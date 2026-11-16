ArriVent-Aktie: Guggenheim-Analyst Michael Schmidt bleibt bei „Buy“ – Kursziel 28 Dollar trotz Studienpleite

Die Kursziele sind seither deutlich gesunken, die Empfehlung blieb. Das Scheitern von FURVENT im Oktober kostete die Aktie an einem Tag rund 47 Prozent.

Die nur moderate Senkung auf 28 US-Dollar zeigt, dass die Aktienanalyse von Guggenheim einen großen Teil des Werts in den übrigen Programmen und der Kasse sieht.