Die Aroundtown Aktie (ISIN: LU1673108939, FSE: AT1) bewegt sich am Mittwoch nahe 1,57 Euro und macht damit einen kleinen Schritt nach oben, während der Konzern gleich drei Nachrichten auf einmal liefert: Die Prognose für 2026 wird nach oben konkretisiert, über die Tochter Grand City Properties (GCP) steckt inzwischen ein Anteil von 24,98% an LEG Immobilien im Portfolio, und an der Konzernspitze folgt zum Jahreswechsel eine Doppelspitze. Die Aroundtown Aktie Prognose steht damit vor der Frage, ob der Wohnimmobilien-Schwenk die Bewertungslücke schließen kann. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie noch rund 41% im Minus.
Aroundtown Aktie Prognose: LEG-Einstieg, Doppelspitze und höhere FFO-Guidance - Dreht der Immobilienwert jetzt?
Die Aroundtown Aktie Prognose nach den 9M-Zahlen 2026: FFO I minus 3%, Prognoseuntergrenze angehoben, 24,98% an LEG und neue Co-CEOs. Die Analyse zu Kurs, Zahlen, Chartbild und Szenarien.
Steckbrief
- Unternehmen
- Aroundtown SA
- Börse / Ticker
- Xetra, AT1
- ISIN
- LU1673108939
- Kerngeschäft
- Gewerbe- und Wohnimmobilien sowie Hotels in Europa
- Portfolio
- 17,3 Mrd. € (September 2026)
- Beteiligung
- 24,98% an LEG Immobilien über Grand City Properties
- Management
- Co-CEOs Manaktala und Tintelnot ab Ende 2026
- Nächster Meilenstein
- Neubewertung des Portfolios zum Jahresende
Stand: 25.11.2026, Kurs am Vormittag des 25.11.2026
Die aktuellen News
Wohnen wird größtes Segment - und die Prognose steigt
Aroundtown hat am Morgen die Zahlen für die ersten neun Monate 2026 veröffentlicht und die Jahresziele nach oben konkretisiert. Der Treiber ist nicht das laufende Geschäft, sondern der Einstieg bei LEG.
Die Grand City Properties, an der Aroundtown inzwischen 85% hält (zuvor 62,5%), kommt nach dem Stichtag auf 24,98% an LEG Immobilien. Eine Aufstockung auf bis zu 29,9% ist optional möglich. Aroundtown erwartet laut eigener Mitteilung einen Einmalgewinn von über 1 Mrd. € und einen anteiligen Beitrag von rund 20% zum FFO I nach Finanzierungskosten. Pro forma wird Wohnen mit 44% das größte Segment, zusammen mit Hotels steigt der Living-Anteil auf 61%.
Die Prognose für den FFO I 2026 liegt nun bei 285 bis 305 Mio. € (zuvor 275 bis 305 Mio. €), je Aktie bei 0,26 bis 0,27 € (zuvor 0,24 bis 0,27 €). Parallel gibt Konzernchef Barak Bar-Hen zum Jahresende die Führung ab. Deputy CEO Kamaldeep Manaktala und CFO Jonas Tintelnot übernehmen als Co-CEOs, Tintelnot bleibt Finanzvorstand.
Die Zahlen
Neun Monate 2026: stabile Mieten, höhere Zinskosten
|Kennzahl
|9M 2026
|9M 2025
|Nettomieteinnahmen
|884 Mio. €
|886 Mio. €
|FFO I
|215 Mio. €
|221 Mio. €
|FFO I je Aktie
|0,19 €
|0,20 €
|Adjusted EBITDA
|754 Mio. €
|750 Mio. €
|Periodenergebnis
|332 Mio. €
|882 Mio. €
Periodenergebnis im Vorjahr inklusive einmaligem latentem Steuerertrag. Im dritten Quartal 2026 erfolgte keine Neubewertung, diese gibt es zum Jahresende.
Quelle: Aroundtown SA, Pressemitteilung vom 25.11.2026
Die Nettomieten bleiben stabil: Ein Like-for-like-Mietwachstum von 2,6% gleicht die Nettoverkäufe weitgehend aus. Der FFO I sinkt um 3%, weil höhere Finanzierungskosten den höheren GCP-Anteil und niedrigere Coupons auf Perpetual Notes übertreffen. Je Aktie hilft das abgeschlossene Rückkaufprogramm (250 Mio. € in 2026). Das Periodenergebnis fällt von 882 Mio. € auf 332 Mio. €, weil das Vorjahr einen einmaligen latenten Steuerertrag enthielt.
Bilanz und Finanzierung
Loan-to-Value steigt - Fälligkeiten bis 2028 gedeckt
Der Loan-to-Value liegt bei 45% nach 41% im Dezember 2025. Dem stehen 2,2 Mrd. € Liquidität, über 1,0 Mrd. € nicht gezogene Kreditlinien und 70% unbelastete Assets (gemessen an der Miete) gegenüber. Aroundtown hat 2026 Anleihen über 2,7 Mrd. € zu einem Durchschnittskupon von rund 3,4% platziert und rund 2,9 Mrd. € getilgt oder zurückgekauft. Der durchschnittliche Schuldenkostensatz beträgt 2,6% bei einer Laufzeit von 3,7 Jahren. Nach Unternehmensangaben decken Liquidität und Transaktionen die Fälligkeiten bis 2028, Perpetual Notes haben keinen Kündigungstermin vor 2029.
Der EPRA NTA je Aktie steigt auf 8,1 € (Dezember 2025: 7,8 €). Gegenüber dem Kurs von rund 1,57 € ergibt das einen rechnerischen Abschlag von rund 80% (Redaktionsrechnung). Operativ treibt Aroundtown zudem den Umbau von Büros voran: Vier Projekte zu Serviced Apartments mit über 600 Zimmern wurden 2026 abgeschlossen (Rotterdam, Athen, Dortmund, Berlin), sechs weitere mit rund 750 Zimmern laufen. Die durchschnittliche Rendite auf das eingesetzte Kapital liegt laut Unternehmen bei rund 13%. Verkäufe von über 380 Mio. € in neun Monaten erfolgten etwa zu Buchwerten.
Bemerkenswert für die Aroundtown Aktie Prognose: Die Börse bewertet den Konzern weit unter dem NTA. Nach Einschätzung der Redaktion gewichtet der Markt Finanzierung und Zinsniveau derzeit höher als die Substanz.
Das Chartbild
Von 2,2 Euro im Sommer auf rund 1,6 Euro
Charttechnisch ist das Bild angeschlagen. Im Juli notierte die Aroundtown Aktie noch bei rund 2,12 bis 2,19 Euro, am 9. November bei etwa 1,64 Euro und nun bei rund 1,57 Euro. Das ist seit dem Sommer ein Minus von rund einem Viertel (Redaktionsrechnung). Seit Jahresbeginn summiert sich der Verlust auf rund 41%. Ein klarer Boden ist noch nicht erkennbar; ohne Impuls von der Zins- oder Finanzierungsseite bleibt die Aktie anfällig für Rücksetzer.
Analystenstimmen
Zwischen Underperform und Hold: die Ziele liegen weit auseinander
Die Analystenlandschaft ist zurückhaltend. Jefferies stufte die Aroundtown Aktie am 8. Juni 2026 mit einem Kursziel von 2,00 € auf Underperform ein. Berenberg hat die Aktie mit einem Kursziel von 4,00 € auf Hold belassen (Datum nicht eindeutig). Nach Angaben von Goldesel reichte die Spanne der Kursziele am 9. November von 1,50 € bis 3,25 €. Ein weiterer Analyst hat laut Goldesel die Kaufempfehlung bestätigt und das Zwölf-Monats-Ziel von 3,80 € auf 3,40 € gesenkt (ebenfalls ohne Datum). Im Sommer sah der Datenanbieter aktien.guide bei 20 Analysten 4 Kaufen, 8 Halten und 8 Verkaufen (Stand 31. Juli). Das sind Positionen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Prognose
Aroundtown Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine Punktprognose gibt die Redaktion nicht ab. Die folgenden Szenarien sind Einschätzungen und keine Kursziele oder Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Zinsen und Finanzierung dominieren
Entscheidend sind die Refinanzierung der LEG-Brückenfinanzierung, der Zinspfad und die Portfoliobewertung zum Jahresende. Eine Neubewertung mit moderaten Abschlägen könnte die Stimmung belasten, stabile Werte würden die Aroundtown Aktie stützen.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Der LEG-Beitrag wird sichtbar
Gelingt der FFO-Beitrag der LEG-Beteiligung und bleiben die Mieten stabil, könnte die Aroundtown Aktie Prognose in Richtung höherer FFO je Aktie zeigen. Offen ist, ob GCP auf bis zu 29,9% aufstockt.
Langfristig: Wohnen als Anker, Zinsen als Risiko
Mit 44% Wohnanteil und 61% Living wird das Portfolio defensiver. Ob die Aroundtown Aktie den hohen Abschlag zum NTA aufholt, hängt vor allem von Zinsen und Refinanzierung ab.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
Laufend: Refinanzierung der 600-Mio.-€-Brückenfinanzierung für LEG
Laufend: mögliche Aufstockung der LEG-Beteiligung auf bis zu 29,9%
Zum Jahresende: Neubewertung des Portfolios und Führungswechsel (Co-CEOs)
2029: erster Kündigungstermin für Perpetual Notes
FAQ
Häufige Fragen zur Aroundtown Aktie
Wie hoch ist die neue Prognose von Aroundtown? Der FFO I soll 2026 bei 285 bis 305 Mio. € liegen, je Aktie bei 0,26 bis 0,27 €.
Wie viel hält Aroundtown an LEG? Über Grand City Properties 24,98%. Eine Aufstockung auf bis zu 29,9% ist optional möglich.
Wer führt Aroundtown künftig? Kamaldeep Manaktala und Jonas Tintelnot als Co-CEOs. Barak Bar-Hen scheidet Ende 2026 aus.
Wie hoch ist die Verschuldung? Der Loan-to-Value liegt bei 45%, die Liquidität bei 2,2 Mrd. €.
Ist die Aroundtown Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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