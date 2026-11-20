Die ASG EnergieInvest GmbH, früher ASG SolarInvest, ist eine hundertprozentige Tochter der ASG Energie AG. Sie fungiert als Holding- und Finanzierungsgesellschaft für Freiflächen-Photovoltaik und will nach eigenen Angaben zum integrierten Energieanbieter aus Erzeugung, Speicherung und Direktvermarktung werden. Die Emittentin beteiligte sich 2025 an der Electric Blue GmbH, einem Stromdirektvermarkter.

Der Erlös soll in Planung, Bau, Betrieb und Vermarktung von PV-Anlagen und gewerblichen Speicherlösungen fließen. Schwerpunkt ist der Erwerb von Komponenten für Projekte mit zusammen rund 128 Megawatt Peak Photovoltaik und rund 125 Megawattstunden Speicher. Die Projektpipeline der Emittentin beträgt laut Meldung rund 778 Megawatt Peak und 640 Megawattstunden, die der gesamten Gruppe rund 1.119 Megawatt Peak. Umsatz-, Ergebnis- oder Bilanzzahlen enthält die Meldung nicht.