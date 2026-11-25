Der Loan-to-Value liegt bei 45% nach 41% im Dezember 2025. Dem stehen 2,2 Mrd. € Liquidität, über 1,0 Mrd. € nicht gezogene Kreditlinien und 70% unbelastete Assets (gemessen an der Miete) gegenüber. Aroundtown hat 2026 Anleihen über 2,7 Mrd. € zu einem Durchschnittskupon von rund 3,4% platziert und rund 2,9 Mrd. € getilgt oder zurückgekauft. Der durchschnittliche Schuldenkostensatz beträgt 2,6% bei einer Laufzeit von 3,7 Jahren. Nach Unternehmensangaben decken Liquidität und Transaktionen die Fälligkeiten bis 2028, Perpetual Notes haben keinen Kündigungstermin vor 2029.

Der EPRA NTA je Aktie steigt auf 8,1 € (Dezember 2025: 7,8 €). Gegenüber dem Kurs von rund 1,57 € ergibt das einen rechnerischen Abschlag von rund 80% (Redaktionsrechnung). Operativ treibt Aroundtown zudem den Umbau von Büros voran: Vier Projekte zu Serviced Apartments mit über 600 Zimmern wurden 2026 abgeschlossen (Rotterdam, Athen, Dortmund, Berlin), sechs weitere mit rund 750 Zimmern laufen. Die durchschnittliche Rendite auf das eingesetzte Kapital liegt laut Unternehmen bei rund 13%. Verkäufe von über 380 Mio. € in neun Monaten erfolgten etwa zu Buchwerten.