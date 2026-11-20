Für die ASG EnergieInvest Anleihe 2026/2032 (ISIN DE000A46Z932) ist heute, am 20. November 2026, der erste Zinstermin vorgesehen. Die Emittentin, die ASG EnergieInvest GmbH aus Köthen, hat der Anleihe einen festen Kupon von 7 Prozent pro Jahr, eine Laufzeit bis 20. Mai 2032 und eine Stückelung von 1.000 Euro gegeben. Rechnerisch ergeben sich je 1.000 Euro Nennbetrag 35 Euro Zins, wenn die Periode volle sechs Monate umfasst. Ob die Zahlung planmäßig erfolgt, lässt sich erst nach dem Termin sagen.
ASG EnergieInvest Anleihe 2026/2032: Erster Zinstermin am 20. November, 7 Prozent Kupon, unbesichert, bis 10 Millionen Euro – was Anleger zur Solar-Anleihe prüfen können
Die 7-Prozent-Anleihe 2026/2032 der ASG EnergieInvest GmbH (ISIN DE000A46Z932) hat heute ihren ersten Zinstermin. Was Kupon, Laufzeit, Prospekt und Risiken der unbesicherten Mittelstandsanleihe für Photovoltaik- und Speicherprojekte zeigen.
Steckbrief
- Emittentin
- ASG EnergieInvest GmbH, Köthen
- ISIN / WKN
- DE000A46Z932 / A46Z93
- Laufzeit
- 20.05.2026 bis 20.05.2032 (6 Jahre)
- Rang
- nicht nachrangig, nicht besichert
- Zinstermine
- 20. Mai und 20. November, erstmals 20.11.2026
- Prospekt
- gebilligt von der CSSF (Luxemburg), an die BaFin notifiziert
- Kündigung
- durch Emittentin ab 20.05.2030 zu 102 %, ab 20.05.2031 zu 101 %
Stand: 10.03.2026, Angaben der Emittentin laut EQS-News vom 10.03.2026; nicht unabhängig geprüft
Die 7-%-Anleihe der ASG EnergieInvest GmbH gehört zu den Mittelstandsanleihen: Anleihen kleinerer und mittlerer Unternehmen, die meist höhere Kupons zahlen als Staatsanleihen, dafür aber ein deutlich höheres Ausfallrisiko tragen. Zur Einordnung: Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am Donnerstagabend bei 3,40 Prozent (dpa-AFX, 17:17 Uhr). Der Kupon der ASG-Anleihe liegt also rund 360 Basispunkte darüber. Dieser Abstand ist die Risikoprämie, die Anleger für Emittenten- und Liquiditätsrisiko erhalten – oder erhalten sollen.
Die Anleihe
Was steckt hinter der ASG-EnergieInvest-Anleihe 2026/2032?
Die ASG EnergieInvest GmbH, früher ASG SolarInvest, ist eine hundertprozentige Tochter der ASG Energie AG. Sie fungiert als Holding- und Finanzierungsgesellschaft für Freiflächen-Photovoltaik und will nach eigenen Angaben zum integrierten Energieanbieter aus Erzeugung, Speicherung und Direktvermarktung werden. Die Emittentin beteiligte sich 2025 an der Electric Blue GmbH, einem Stromdirektvermarkter.
Der Erlös soll in Planung, Bau, Betrieb und Vermarktung von PV-Anlagen und gewerblichen Speicherlösungen fließen. Schwerpunkt ist der Erwerb von Komponenten für Projekte mit zusammen rund 128 Megawatt Peak Photovoltaik und rund 125 Megawattstunden Speicher. Die Projektpipeline der Emittentin beträgt laut Meldung rund 778 Megawatt Peak und 640 Megawattstunden, die der gesamten Gruppe rund 1.119 Megawatt Peak. Umsatz-, Ergebnis- oder Bilanzzahlen enthält die Meldung nicht.
Anleihebedingungen
Wie sicher sind die Zinsen der ASG-Anleihe abgesichert?
Die Anleihe ist weder besichert noch nachrangig. Das heißt: Im Insolvenzfall stehen Anleihegläubiger gleichrangig mit anderen unbesicherten Gläubigern, haben aber keinen Zugriff auf bestimmte Vermögenswerte. Ein Rating nennt die Meldung nicht. Als Schutzklauseln werden unter anderem Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Ausschüttungsbegrenzung sowie Positiv- und Transparenzverpflichtungen aufgeführt. Die Emittentin kann ab 20. Mai 2030 zu 102 Prozent und ab 20. Mai 2031 zu 101 Prozent vorzeitig kündigen, was die mögliche Haltedauer begrenzt.
|Anleihe
|Zins
|Abstand zum Kupon
|ASG EnergieInvest 2026/2032 (Kupon)
|7,00 %
|–
|Bundesanleihe 10 Jahre (Rendite)
|3,40 %
|−360 BP
|US-Treasury 10 Jahre (Rendite)
|5,02 %
|−198 BP
Basispunkt = 0,01 Prozentpunkte. Kupon ist nicht gleich Rendite; die Rendite hängt vom Kaufkurs ab. Bund: Stand Donnerstag 19.11.2026, 17:17 Uhr; US-Treasury: Stand 20.11.2026, Abruf gegen 6:30 Uhr.
Quelle: ASG EnergieInvest (EQS 10.03.2026); dpa-AFX; Trading Economics
Börsenhandel
Wie läuft Zeichnung und Börsenhandel der ASG-Anleihe ab?
Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg läuft laut Meldung vom 10. März 2026 bis zum 9. März 2027; Grundlage ist der von der CSSF gebilligte Wertpapierprospekt. Anleger sollten vor einer Entscheidung diesen Prospekt lesen, insbesondere den Abschnitt Risikofaktoren; die Billigung ist keine Empfehlung der Wertpapiere. Der Handel im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse war für voraussichtlich den 22. September 2026 geplant; ob die Notierung erfolgt ist, wurde nicht geprüft. Bei Mittelstandsanleihen ist der Handel oft dünn, Verkäufe können schwierig sein.
Häufige Fragen zur ASG EnergieInvest Anleihe
Wie hoch ist der Kupon der ASG-Anleihe? 7 Prozent pro Jahr, halbjährlich nachträglich am 20. Mai und 20. November.
Wann läuft die ASG EnergieInvest Anleihe 2026/2032 ab? Die Laufzeit endet am 20. Mai 2032; die Rückzahlung erfolgt zu 100 Prozent.
Ist die Anleihe besichert? Nein, sie ist unbesichert und nicht nachrangig.
Wo finden Anleger die Bedingungen? Im Wertpapierprospekt der Emittentin; dort stehen auch die Risikofaktoren.
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