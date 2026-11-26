Die Aroundtown-Aktienanalyse von Jefferies vom 25.11.2026 liefert einen deutlichen Kontrapunkt zur aktuellen Kursrally. Analystin Stephanie Dossmann bestätigt das Rating "underperform" sowie das unveränderte Kursziel von 1,30 Euro. Daraus ergibt sich beim aktuellen Xetra-Kurs ein rechnerisches Abwärtspotenzial von 25,76 Prozent. Für Aroundtown sprechen stabile Mieteinnahmen, die präzisierte Jahresprognose, zusätzliche Beteiligungserträge und eine potenzielle Dividendenrendite von fast 8 Prozent. Gegen die Aktie sprechen der gesunkene FFO I, höhere Finanzierungskosten, zunehmende Büroleerstände und die weiterhin anspruchsvolle Verschuldungssituation. Jefferies bleibt daher skeptisch, während optimistische Anleger auf eine nachhaltige Erholung des Immobilienmarktes hoffen. Die kommenden Quartale dürften zeigen, ob Aroundtown tatsächlich vor einer fundamentalen Trendwende steht oder die aktuelle Kursrally lediglich eine Zwischenetappe auf einem weiterhin schwierigen Weg darstellt. Aroundtown besitzt attraktive Immobilien – doch für eine nachhaltige Börsenerholung braucht der Konzern vor allem ein solides finanzielles Fundament.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 26. November 2026

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