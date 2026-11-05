Arm Holdings Quartalszahlen: Rekordumsatz und ein 2-Milliarden-Dollar-Versprechen – doch die Lizenzgebühren bremsen

Die Arm Holdings Quartalszahlen erzählen zwei Geschichten zugleich. Die eine handelt von einem Unternehmen, das Rekordumsätze schreibt, im Rechenzentrum Marktanteile erobert und mit dem eigenen AGI CPU ein potenziell milliardenschweres neues Geschäft aufbaut. Die andere handelt von Lizenzgebühren, die unter der Smartphone-Schwäche leiden, und einem Ausblick, der hohe Erwartungen nur knapp bedient. Für eine Aktie mit Premiumbewertung zählt im Moment vor allem die zweite Geschichte. Ob die erste sie überholt, dürfte sich mit dem Start der AGI-CPU-Auslieferungen Anfang 2027 entscheiden. Bis dahin bleibt die Arm Aktie ein Gradmesser dafür, wie viel Zuversicht der Markt in den KI-Ausbau setzt.