Mit den Neunmonatszahlen hat Aroundtown die Prognose für den FFO I 2026 angepasst: Die Untergrenze steigt von 275 auf 285 Mio. Euro, die Obergrenze bleibt bei 305 Mio. Euro. Die Anhebung fällt damit bescheiden aus. Begründet wird sie vor allem mit der Beteiligung der Tochter Grand City Properties (GCP) an LEG Immobilien. GCP hält rund 24,98% der LEG-Anteile, was das operative Ergebnis anteilig steigern soll.

Hinzu kommt ein Führungswechsel: CEO Barak Bar-Hen scheidet zum Jahresende aus, Vizechef Kamaldeep Manaktala und Finanzvorstand Jonas Tintelnot übernehmen als Doppelspitze. Der Markt nahm das gelassen auf. Zusätzlichen Rückenwind liefert der Sektor: Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,23% und damit auf den tiefsten Stand seit Ende August. Vonovia, LEG und Grand City Properties legten ebenfalls zu.