In den ersten neun Monaten lagen die Nettomieteinnahmen mit 884 Millionen Euro knapp unter dem Vorjahr, auf vergleichbarer Fläche stiegen die Mieten um 2,6 Prozent. Das FFO I sank um 3 Prozent auf knapp 215 Millionen Euro. Der Substanzwert (EPRA NTA) lag bei 8,10 Euro je Aktie. Zudem beruft Aroundtown eine neue Doppelspitze. Seit Jahresbeginn liegt die Aroundtown Aktie trotz des Plus rund 41 Prozent im Minus.