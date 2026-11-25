Die Aroundtown Aktie führt am Mittwochmittag die MDAX-Gewinner an: Mit einem Plus von 6,37% auf 1,687 Euro lässt der Immobilienkonzern den Index klar hinter sich. Auslöser sind eigene Nachrichten zu den Neunmonatszahlen, die Beteiligung an LEG Immobilien und ein freundliches Zinsumfeld.
Aroundtown Aktie springt 6,37% - MDAX-Gewinner am Mittag dank Prognose-Plus und LEG-Beteiligung
Die Aroundtown Aktie ist am Mittwochmittag mit +6,37% auf 1,687 Euro der klare MDAX-Gewinner. Prognoseanhebung, LEG-Beteiligung, Chefwechsel und fallende Renditen treiben den Kurs.
MDAX Gewinner
Warum die Aroundtown Aktie heute gefragt ist
Mit den Neunmonatszahlen hat Aroundtown die Prognose für den FFO I 2026 angepasst: Die Untergrenze steigt von 275 auf 285 Mio. Euro, die Obergrenze bleibt bei 305 Mio. Euro. Die Anhebung fällt damit bescheiden aus. Begründet wird sie vor allem mit der Beteiligung der Tochter Grand City Properties (GCP) an LEG Immobilien. GCP hält rund 24,98% der LEG-Anteile, was das operative Ergebnis anteilig steigern soll.
Hinzu kommt ein Führungswechsel: CEO Barak Bar-Hen scheidet zum Jahresende aus, Vizechef Kamaldeep Manaktala und Finanzvorstand Jonas Tintelnot übernehmen als Doppelspitze. Der Markt nahm das gelassen auf. Zusätzlichen Rückenwind liefert der Sektor: Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,23% und damit auf den tiefsten Stand seit Ende August. Vonovia, LEG und Grand City Properties legten ebenfalls zu.
Kursbild: Erholung nach dem Oktober-Tief
Seit dem Einstieg von GCP bei LEG Ende Oktober haben die Aktien von LEG, GCP und Aroundtown zwischen 12% und 24% zugelegt. Im Oktober hatte sich der Kurs der Aroundtown Aktie im Jahresverlauf zeitweise nahezu halbiert, belastet von höheren Zinsen, Finanzierungskosten und Regulierungssorgen. Trotz der Erholung liegt die Aktie seit Jahresbeginn noch rund 41% im Minus. Der Substanzwert (EPRA NTA) beträgt 8,10 Euro je Aktie, der Kurs liegt weit darunter.
Die Analysten bleiben gespalten: Jefferies sieht die Aktie bei "Underperform" und verweist auf gesunkene FFO I, langsameres Mietwachstum, höheren Büroleerstand und vor allem die Verschuldung. UBS bewertet mit "Neutral".
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