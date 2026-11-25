Aroundtown Aktie: Höhere Prognose dank LEG-Coup – der Immobilienkonzern ist der größte MDAX Gewinner des Tages

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 17:58 2 Min.

Die Aroundtown Aktie steigt am Mittwoch um 4,35 Prozent auf 1,655 Euro und ist am Abend der größte MDAX Gewinner. Mit den Quartalszahlen hebt der Gewerbeimmobilienkonzern die Untergrenze seiner Jahresprognose an. Treiber ist der Einstieg der Tochter Grand City bei LEG Immobilien.

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Die Aroundtown Aktie führt am Mittwoch den MDAX an. Zum Handelsschluss notiert das Papier bei 1,655 Euro, ein Plus von 4,35 Prozent. Am Nachmittag hatte der Gewinn zeitweise sogar bei mehr als 5 Prozent gelegen. Damit ist Aroundtown der größte MDAX Gewinner des Tages. Kurs der Aroundtown Aktie am Abend 1,655 EUR Tagesgewinn als größter MDAX Gewinner +4,35 % neue FFO-I-Prognose 2026 285 bis 305 Mio. EUR Quelle : Kursliste 25.11.2026, 17:48 Uhr; Aroundtown Der Auslöser Warum die Aroundtown Aktie als MDAX Gewinner steigt Aroundtown hat am Mittwoch die Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt und die Prognose für das operative Ergebnis angehoben. Beim FFO I, der wichtigsten Ertragskennzahl für Immobilienkonzerne, erwartet das Unternehmen für 2026 nun 285 bis 305 Millionen Euro. Bisher lag die Untergrenze bei 275 Millionen Euro. Der Grund ist der Einstieg der Tochter Grand City Properties bei LEG Immobilien. GCP hatte zunächst gut 20 Prozent an dem Düsseldorfer Wohnungskonzern offengelegt, nach jüngsten Angaben ist der Anteil auf knapp ein Viertel gewachsen. Aroundtown erwartet daraus einen Zuwachs beim anteiligen FFO I von rund 15 Prozent und einen einmaligen Buchgewinn von mehr als einer Milliarde Euro. Die Einordnung Ein Pennystock mit Milliardenportfolio Ob die LEG-Beteiligung eine reine Finanzanlage bleibt, ist offen. Aroundtown hat erklärt, die Tochter könne ihren Anteil auf bis zu 29,9 Prozent erhöhen, ihn aber auch verringern oder verkaufen. Für Anleger der Aroundtown Aktie zählt zunächst der Ergebnisbeitrag, der die gestiegenen Finanzierungskosten teilweise ausgleicht. Was für die Aroundtown Aktie sprechen könnte Jahresprognose angehoben

Höherer Ergebnisbeitrag aus der LEG-Beteiligung

Einmalertrag aus der Transaktion Was Anleger bedenken sollten Höhere Finanzierungskosten

Zukunft der LEG-Beteiligung offen

Gewerbeimmobilien bleiben unter Druck Einordnung der Redaktion: Die Aroundtown Aktie ist der größte MDAX Gewinner, weil die Quartalszahlen konkrete Zahlen zum LEG-Deal liefern. Der Ergebnisbeitrag ist erstmals in der Prognose sichtbar. FAQ Häufige Fragen zur Aroundtown Aktie Warum steigt die Aroundtown Aktie heute?

Aroundtown hebt mit den Quartalszahlen die Prognose für den FFO I 2026 auf 285 bis 305 Millionen Euro an. Was hat Aroundtown mit LEG Immobilien zu tun?

Die Tochter Grand City Properties ist bei LEG eingestiegen und hält rund ein Viertel der Aktien. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Aroundtown Aktie?

ISIN LU1673108939, WKN A2DW8Z. Handelssymbol an deutschen Börsen: AT1. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Aroundtown Aktie Die Aroundtown Aktie ist der größte MDAX Gewinner des Tages. Die angehobene Prognose zeigt erstmals, was der LEG-Einstieg für das Ergebnis bringt.

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