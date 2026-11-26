An einem Tag, an dem der DAX auf den tiefsten Stand seit Juli fiel, kam der stärkste Wert im MDAX aus einer Branche, die lange niemand haben wollte. Die Aroundtown Aktie gewann am Mittwoch 4,9 Prozent. Der Immobilienkonzern hatte zuvor zwei Dinge gemeldet: eine höhere Ergebnisprognose und den Einstieg seiner Tochter Grand City Properties beim Wohnungskonzern LEG Immobilien mit 24,98 Prozent.
Aroundtown Aktie: Über eine Milliarde Euro Buchgewinn mit einem Zug – was hinter dem Einstieg bei LEG steckt
Die Aroundtown Aktie steigt am Mittwoch um 4,9 Prozent und ist bester Wert im MDAX. Die Tochter Grand City Properties hält knapp 25 Prozent an LEG Immobilien, gekauft unter Buchwert. Aroundtown hebt die Ergebnisprognose an und baut die Führung um.
Der Zug
Kaufen, was die Börse verschenkt
Die Logik des Geschäfts ist einfach. Aktien von Wohnungskonzernen werden seit der Zinswende weit unter dem Wert gehandelt, mit dem die Gebäude in den Büchern stehen. Wer ein großes Paket zu Börsenkursen erwirbt, kauft Immobilien indirekt mit Abschlag. Bilanziert Aroundtown die Beteiligung anschließend zum anteiligen Buchwert, entsteht ein Gewinn auf dem Papier. Nach Unternehmensangaben sind es mehr als eine Milliarde Euro.
Dieser Gewinn ist ein Bewertungseffekt und kein Geld auf dem Konto. Bar zählt das operative Ergebnis, und auch hier legte Aroundtown nach: Für 2026 wird nun ein FFO I von 285 bis 305 Millionen Euro erwartet.
Die offenen Fragen
Finanzbeteiligung oder erster Schritt?
Mit 24,98 Prozent bleibt die Beteiligung knapp unter 25 Prozent und weit unter der Schwelle von 30 Prozent, ab der ein Pflichtangebot fällig würde. Was Aroundtown mit dem Paket vorhat, ist offen. Zugleich kündigte der Konzern eine neue Doppelspitze an.
Für die Aroundtown Aktie bleibt die Verschuldung das zentrale Thema. Ein Milliardenpaket an einem anderen Immobilienkonzern bindet Kapital, und der Sektor reagiert empfindlich auf jede Bewegung bei den Zinsen. Die LEG-Aktie stieg am Mittwoch um 2,6 Prozent.
Die Aroundtown Aktie profitiert von einem Buchgewinn. Den eigentlichen Wert des Zugs zeigt erst, was der Konzern aus der Beteiligung macht.
Häufige Fragen zur Aroundtown Aktie
Warum stieg die Aroundtown Aktie am 25. November 2026?
Aroundtown hob die Ergebnisprognose an und meldete den Einstieg der Tochter GCP bei LEG Immobilien.
Wie hoch ist die Beteiligung an LEG?
24,98 Prozent, gehalten über Grand City Properties.
Was ist der FFO I?
Eine Kennzahl für das operative Ergebnis von Immobilienunternehmen aus der Vermietung.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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