet. Dies verschaffe diesen Unternehmen die finanziellen Ressourcen, um schwächeren Rahmenbedingungen standzuhalten, und das Potenzial, ihre Wettbewerbsposition gegenüber höher verschuldeten Konkurrenten mit schwächeren Bilanzen auszubauen. Starke Bilanzen würden zudem dazu beitragen, Dividenden abzusichern. Die Experten würden sich in einer Zyklusphase befinden, in der die Dividenden steigen würden, da Ausschüttungen den Gewinnperioden folgen würden.
Als Investor in Asien sei ein selektiver Ansatz entscheidend, da die Region keineswegs homogen sei. Die Experten würden in fünf Länder investieren, in denen sie die besten Chancen sähen: Australien, Taiwan, Südkorea, Singapur und Indien. Und sie würden nach Unternehmen suchen, die am Wachstum in der Region selbst teilhaben könnten – viele von ihnen seien jedoch zugleich Weltmarktführer.
Die Experten seien überzeugt, dass die langfristigen Aussichten für die technologiegetriebenen Volkswirtschaften Südkorea und Taiwan positiv bleiben würden, auch wenn sie ihre Technologiegewichtung vorerst reduziert hätten. Ihrer Einschätzung nach werde künstliche Intelligenz nicht nur 2027, sondern auch langfristig für starkes Gewinnwachstum in diesen Ländern sorgen. Auch der Ausblick für die entwickelten Volkswirtschaften Australien und Singapur sei aus ihrer Sicht sehr positiv. Australien sei Nettoexporteur der meisten wichtigen Rohstoffe, und die Währungen beider Länder dürften im Zeitverlauf aufwerten. Indien würden die Experten als das stärkste Schwellenland der Region betrachten.
Die Experten seien langfristig orientierte Investoren. Auf Sicht von drei Jahren würden sie die Perspektiven ihrer Strategie für vielversprechend halten, und darüber hinaus würden ihre bevorzugten Märkte – und insbesondere die Unternehmen, in die sie investieren würden – in den 2030er-Jahren allen Grund zur Zuversicht bieten.
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