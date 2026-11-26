An der Börse fliegen bei Aroundtown (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z. Ticker-Symbol: AT1) gerade die Funken: Während die Aktie des Gewerbeimmobilien-Spezialisten auf Xetra um kräftige 5,2 Prozent auf 1,751 Euro zulegt, gießt die renommierte US-Investmentbank Jefferies ordentlich Wasser in den Wein der Immobilienoptimisten. In ihrer aktuellen Aroundtown-Aktienanalyse vom 25.11.2026 bestätigt Jefferies-Analystin Stephanie Dossmann das Rating "underperform" sowie das unveränderte Kursziel von 1,30 Euro. Gemessen am aktuellen Aktienkurs ergibt sich daraus ein erhebliches rechnerisches Abwärtspotenzial von 25,76 Prozent. Besonders brisant: Aroundtown hat seine Jahresprognose für das operative Ergebnis präzisiert und stellt seinen Aktionären wieder eine attraktive Dividende in Aussicht. Doch hinter den positiven Signalen verbergen sich erhebliche finanzielle Herausforderungen. Während die Börse offenbar auf eine nachhaltige Trendwende spekuliert, bleibt Stephanie Dossmann von Jefferies insbesondere angesichts der Verschuldung des Immobilienkonzerns skeptisch. Wer hat recht – die optimistischen Anleger oder die erfahrene Immobilienanalystin?
Aroundtown Aktie: Kursrally trotz vernichtender Analystenprognose - droht ein böses Erwachen?
Jefferies nennt Kursziel von nur 1,30 Euro - was Anleger jetzt wissen müssen!
Jefferies bleibt unerbittlich: Rating "underperform" und Kursziel 1,30 Euro bestätigt
Die aktuelle Aroundtown-Aktienanalyse von Stephanie Dossmann fällt trotz der jüngsten Geschäftszahlen ernüchternd aus. Jefferies sieht offensichtlich keinen ausreichenden Anlass, die negative Einschätzung des Immobilienkonzerns zu revidieren. Die Analystin verweist in ihrer am Mittwoch vorgelegten Einschätzung auf den gesunkenen operativen Gewinn, eine schwächere flächenbereinigte Wachstumsdynamik und zunehmende Leerstände bei Büroimmobilien. Als besonders problematisch beurteilt Stephanie Dossmann die Verschuldung von Aroundtown. Das unveränderte Rating "underperform" und das Kursziel von 1,30 Euro verdeutlichen, dass Jefferies trotz einzelner operativer Fortschritte weiterhin erhebliche Risiken erkennt. Die entscheidende Frage lautet, ob die verbesserten Ertragsperspektiven aus Beteiligungen ausreichen, um die strukturellen Belastungen des Immobiliengeschäfts nachhaltig zu kompensieren.
Neunmonatszahlen 2026: Aroundtown zwischen Stabilisierung und Ergebnisrückgang
Die am 25. November 2026 veröffentlichten Geschäftszahlen zeichnen ein gemischtes Bild. Die Nettomieteinnahmen erreichten in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 884 Millionen Euro nach 886 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Damit blieben die Mieterträge trotz Immobilienverkäufen weitgehend stabil. Das flächenbereinigte Mietwachstum belief sich auf 2,6 Prozent. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich leicht von 750 auf 754 Millionen Euro. Weniger erfreulich entwickelte sich dagegen die für Immobilieninvestoren besonders wichtige operative Ergebniskennzahl FFO I. Diese sank von 221 auf 215 Millionen Euro. Der FFO I je Aktie ging von 0,20 auf 0,19 Euro zurück. Die Zahlen zeigen, dass Aroundtown sein operatives Immobiliengeschäft zwar stabilisieren kann, höhere Finanzierungsausgaben einen Teil der erzielten Fortschritte jedoch wieder aufzehren. Genau darin liegt einer der zentralen Belastungsfaktoren für die Aroundtown-Aktie.
Höhere Finanzierungskosten setzen Aroundtown unter Druck
Stephanie Dossmann von Jefferies macht steigende Finanzierungskosten als wesentlichen Grund für den rückläufigen FFO I aus. Für Immobiliengesellschaften wie Aroundtown ist das Zinsniveau von außergewöhnlicher Bedeutung. Das Geschäftsmodell basiert darauf, Immobilien mit einer Kombination aus Eigenkapital und Fremdkapital zu finanzieren und aus den laufenden Mieteinnahmen nachhaltige Überschüsse zu generieren. Werden auslaufende Finanzierungen durch teurere Kredite oder Anleihen ersetzt, kann dies die operative Ertragskraft erheblich beeinträchtigen. Aroundtown steht damit vor der Herausforderung, seine Mieterlöse und Effizienzsteigerungen schneller zu erhöhen als seine Finanzierungskosten. Solange dies nicht zuverlässig gelingt, dürfte die finanzielle Erholung des Unternehmens anfällig bleiben. Vor diesem Hintergrund erscheint die defensive Haltung von Jefferies mit dem Rating "underperform" und dem Kursziel von 1,30 Euro nachvollziehbar.
Grand City Properties und LEG Immobilien: Ein strategischer Schachzug mit Chancen und Risiken
Ein wichtiger Aspekt der aktuellen Aroundtown-Aktienanalyse von Stephanie Dossmann betrifft die Beteiligungsstrategie des Immobilienkonzerns. Aroundtown profitiert über seine Tochtergesellschaft Grand City Properties von deren Engagement bei LEG Immobilien. Der Ausbau dieser Beteiligung unterstützt die operativen Ertragsperspektiven des Konzerns und trägt zur verbesserten Jahresprognose bei. Strategisch könnte eine stärkere Ausrichtung auf Wohnimmobilien durchaus sinnvoll sein. Während der Büroimmobilienmarkt unter strukturellen Veränderungen leidet, profitieren Wohnungsgesellschaften in vielen deutschen Ballungsräumen von einem begrenzten Wohnungsangebot und einer vergleichsweise robusten Nachfrage. Allerdings darf der zusätzliche Ergebnisbeitrag nicht isoliert betrachtet werden. Beteiligungserwerbe binden Kapital und können die finanzielle Komplexität erhöhen. Entscheidend ist daher, ob die langfristigen Erträge aus diesen Investments die Finanzierungskosten und zusätzlichen Risiken ausreichend übersteigen.
Aroundtown verbessert seine Jahresprognose: Warum die Börse jubelt
Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Aroundtown einen FFO I zwischen 285 und 305 Millionen Euro. Der operative Gewinn je Aktie soll zwischen 0,26 und 0,27 Euro liegen. Die präzisierte Prognose könnte das Vertrauen jener Anleger stärken, die bereits auf eine nachhaltige Erholung des Immobilienkonzerns setzen. Unterstützung liefern neben den Beteiligungserträgen auch Kostensenkungen, Mietsteigerungen und der bereits abgeschlossene Aktienrückkauf. Die positive Kursreaktion auf Xetra zeigt, dass die Börse offenbar Chancen für eine Stabilisierung erkennt. Allerdings weist die Aroundtown-Aktienanalyse von Jefferies darauf hin, dass die angepasste Jahresprognose nicht automatisch mit einer grundlegenden Verbesserung sämtlicher operativer Kennzahlen gleichzusetzen ist. Die rückläufige Ergebnisentwicklung der ersten neun Monate und die bestehenden Bilanzrisiken bleiben ernst zu nehmende Warnsignale.
Dividenden-Comeback: Lockt Aroundtown mit fast 8 Prozent Rendite?
Besonders spannend für einkommensorientierte Anleger ist die aktualisierte Dividendenpolitik von Aroundtown. Das Unternehmen stellt für das Geschäftsjahr 2026 eine Dividende zwischen 0,130 und 0,135 Euro je Aktie in Aussicht. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 1,751 Euro entspräche dies einer potenziellen Dividendenrendite zwischen 7,42 und 7,71 Prozent. Die Ausschüttung orientiert sich an einer Quote von 50 Prozent des FFO I und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung. Eine solche Dividendenrendite könnte die Aroundtown-Aktie für Anleger wieder interessant machen, die auf regelmäßige Ausschüttungen setzen. Doch eine hohe Dividendenrendite ist nicht automatisch ein Qualitätsmerkmal. Sie kann ebenso Ausdruck eines erheblichen Risikoabschlags sein. Sollte sich die finanzielle Lage erneut verschlechtern, könnten auch zukünftige Ausschüttungen unter Druck geraten. Zudem würde ein Kursrückgang auf das Jefferies-Kursziel von 1,30 Euro die erwartete Dividende um ein Mehrfaches übersteigen.
Steigende Büroleerstände: Das strukturelle Problem von Aroundtown
Ein weiterer Kritikpunkt von Stephanie Dossmann betrifft die zunehmenden Leerstände im Büroimmobilienportfolio. Die Veränderungen der modernen Arbeitswelt stellen zahlreiche Gewerbeimmobiliengesellschaften vor erhebliche Herausforderungen. Homeoffice, hybride Arbeitsmodelle und effizientere Flächennutzung können den langfristigen Bedarf an klassischen Büroflächen reduzieren. Gleichzeitig bevorzugen viele Unternehmen hochwertige, energieeffiziente und zentral gelegene Gebäude. Ältere Immobilien mit ungünstiger Lage oder hohem Modernisierungsbedarf könnten dadurch zunehmend unter Druck geraten. Für Aroundtown besteht das Risiko, dass zusätzliche Investitionen erforderlich werden, um bestehende Gebäude wettbewerbsfähig zu halten. Steigende Leerstände können zudem die Mieteinnahmen beeinträchtigen und den Druck auf Immobilienbewertungen erhöhen. Eine nachhaltige Verbesserung der Vermietungssituation wäre deshalb ein wichtiges Signal für eine mögliche Neubewertung der Aroundtown-Aktie.
Verschuldung bleibt die Achillesferse: Jefferies sieht erheblichen Risikofaktor
Die größte Sorge von Stephanie Dossmann gilt nach der öffentlich verfügbaren Zusammenfassung ihrer Aroundtown-Aktienanalyse der Verschuldung des Immobilienkonzerns. Aroundtown hat seit Jahresbeginn vorrangige Anleihen im Volumen von 2,7 Milliarden Euro mit einem durchschnittlichen Kupon von rund 3,4 Prozent begeben. Die Mittel dienen der Rückzahlung von Anleihen im Gesamtvolumen von rund 2,9 Milliarden Euro einschließlich einer bevorstehenden vorzeitigen Rückzahlung. Der erfolgreiche Zugang zum Kapitalmarkt ist grundsätzlich positiv. Er zeigt, dass Aroundtown weiterhin umfangreiche Finanzierungen organisieren kann. Allerdings lösen erfolgreiche Refinanzierungen das grundsätzliche Problem hoher Verbindlichkeiten nicht automatisch. Entscheidend bleiben die langfristigen Finanzierungskonditionen, die Entwicklung der Immobilienwerte und die Fähigkeit, ausreichend operative Überschüsse zu erwirtschaften. Sollten die Immobilienbewertungen erneut sinken, könnte sich das Verhältnis zwischen Verschuldung und Vermögenswerten verschlechtern.
Chancen der Aroundtown-Aktie: Was könnte die Skeptiker überraschen?
Trotz der negativen Aroundtown-Aktienanalyse von Jefferies existieren durchaus Argumente für eine nachhaltige Kurserholung. Sinkende Kapitalmarktzinsen könnten perspektivisch die Refinanzierung erleichtern und Immobilienbewertungen stabilisieren. Eine verbesserte Vermietungsquote, steigende Mieteinnahmen und höhere Beteiligungserträge könnten die operative Ertragskraft unterstützen. Erfolgreiche Immobilienverkäufe könnten zusätzliche Liquidität freisetzen und zur Verbesserung der Bilanz beitragen. Auch die geplante Wiederaufnahme attraktiver Dividendenzahlungen könnte das Anlegerinteresse erhöhen. Sollte es Aroundtown gelingen, diese positiven Faktoren miteinander zu verbinden, könnte der gegenwärtige Risikoabschlag an der Börse schrumpfen. Allerdings setzt dieses optimistische Szenario voraus, dass die operative Erholung nicht erneut durch steigende Finanzierungskosten oder weitere Bewertungsverluste ausgebremst wird.
Kursziel 1,30 Euro: Wie groß ist die Gefahr für Aroundtown-Aktionäre?
Beim aktuellen Xetra-Kurs von 1,751 Euro liegt das von Stephanie Dossmann bestätigte Kursziel von 1,30 Euro um 25,76 Prozent unter dem gegenwärtigen Börsenkurs. Das entspricht einem möglichen Kursverlust von 0,451 Euro je Aktie. Die unveränderte negative Empfehlung von Jefferies steht damit in deutlichem Gegensatz zur aktuellen Kursrally. Für Anleger dürfte es besonders wichtig sein, zwischen einer kurzfristigen Erholungsbewegung und einer fundamentalen Trendwende zu unterscheiden. Nachhaltig steigende operative Ergebnisse, eine rückläufige Verschuldung und eine Verbesserung der Vermietungssituation wären wesentliche Voraussetzungen dafür, dass sich die pessimistische Einschätzung von Jefferies als zu vorsichtig erweist. Ohne solche Fortschritte könnte die aktuelle Begeisterung an der Börse schnell wieder nachlassen.
Fazit der Aroundtown-Aktienanalyse: Dividendenperle oder gefährliche Immobilienfalle?
Die Aroundtown-Aktienanalyse von Jefferies vom 25.11.2026 liefert einen deutlichen Kontrapunkt zur aktuellen Kursrally. Analystin Stephanie Dossmann bestätigt das Rating "underperform" sowie das unveränderte Kursziel von 1,30 Euro. Daraus ergibt sich beim aktuellen Xetra-Kurs ein rechnerisches Abwärtspotenzial von 25,76 Prozent. Für Aroundtown sprechen stabile Mieteinnahmen, die präzisierte Jahresprognose, zusätzliche Beteiligungserträge und eine potenzielle Dividendenrendite von fast 8 Prozent. Gegen die Aktie sprechen der gesunkene FFO I, höhere Finanzierungskosten, zunehmende Büroleerstände und die weiterhin anspruchsvolle Verschuldungssituation. Jefferies bleibt daher skeptisch, während optimistische Anleger auf eine nachhaltige Erholung des Immobilienmarktes hoffen. Die kommenden Quartale dürften zeigen, ob Aroundtown tatsächlich vor einer fundamentalen Trendwende steht oder die aktuelle Kursrally lediglich eine Zwischenetappe auf einem weiterhin schwierigen Weg darstellt. Aroundtown besitzt attraktive Immobilien – doch für eine nachhaltige Börsenerholung braucht der Konzern vor allem ein solides finanzielles Fundament.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 26. November 2026
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