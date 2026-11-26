Die Logik des Geschäfts ist einfach. Aktien von Wohnungskonzernen werden seit der Zinswende weit unter dem Wert gehandelt, mit dem die Gebäude in den Büchern stehen. Wer ein großes Paket zu Börsenkursen erwirbt, kauft Immobilien indirekt mit Abschlag. Bilanziert Aroundtown die Beteiligung anschließend zum anteiligen Buchwert, entsteht ein Gewinn auf dem Papier. Nach Unternehmensangaben sind es mehr als eine Milliarde Euro.

Dieser Gewinn ist ein Bewertungseffekt und kein Geld auf dem Konto. Bar zählt das operative Ergebnis, und auch hier legte Aroundtown nach: Für 2026 wird nun ein FFO I von 285 bis 305 Millionen Euro erwartet.