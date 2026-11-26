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Aroundtown Aktie +5,6%: Besserer Ausblick – warum nur "hold"?

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 17:05 2 Min.

Aroundtown hebt die Untergrenze der Gewinnprognose an, die Aktie springt um 5,59% – doch Deutsche Bank Research bleibt bei "hold".

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert

Die Aroundtown-Aktie (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker: AT1) steigt um 0,09 Euro oder 5,59% auf 1,76 Euro. Deutsche Bank Research bleibt nach den Neunmonatszahlen zurückhaltender. In seiner Aroundtown-Aktienanalyse vom 25. November bestätigt Thomas Rothäusler das Kursziel von 1,50 Euro und das Rating "hold". Damit liegt sein Kursziel 0,26 Euro oder knapp 14,8% unter dem aktuellen Kurs. Was hat sich bei Aroundtown verbessert? Den Unterschied machen zehn Millionen Euro am unteren Ende der Jahresprognose. Für das operative Ergebnis, die Funds from Operations I (FFO I), erwarte die Immobiliengesellschaft 2026 nun 285 bis 305 Mio. Euro. Zuvor habe die Spanne bei 275 bis 305 Mio. Euro gelegen. Auch je Aktie traue sich Aroundtown am unteren Ende mehr zu: Die Prognose reiche jetzt von 0,26 bis 0,27 Euro, nach bislang 0,24 bis 0,27 Euro. Für Thomas Rothäusler kommt es darauf an, woran man diesen Ausblick misst. Die neue Zielspanne liege leicht über seiner eigenen Schätzung, entspreche aber dem Konsens der Analysten. Aroundtown zeigt sich für das Gesamtjahr also zuversichtlicher, als Thomas Rothäusler erwartet hatte. Gemessen an dem, womit der Markt ohnehin gerechnet habe, sei die Prognose dagegen keine Überraschung. So erklärt sich das Urteil von Deutsche Bank Research: Thomas Rothäusler wertet die Neunmonatszahlen neutral. Die Aktie hat mit ihrem Kurssprung bereits deutlich mehr vorgelegt als der Analyst mit seiner Bewertung. Das Fazit der Aroundtown-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research bleibt deshalb unverändert: Kursziel 1,50 Euro, Rating "hold". Teilt den Artikel mit euren Freunden – am besten im Gruppenchat mit dem Hinweis: "Endlich mal zehn Millionen Euro mehr, ohne dass der Vermieter die Miete erhöht hat." Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 26. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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