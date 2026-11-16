Rückschlag verdaut, Kaufempfehlung bleibt: Guggenheim-Analyst Michael Schmidt senkt das Kursziel für die ArriVent-Aktie von 30 auf 28 US-Dollar und bleibt bei „Buy“. Zum Schlusskurs von 13,01 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 115 Prozent. Anfang Oktober war die Phase-III-Studie FURVENT mit dem Lungenkrebsmittel Firmonertinib gescheitert, die Aktie brach daraufhin um fast die Hälfte ein.
ArriVent-Aktie: Guggenheim-Analyst Michael Schmidt bleibt bei „Buy“ – Kursziel 28 Dollar trotz Studienpleite
Guggenheim-Analyst Michael Schmidt senkt das Kursziel für die ArriVent-Aktie leicht von 30 auf 28 US-Dollar und bleibt bei „Buy“. Zum Schlusskurs von 13,01 US-Dollar sind das rund 115 Prozent Potenzial. Nach dem Scheitern der Phase-III-Studie FURVENT setzt ArriVent auf weitere Studien und eine Finanzierung bis Mitte 2028.
Steckbrief
- Unternehmen
- ArriVent BioPharma, Inc.
- Handelssymbol
- AVBP (Nasdaq)
- Analyst
- Michael Schmidt
- Bank
- Guggenheim
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 28 US-Dollar (zuvor 30 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Guggenheim zur ArriVent-Aktie
Nach dem Absturz – Schmidt sieht die Pipeline intakt
Michael Schmidt hatte die Coverage der ArriVent-Aktie im März 2025 mit „Buy“ und einem Kursziel von 45 US-Dollar aufgenommen.
Die Kursziele sind seither deutlich gesunken, die Empfehlung blieb. Das Scheitern von FURVENT im Oktober kostete die Aktie an einem Tag rund 47 Prozent.
Die nur moderate Senkung auf 28 US-Dollar zeigt, dass die Aktienanalyse von Guggenheim einen großen Teil des Werts in den übrigen Programmen und der Kasse sieht.
Die Argumente von Michael Schmidt
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Guggenheim-Analyst Michael Schmidt stützt:
Volle Kasse
ArriVent verfügte Ende September über 393,2 Millionen US-Dollar. Das reicht nach Unternehmensangaben bis Mitte 2028.
Zweite Chance für Firmonertinib
Die Phase-III-Studie ALPACCA rekrutiert weiter, ein Update zu Firmonertinib ist für das erste Quartal 2027 geplant.
ARR-217 macht Hoffnung
Das Antikörper-Wirkstoff-Konjugat ARR-217 erreichte bei Darmkrebs eine Ansprechrate von 44,8 Prozent.
Bewertung nahe Kassenwert
Nach dem Kursrutsch wird ArriVent an der Börse kaum höher bewertet als die vorhandenen Barmittel.
Was nach FURVENT bleibt
FURVENT sollte Firmonertinib bei Lungenkrebs mit seltenen EGFR-Mutationen den Weg zur Zulassung ebnen. Das Verfehlen des Studienziels war ein schwerer Schlag für die wichtigste Wette des Unternehmens.
Ganz verloren ist das Programm nicht: ALPACCA prüft den Wirkstoff in einer anderen Patientengruppe. Parallel baut ArriVent mit ARR-217 ein zweites Standbein auf.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Guggenheim Securities, LLC, Analyst Michael Schmidt. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 28 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.guggenheimsecurities.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
ArriVent BioPharma, Inc. (AVBP): Kaufen, Kursziel 28,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Guggenheim (Analyst Michael Schmidt). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:20 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:20 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Guggenheim (Analyst Michael Schmidt).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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