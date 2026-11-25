Eine Wette auf den Konkurrenten trägt Früchte. Die Aroundtown Aktie notiert am Mittwochmorgen bei 1,618 Euro, ein Plus von 2,02 Prozent. Der Luxemburger Immobilienkonzern gehört damit zu den größten MDAX Gewinnern, nachdem er seine Prognose angehoben hat.
Aroundtown Aktie: Der LEG-Coup zahlt sich aus – Prognose rauf, Doppelspitze neu, MDAX Gewinner
Die Aroundtown Aktie steigt am Mittwochmorgen um 2,02 Prozent auf 1,618 Euro und zählt zu den größten MDAX Gewinnern. Der Immobilienkonzern hebt die Prognose für das operative Ergebnis an. Grund ist vor allem die Beteiligung an LEG Immobilien.
Der Auslöser
Warum die Aroundtown Aktie als MDAX Gewinner steigt
Aroundtown erwartet für 2026 nun ein operatives Ergebnis (FFO I) von 285 bis 305 Millionen Euro. Zuvor lag die Spanne bei 275 bis 305 Millionen. Angehoben wurde also die Untergrenze. Je Aktie peilt der Konzern jetzt 0,26 bis 0,27 Euro an, bisher 0,24 bis 0,27 Euro.
Ein wesentlicher Grund ist LEG Immobilien. Über die Tochter Grand City Properties hält Aroundtown 24,98 Prozent am Düsseldorfer Wohnungskonzern. Die Beteiligung soll nach Finanzierungskosten anteilig rund 20 Prozent zum FFO I beitragen. Zudem rechnet Aroundtown mit einem Einmalgewinn von mehr als 1 Milliarde Euro im Zusammenhang mit dem Erwerb. Der Konzern sieht die LEG-Beteiligung als Finanzinvestition.
Die Zahlen
Stabile Mieten, ein schwächeres Neunmonatsergebnis
In den ersten neun Monaten lagen die Nettomieteinnahmen mit 884 Millionen Euro knapp unter dem Vorjahr, auf vergleichbarer Fläche stiegen die Mieten um 2,6 Prozent. Das FFO I sank um 3 Prozent auf knapp 215 Millionen Euro. Der Substanzwert (EPRA NTA) lag bei 8,10 Euro je Aktie. Zudem beruft Aroundtown eine neue Doppelspitze. Seit Jahresbeginn liegt die Aroundtown Aktie trotz des Plus rund 41 Prozent im Minus.
Einordnung der Redaktion: Die Aroundtown Aktie profitiert von einer strategischen Wette. Der Abstand zwischen Kurs und Substanzwert bleibt groß, und die Börse misstraut der Gewinnentwicklung noch. Die angehobene Prognose ist ein erster Schritt.
FAQ
Häufige Fragen zur Aroundtown Aktie
Warum steigt die Aroundtown Aktie heute?
Aroundtown hebt die FFO-Prognose für 2026 an, vor allem wegen der Beteiligung an LEG Immobilien.
Wie viel hält Aroundtown an LEG?
Über die Tochter Grand City Properties 24,98 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Aroundtown Aktie?
ISIN LU1673108939, WKN A2DW8Z. Handelssymbol an deutschen Börsen: AT1. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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