Aroundtown Aktie: Der LEG-Effekt wirkt nach – der Immobilienkonzern legt als MDAX Gewinner den zweiten Tag in Folge zu

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:40 2 Min.

Die Aroundtown Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 3,67 Prozent auf 1,725 Euro und gehört erneut zu den MDAX Gewinnern. Am Mittwoch hatte die angehobene Jahresprognose den Kurs bereits angetrieben. Der Beitrag der LEG-Beteiligung bleibt das Thema.

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Die Aroundtown Aktie setzt ihren Anstieg fort. Um 9:13 Uhr notiert das Papier des Gewerbeimmobilienkonzerns bei 1,725 Euro, ein Plus von 3,67 Prozent. Schon am Mittwoch war Aroundtown am Abend der größte MDAX Gewinner gewesen. Damit steht die Aktie den zweiten Tag in Folge auf der Gewinnerliste. Kurs der Aroundtown Aktie am Morgen 1,725 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +3,67 % neue FFO-I-Prognose 2026 285 bis 305 Mio. EUR erwarteter FFO-Zuwachs aus der LEG-Beteiligung (anteilig) rund 15 % Quelle : Kursliste 26.11.2026, 09:13 Uhr; Aroundtown Der Auslöser Warum die Aroundtown Aktie als MDAX Gewinner steigt Neue Nachrichten gibt es am Donnerstag nicht. Anleger verarbeiten weiter die Quartalszahlen vom Mittwoch. Aroundtown hatte die Prognose für den FFO I 2026 auf 285 bis 305 Millionen Euro angehoben, bisher lag die Untergrenze bei 275 Millionen Euro. Treiber ist der Einstieg der Tochter Grand City Properties bei LEG Immobilien, der laut Aroundtown einen Zuwachs beim anteiligen FFO I von rund 15 Prozent bringen soll. Rückenwind kommt auch vom Gesamtmarkt. Laut dpa-AFX stieg der MDAX zum Handelsstart um 1,9 Prozent. Nach Einschätzung der Redaktion steigen nach der Prognoseanhebung weitere Anleger ein, die am Mittwoch noch abgewartet hatten. Die Einordnung Offene Frage: Was wird aus LEG? Ob die LEG-Beteiligung eine Finanzanlage bleibt, ist offen. Die Tochter könnte ihren Anteil laut Aroundtown auf bis zu 29,9 Prozent erhöhen, ihn aber auch verringern oder verkaufen. Diese Option hält die Spekulation am Leben. Was für die Aroundtown Aktie sprechen könnte Jahresprognose angehoben

Höherer Ergebnisbeitrag aus der LEG-Beteiligung

Freundlicher Gesamtmarkt Was Anleger bedenken sollten Höhere Finanzierungskosten

Zukunft der LEG-Beteiligung offen

Gewerbeimmobilien bleiben unter Druck Einordnung der Redaktion: Die Aroundtown Aktie bleibt MDAX Gewinner, weil die angehobene Prognose nachwirkt. Nach zwei starken Tagen steigt aber auch die Gefahr von Gewinnmitnahmen. FAQ Häufige Fragen zur Aroundtown Aktie Warum steigt die Aroundtown Aktie heute?

Die am Mittwoch angehobene Jahresprognose wirkt nach, der Gesamtmarkt ist freundlich. Was bringt die LEG-Beteiligung für Aroundtown?

Laut Aroundtown einen Zuwachs beim anteiligen FFO I von rund 15 Prozent. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Aroundtown Aktie?

ISIN LU1673108939, WKN A2DW8Z. Handelssymbol an deutschen Börsen: AT1. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Aroundtown Aktie Die Aroundtown Aktie ist den zweiten Tag in Folge MDAX Gewinner. Die angehobene Prognose dank LEG-Beteiligung trägt den Kurs weiter.

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